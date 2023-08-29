МВФ: Каким образом повышение эффективности денежно-кредитной политики может обуздать инфляцию в странах Кавказа и Центральной Азии

Борьба с устойчивой инфляцией также требует устранения структурных факторов, которые снижают эффективность денежно-кредитной политики

Инфляция остается стабильно высокой, превышая целевые показатели центральных банков в большинстве стран Кавказа и Центральной Азии (КЦА). Темпы инфляции нестабильны ввиду значительной доли продовольствия иимпортных продуктов в потребительской корзине. Резкий рост цен на эти продукты в 2022 году и снижение курса валюты оказали сильное влияние нанекоторые страны КЦА, но даже без учета цен на энергоносители ипродовольствие инфляция в регионе остается высокой. Свою роль сыграли идругие факторы, такие как сохранение узких мест в цепочках поставок.

Влияние денежно-кредитной политики

Способность центральных банков обеспечивать стабильность цен в значительной степени зависит от доверия к их денежно-кредитной политике и ее эффективности. Несколько центральных банков КЦА имеют мандат на достижение определенного уровня инфляции в рамках режима таргетирования инфляции, который поддерживается гибким обменным курсом, определяемым рынком. Например, ссередины 2000-х годов Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, асовсем недавно Узбекистан перешли к режиму таргетирования инфляции.

Анализ, проведенный нами в КЦА показывает, что изменения процентной ставки центрального банка действительно влияют на инфляцию: повышение директивной ставки на 1 процентный пункт приводит к снижению уровня инфляции на 0,5 процентного пункта в первый год. Показано, что изменения обменного курса также влияют на инфляцию. Повышение обменного курса на 1 процентный пункт приводит к снижению инфляции на 0,3 процентного пункта в первый год.

Несмотря на то, что большинство центральных банков стран КЦА повысили процентные ставки во время текущего периода инфляции, регион по-прежнему сталкивается с постоянным инфляционным давлением. Это связано с тем, что эффективности денежно-кредитной политики также препятствуют несколько структурных факторов, ограничивающих влияние изменений процентных ставок наэкономику.

Слабо развитые финансовые рынки в КЦА, которые снижают влияние денежно-кредитной политики на процентные ставки, банковское кредитование, цены наактивы, балансы и инфляционные ожидания.

Продолжающееся широкое использование регулирования обменного курса и валютных интервенций, которые могут нивелировать некоторые последствия изменений процентных ставок.

Все еще повышенный уровень использования доллара США в экономике (долларизации), несмотря на его постепенное снижение в течение последнего десятилетия.

Ограниченный авторитет центрального банка и объем предоставляемой иминформации в условиях низкого доверия к государственным институтам инизкой финансовой грамотности.

Приоритетные задачи экономической политики

В документе выделены три основные приоритетные задачи длядирективных органов региона.

Расширение операционной независимости центральных банков. Влияние органов государственного управления на решения и операции центральных банков может затруднить для них принятие мер, необходимых для сдерживания инфляции. Конкретные приоритетные задачи включают обеспечение того, чтобы налогово-бюджетная политика поддерживала снижение темпов инфляции и чтобы большинство в советах директоров центральных банков составляли члены, не имеющие исполнительных обязанностей, атакже отмену функции субсидированного кредитования и других мандатов центральных банков на осуществление внебюджетных государственных расходов. Повышение гибкости обменного курса в целях смягчения внешних потрясений и содействия ориентации денежно-кредитной политики на внутренние потребности. Для этого требуется ограничить использование валютных интервенций только целями устранения чрезмерной волатильности обменных курсов и обеспечения равновесия между покупками и продажами иностранной валюты. Повышение доверия к центральному банку посредством совершенствования коммуникации и повышения прозрачности. Обеспечение четкости коммуникаций остается сложной задачей, несмотря на недавний прогресс в повышении прозрачности деятельности центрального банка. Центральным банкам стран КЦА следует продолжать работу по выработке четкого и нацеленного на перспективу подхода к разъяснению того, как их стратегические решения помогают достичь целей их политики.

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Мария Атаманчук — старший экономист; Клаков Акепанидтаворн и Эзекиль Кабезон — экономисты; Тигран Погосян и Селим Чакир — постоянные представители МВФ в Монголии и Кении соответственно. Авторы работают в Департаменте стран Ближнего Востока и Центральной Азии, Институте профессионального и организационного развития, Европейском департаменте, Департаменте стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Департаменте стран Африки МВФ. ///МВФ, 28 августа 2023 г.

#МВФ, #Центральная_Азия, #экономика