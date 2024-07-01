News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Ульяновская область намерена выйти на Персидский залив и Южную Азию через Туркменистан

Ульяновская область намерена выйти на Персидский залив и Южную Азию через Туркменистан

By

Совместными усилиями российских и туркменских специалистов разрабатывается новый маршрут блок-поезда Ульяновск-Ашхабад-Инче Бурун/Серахс в рамках восточно-каспийского железнодорожного коридора. Это следует из сообщения руководителя регионального центра “Мой бизнес” Руслана Гайнетдинова в его Телеграм-канале.

Новый маршрут, являющийся частью международного транспортного коридора “Север-Юг”, позволит значительно ускорить и оптимизировать доставку российских товаров в Туркменистан, а также в соседние страны – Афганистан, Иран и Пакистан.

В ходе встречи, состоявшейся в рамках визита делегации из Ульяновска в Ашхабаде, были налажены контакты с ключевыми терминальными операторами и экспедиторами. Стороны договорились о совместной разработке маршрута, составлении дорожной карты и согласовании сроков для синхронизации работы между Россией и Туркменистаном.

Также обсуждалась возможность комбинирования железнодорожного и морского транспорта, с использованием терминалов порта Туркменбаши.

Особое внимание было уделено проработке технологии формирования прямого блок-поезда, что позволит существенно сократить время и расходы на доставку товаров по данному маршруту. ///nCa, 1 июля 2024 г.

 

Related posts:

  1. Узбекистан изучает потенциал автомобильного транзита через Афганистан в Южную Азию
  2. Новый транспортный коридор, связывающий Центральную Азию, СНГ и Южную Азию, нацелен на активное использование транзитных возможностей Афганистана
  3. Российский уголь по коридору Север-Юг через Центральную Азию отправился в Индию
  4. Иран намерен выйти на энергосети России и стран ШОС через Туркменистан
  5. Первый грузовой состав из России отправился в Саудовскую Аравию по коридору Север-Юг через Центральную Азию
  6. Транспортный коридор ОЭС через Туркменистан укрепит связуемость между Азией и Европой
  7. Украинская компания построит в Туркменистане мост через каспийский залив
  8. Россия считает перспективными транспортные перевозки через Туркменистан в Иран и Индию
  9. Индия намерена приложить усилия к раскрытию потенциала торгового взаимодействия со странами Центральной Азией через иранский порт Чабахар
  10. IRU: Южный коридор Китай-Европа через Центральную Азию испытывает рост объемов грузоперевозок
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan