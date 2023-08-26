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Палестина и Туркменистан подписали ряд документов

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25 августа 2023 года состоялась встреча Председателя Меджлиса Туркменистана Д.Гулмановой с Министром иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина Риядом Аль-Малики, прибывшим накануне в нашу страну с визитом.

В ходе переговоров глава внешнеполитического ведомства Палестины был проинформирован о приоритетах проводимой главой Туркменистана внутренней и внешней политики, важнейшим вектором которой является установление широкого международного сотрудничества в интересах всеобщего мира и устойчивого развития. Дипломат также был ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса, с осуществляемыми кардинальными реформами в законотворческой сфере.

Председатель Меджлиса отметила, что в настоящее время в Туркменистане создана прочная законодательная база, вобравшая в себя лучший мировой опыт в этой области. Разрабатываемые и принимаемые важные законы и нормативно-правовые акты, придавшие устойчивую динамику новаторским реформам, нацелены на успешное решение поставленных Президентом Туркменистана задач политического, экономического и социального развития.

Затем в Министерстве иностранных дел соcтоялась встреча Министра иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина Рияд Аль-Малики с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым по итогам визита.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Государства Палестина подчеркнули, что стороны ежегодно будут проводить консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, между МИДами двух стран, а также в рамках международных конференций.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по созданию основ для бизнес-контактов. Также рассмотрены возможности сотрудничества Туркменистана с Палестинским агентством международного сотрудничества (PICA).

Затем состоялась церемония подписания двусторонних документов. Были подписаны:

  •  Протокол о политических консультациях между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина;
  •  Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Палестина о создании совместного правительственного комитета.///МИД Туркменистана, 25 августа 2023 года.

 

 

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