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Межведомственная комиссия обсудила вопросы внедрения системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» в Туркменистане

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В Туркменистане продолжается внедрение системы «Единого окна для экспортно-импортных операций». Соответствующая Межведомственная комиссия по координации данной работы провела очередное заседание, в котором приняли участие руководители и должностные лица министерств, ведомств и общественных организации, входящих в состав комиссии, сообщает Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

В ходе заседания, был заслушан отчет о деятельности комиссии, доклад об уровне прогресса во внедрении данной системы уполномоченными органами.

Также, дополнительно на заседание были приглашены специалист Министерства Адалат (Юстиции), разъяснивший вопросы дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы Туркменистана. О технических аспектах межведомственных электронных коммуникаций рассказал специалист агентства «Туркменарагатнашык».

В ходе совещания были рассмотрены приоритетные аспекты реализации проекта «Единого окна для экспортно-импортных операций» и были приняты конкретные решения в этой области.

Проектный документ «Единое окно для экспортно-импортных операций» в Туркменистане на 2021–2023 годы был подписан в декабре 2020 года между ПРООН, ЮНКТАД и Государственной таможенной службой Туркменистана (ГТСТ). Создание «Единого окна» во всех сферах экономики также предусмотрено «Концепцией развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы». ///nCa, 29 августа 2023 г.

 

 

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