Послы стран ЦА в Бельгии провели круглый стол в Брюсселе по вопросам энергетического сотрудничества

В Брюсселе состоялся круглый стол с участием послов стран Центральной Азии, Монголии, руководителей европейских компаний и различных исследовательских институтов, посвященный вопросам энергетического потенциала и зеленой политики центральноазиатского региона.

Мероприятие, модератором которого выступил Марат Тертеров, основатель Brussels Energy Club, было направлено на изучение возможностей и вызовов в энергетическом секторе, с особым акцентом на возобновляемую энергию и устойчивое развитие.

Посол Туркменистана Сапар Пальванов выступил с презентацией о политике страны в области энергетики, подчеркнув приверженность Туркменистана диверсификации энергетического сектора и развитию возобновляемых источников энергии. Он отметил огромный потенциал Туркменистана в сфере солнечной энергии, указав, что продолжительность солнечных часов в стране достигает до 3000 часов ежегодно. Это обилие солнечного света делает Туркменистан идеальным местом для реализации проектов в области солнечной энергетики.

В соответствии с этим видением, в 2021 году был принят Закон Туркменистана о возобновляемых источниках энергии, который регулирует правовые отношения на всех этапах производства возобновляемой энергии и направлен на привлечение иностранных инвестиций. Ключевой инициативой в рамках этого законодательства стало создание научно-производственного центра по возобновляемым источникам энергии при Государственном энергетическом институте Туркменистана в городе Мары.

Посол Туркменистана также выделил усилия страны по снижению выбросов метана и приверженность присоединению к Глобальному метановому обязательству. 16 июня 2023 года Президент Туркменистана утвердил Дорожную карту по развитию международного сотрудничества, направленную на изучение присоединения Туркменистана к Глобальному метановому обязательству на 2023-2024 годы. В настоящее время эта инициатива реализуется в сотрудничестве с американскими компаниями для оценки утечек метана в нефтегазовом секторе Туркменистана.

Также в качестве практического реализация были приведены инаугурация в прошлом году умного города Аркадаг, в строительстве которой были использованы климатически чистые технологии, запуск гибридной электростанции в Балканском велаяте на основе возобновляемых источников энергии мощностью 10 МВт., строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Лебапском регионе.

На круглом столе было подчеркнуто значение первого заседания рабочей группы ЕС-Туркменистан по энергетике, состоявшегося в апреле 2024 года в Брюсселе, что стало значительным шагом вперед в сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС. Уникальность этой рабочей группы заключается в ее комплексном подходе, охватывающем не только ископаемые топливные ресурсы, но и возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов метана.

Другие участники поделились видением своих стран в области возобновляемой энергии и устойчивого развития:

– Кыргызстан подчеркнул потенциал в гидроэнергетике, солнечной, ветровой и геотермальной энергии, особо отметив проект гидроэлектростанции Камбаратинской ГЭС-1.

– Таджикистан представил Рогунскую ГЭС, которая значительно увеличит производство электроэнергии и экспортный потенциал страны.

– Узбекистан обсудил ключевые проекты в области солнечной и ветровой энергии, выделив сотрудничество с международными инвесторами и организациями.

– Монголия осветила вызовы в области энергетической безопасности и текущие проекты по снижению зависимости от соседних стран, подчеркнув роль европейских компаний и банков в развитии возобновляемой энергетики.

Круглый стол завершился общим заявлением о необходимости развивать устойчивое энергетическое партнерство между Европейским союзом и странами Центральной Азии, включая Монголию.

В ходе дискуссий была подчеркнута важность стратегического планирования, инвестиций и международного сотрудничества для преобразования энергетического ландшафта региона. ///nCa, 4 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)