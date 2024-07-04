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5-е Всемирные игры кочевников на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества

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Лидеры ряда стран мира собираются на сессию Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет в Астане. 5-е Всемирные игры кочевников не остались вне этого важного политического мероприятия. Во Дворце мира и согласия, где проводятся официальные заседания саммита, Дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников подготовила выставочную экспозицию «Встреча в Великой Степи» с целью представления Игр зарубежным гостям.

Также в местах, где пройдет сессия ШОС, будут размещены официальные проморолики Игр, а представители Дирекции будут делиться информацией об Играх с зарубежными гостями и организуют специальные интервью для зарубежных средств массовой информации в специально оформленном уголке для презентаций.

Кроме этого, Дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников 5 июля проведет в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» презентацию Игр для иностранных дипломатов и аккредитованных на ШОС журналистов.

Стоит отметить, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2000 участников. Генеральным спонсором 5-х Всемирных игр кочевников является ALAGEUM ELECTRIC, а главным партнером – Halyk Bank. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей в 21 виде спорта.

Пресс-служба  Дирекции по подготовке и проведению  5-х Всемирных игр кочевников

Назым Рысбетова

8 701 208 18 11

Айғаным Мукатай

8 747 661 98 93

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