25 августа 2023 года в здании МИД Туркменистана состоялось Совместное заседание круглого стола Национальной рабочей группы по реализации целей устойчивого развития в Туркменистане.

В заседании приняли участие руководители и сотрудники Министерства иностранных дел Туркменистана, представители соответствующих министерств и ведомств страны, а также главы и представители структурных подразделений ООН в Ашхабаде.

Открывая встречу, министр финансов и экономики Туркменистана С.Джораев отметил высокую динамику стратегического партнерства Туркменистана и ООН, развивающегося на системной основе.

Затем был представлен Отчет по Добровольному национальному обзору и обсуждены результаты визита делегации Туркменистана на Политическом форуме высокого уровня ЭКОСОС в июле 2023 года.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимова в своем выступлении отметила, что молодёжь Туркменистана активно участвует во внутренней и внешней политике государства. Участие двух молодых Послов ЦУР в работе Политического форума, в свою очередь, подтверждает поддержку голоса туркменской молодежи как на национальном, так и на международном уровне.

Также было отмечено о проведённом Туркменистаном в рамках Форума параллельном мероприятии на тему «Устойчивый городской транспорт: Подготовка к Совещанию высокого уровня Генассамблеи ООН по устойчивому транспорту и модель города Аркадаг для выполнения ЦУР 11».

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко проинформировал присутствующих о предстоящем в сентябре текущего года Саммите ЦУР , а также о ходе подготовки национальных обязательств и о дополнительных инструментах для разработки этих обязательств Туркменистана к Саммиту ЦУР.

В рамках заседания участники круглого стола также заслушали информацию заместителя Председателя Госкомитета Туркменистана по статистике Г.Аннаниязовой о прогрессе по вводу в действие национальной базы данных ЦУР.///МИД Туркменистана, 26 августа 2023 г.

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