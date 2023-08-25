News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Туркменистан получил статус страны-главного почетного гостя Международного культурного ЭКСПО “Шелковый путь”

Туркменистан получил статус страны-главного почетного гостя Международного культурного ЭКСПО “Шелковый путь”

By

На 6-ом Международном культурном ЭКСПО “Шелковый путь” (Дуньхуан) Туркменистан будет находиться в статусе главного почетного гостя, сообщает агентство “Синьхуа” со ссылкой на Министерство культуры и туризма (MКT) КНР.

В этом году ЭКСПО пройдет с 6 по 7 сентября в городе Дуньхуан провинции Ганьсу, Северо-Западный Китай. Его организаторами выступят MКT, Государственное управление радиовещания и телевидения КНР, Китайский комитет содействия развитию международной торговли и правительство провинции Ганьсу.

Государственный музей Туркменистана будет играть ведущую роль в организации и проведении выставочных мероприятий, посвященных демонстрации культурных, художественных и культурно-туристических товаров страны-главного почетного гостя, сообщил ответственный сотрудник MКT Пэн Юйбинь.

На церемонии открытия будут присутствовать более 1 200 китайских и зарубежных гостей, а в рамках ЭКСПО пройдут форумы, выставочно-презентационные мероприятия и художественные представления, отметил глава управления культуры и туризма провинции Ганьсу Хэ Сяоцзу.

Как сообщили на пресс-конференции, в рамках вышеупомянутого ЭКСПО также пройдут ярмарки по экономическому сотрудничеству, а также форумы и конференции в сфере радио и телевидения. ///Синьхуа, 24 августа 2023 г.

 

#Международное_культурное_ЭКСПО_”Шелковый путь”, #Китай, #Туркменистан, #туркмено-китайские отношения

Related posts:

  1. В Стамбуле состоялся 8-й саммит Организации Тюркских Государств – Туркменистан получил статус наблюдателя
  2. Туркменские автогонщики заняли призовые места на ралли Шелковый Путь-2023
  3. Посол Туркменистана в ЮНЕСКО отметил усилия своей страны по сохранению национального культурного наследия
  4. Запущены мультимодальные перевозки из Китая в Узбекистан через Туркменистан
  5. Посольство ОАЭ в Ашхабаде провело церемонию обратного отсчета до начала выставки ЭКСПО Дубаи-2020
  6. Шавкат Мирзиёев: “Наш единственно верный путь – путь к знаниям”
  7. Газопровод Центральная Азия-Китай: Путь к общему будущему
  8. Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане провело виртуальное мероприятие “ОАЭ приветствует всех на Экспо 2020 Дубай”
  9. Китай предлагает путь спасения китайско-американских отношений, находящих на грани абсолютного коллапса
  10. Туркменистан получил лабораторные материалы, закупку которых профинансировал АБР
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan