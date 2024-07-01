Ульяновская область намерена выйти на Персидский залив и Южную Азию через Туркменистан

Совместными усилиями российских и туркменских специалистов разрабатывается новый маршрут блок-поезда Ульяновск-Ашхабад-Инче Бурун/Серахс в рамках восточно-каспийского железнодорожного коридора. Это следует из сообщения руководителя регионального центра “Мой бизнес” Руслана Гайнетдинова в его Телеграм-канале.

Новый маршрут, являющийся частью международного транспортного коридора “Север-Юг”, позволит значительно ускорить и оптимизировать доставку российских товаров в Туркменистан, а также в соседние страны – Афганистан, Иран и Пакистан.

В ходе встречи, состоявшейся в рамках визита делегации из Ульяновска в Ашхабаде, были налажены контакты с ключевыми терминальными операторами и экспедиторами. Стороны договорились о совместной разработке маршрута, составлении дорожной карты и согласовании сроков для синхронизации работы между Россией и Туркменистаном.

Также обсуждалась возможность комбинирования железнодорожного и морского транспорта, с использованием терминалов порта Туркменбаши.

Особое внимание было уделено проработке технологии формирования прямого блок-поезда, что позволит существенно сократить время и расходы на доставку товаров по данному маршруту. ///nCa, 1 июля 2024 г.