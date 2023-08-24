Туркменистан отправляет 40 тонн гумпомощи российскому региону пострадавшему от наводнений – Посол Туркменистана побывал во Владивостоке

Спецборт с гуманитарной помощью из Туркменистана прибудет в Приморский край Российской Федерации в пятницу, 25 августа, сообщает правительство региона.

40 тонн груза – детская одежда, обувь, спальные принадлежности и продукты питания – предназначены жителям края, пострадавшим от наводнений. Соответствующее распоряжение было принято Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Накануне прибытия груза Владивосток посетил Посол Туркменистана в РФ Батыр Ниязлиев, где встретился с первым вице-губернатором – Председателем Правительства региона Верой Щербиной.

Первый вице-губернатор подчеркнула значимость того, что Туркменистан не остался равнодушным к беде жителей края, откликнулся и направил необходимую помощь.

«Вы приехали с доброй миссией. Наш край переживает не лучшие времена. В этом году на нас обрушилось несметное количество тайфунов. Пострадали населенные пункты. Губернатор находится сейчас в зоне бедствия, организовывает всю работу. Это и аварийно-спасательные, и аварийно-восстановительные работы. Мы ожидаем от вашего руководителя гуманитарный груз, и, конечно, за это огромное спасибо. Мы в этом нуждаемся. Идет подготовка к 1 сентября, а многие семьи пострадали так, что утрачено все. Мы делаем все, что можем, за счет средств краевого бюджета. Поступает помощь из федерального бюджета. Очень много неравнодушных людей собирают гуманитарную помощь. Думаю, все вместе мы справимся с этой бедой. Наш Губернатор Олег Николаевич Кожемяко передавал также вам слова благодарности за то, что далекий дальневосточный регион оказался для вас таким близким – это дорогого стоит», – подчеркнула Щербина.

Как отметил Посол Ниязлиев, отправка гуманитарного груза для приморцев организована по поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также национального лидера, Гурбангулы Бердымухамедова.

«Сотрудничество Туркменистана и Российской Федерации носит стратегический характер. Данная гуманитарная акция – жест добрососедства, проявление дружбы между нашими государствами, основанные на гуманистических традициях и обычаях туркменского народа, что и вылилось в решение Президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, а также нашего национального лидера, председателя благотворительного фонда Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова о направлении гуманитарного груза для пострадавших от наводнения в Приморском крае. Туркменистан был и остается добрым соседом и стратегическим партнером Российской Федерации», – заявил глава туркменской дипмиссии.

С 15 августа в Приморском крае РФ действует режим ЧС регионального характера. Наводнения вызваны мощным тайфуном и длительными дождями в первой половине августа. ///nCa, 24 августа 2023 г.