Узбекистан изучает потенциал автомобильного транзита через Афганистан в Южную Азию

Узбекистан активно прорабатывает вопросы налаживания транспортной связуемости с Южной Азией с целью преодоления континентальной замкнутости и выхода к открытым океанам.

В частности, Ташкент изучает возможности использования транзитного потенциала Афганистана для выхода на Пакистан и порты Индийского океана.

Это очевидно из поездки, предпринятой 26-27 августа 2023 года министром транспорта Узбекистана Илхома Махкамова и спецпредставителем Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашевым в Афганистан.

Делегация совершила экспедицию по автомобильному маршруту “Узбекистан-Афганистан-Пакистан” с и. о. министра транспорта и гражданской авиации Афганистана Мулло Хамидулло Ахунзода, сообщает пресс-служба минтранспорта Узбекистана.

В ходе экспедиции была изучена обстановка на автомобильной дороге “Узбекистан – Афганистан – Пакистан”, перевале “Саланг”, соединяющий Кабул с Северным Афганистаном (Мазари-Шариф), пограничном пункте пропуска “Торхам” на границе Афганистана и Пакистана.

Стороны также обсудили вопросы формирования международного транспортного коридора Узбекистан-Афганистан-Пакистан-порты Индийского океана.

Кроме того, были рассмотрены перспективы усиления сотрудничества предприятий транспортной логистики двух государств, создание благоприятных условий для международных автомобильных перевозчиков, в том числе снятие ограничений на транзит через территорию Афганистана и перевозку грузов в другие пункты назначения.

Сообщается, что по итогам встречи стороны договорились мобилизовать все возможности для развития транзитных грузовых перевозок между двумя странами.

Помимо автомобильного транзита, на повестке дня трех стран – проект Трансафганской железной дороги. В июле железнодорожные ведомства Узбекистана, Пакистана и Афганистана подписали Совместный протокол по Трансафганскому проекту. Как запланировано, железнодорожный маршрут пройдет через узбекский Термез, афганские провинции Мазари-Шариф и Логар и завершится в Пакистане через пограничный переход Харлачи.

Ташкент уверен, что Трансафганская железнодорожная линия откроет новые перспективы для транспортного сотрудничества и развития в регионе. Она позволит установить прямое железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Пакистаном через территорию Афганистана, обеспечивая более эффективную торговлю и логистику между Центральной и Южной Азией. ///nCa, 29 августа 2023 г.

#Южная_Азия, #Центральная_Азия, #Узбекистан, #Афганистан, #Пакистан, #транспорт, #логистика, #транспортные_коридоры