Туркменистан получил статус страны-главного почетного гостя Международного культурного ЭКСПО “Шелковый путь”

На 6-ом Международном культурном ЭКСПО “Шелковый путь” (Дуньхуан) Туркменистан будет находиться в статусе главного почетного гостя, сообщает агентство “Синьхуа” со ссылкой на Министерство культуры и туризма (MКT) КНР.

В этом году ЭКСПО пройдет с 6 по 7 сентября в городе Дуньхуан провинции Ганьсу, Северо-Западный Китай. Его организаторами выступят MКT, Государственное управление радиовещания и телевидения КНР, Китайский комитет содействия развитию международной торговли и правительство провинции Ганьсу.

Государственный музей Туркменистана будет играть ведущую роль в организации и проведении выставочных мероприятий, посвященных демонстрации культурных, художественных и культурно-туристических товаров страны-главного почетного гостя, сообщил ответственный сотрудник MКT Пэн Юйбинь.

На церемонии открытия будут присутствовать более 1 200 китайских и зарубежных гостей, а в рамках ЭКСПО пройдут форумы, выставочно-презентационные мероприятия и художественные представления, отметил глава управления культуры и туризма провинции Ганьсу Хэ Сяоцзу.

Как сообщили на пресс-конференции, в рамках вышеупомянутого ЭКСПО также пройдут ярмарки по экономическому сотрудничеству, а также форумы и конференции в сфере радио и телевидения. ///Синьхуа, 24 августа 2023 г.

#Международное_культурное_ЭКСПО_”Шелковый путь”, #Китай, #Туркменистан, #туркмено-китайские отношения