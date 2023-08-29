Парламент Туркменистана принял делегацию Конгресса США

Делегация палаты представителей Конгресса США во главе с конгрессменом Дарином Лахудом находится с визитом в Ашхабаде.

Приоритетные вопросы туркмено-американского взаимодействия, в первую очередь, перспективы дальнейшего развития межпарламентских связей, стали главной темой обсуждения на состоявшейся в понедельник, 28 августа, встрече в Меджлисе Туркменистана, сообщает TDH.

Приветствуя делегацию, Председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова подчеркнула особое значение укрепления межпарламентских связей, которые напрямую содействуют плодотворному межгосударственному диалогу во всех сферах.

В рамках встречи делегация США была ознакомлены со структурой и деятельностью национального парламента.

Как отмечалось, в настоящее время в Туркменистане создана прочная законодательная база, вобравшая лучший мировой опыт в этой области. Разработанные и принятые в последние годы важные законы и нормативно-правовые акты придали устойчивую динамику новаторским реформам, инициированным руководством Туркменистана.

Члены делегации палаты представителей Конгресса США особо подчеркнули значение проводимой суверенным Туркменистаном политики позитивного нейтралитета, ставшей действенным инструментом превентивной дипломатии в целях укрепления глобального мира и безопасности.

Положительно оценив достигнутый высокий уровень туркмено-американских отношений, успешно развивающихся сегодня как в двустороннем, так и многостороннем формате, в том числе по линии крупнейших международных и региональных организаций, стороны подтвердили стремление придать новый импульс традиционному многоплановому партнёрству, изначально выстраиваемому на принципах равноправия и взаимоуважения.

С учётом имеющегося большого потенциала обоюдовыгодного сотрудничества в различных сферах были обсуждены возможности для налаживания более тесных связей между парламентариями двух стран и обмена опытом в области законотворчества.

В завершение встречи, стороны выразили уверенность, что активизация межпарламентского диалога будет напрямую служить наращиванию политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия Туркменистана и США. ///nCa, 29 августа 2023 г.

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