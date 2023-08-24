Китай активизирует инвестиции в Таджикистан для ускорения строительства газопровода Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай

Вице-премьер Китая Хэ Лифэн обсудил со своим коллегой из Таджикистана Рустамом Эмомали ускорение строительства линии “D” газопровода Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай. Эмомали находится с официальным визитом в Китае, чтобы непосредственно заняться этим и другими узкими местами проекта. Китай стремится развивать альтернативные источники энергоснабжения, чтобы обеспечить конкуренцию с Россией. Этот вопрос, вероятно, будет иметь значительные побочные выгоды для Таджикистана.

Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, заявил: «Было сочтено необходимым привлечение современных китайских инвестиций и технологий в развитие энергетической отрасли в Таджикистане, ускорение строительства линии «D» газопровода «Туркменистан — Узбекистан — Таджикистан — Кыргызстан — Китай».

Он и Эмомали обсудили развитие китайско-таджикского торгово-экономического сотрудничества, увеличение объемов двусторонней торговли, привлечение инвестиций китайского бизнеса в экономику Таджикистана, совместные проекты в области транспорта, энергетики, промышленности, переработки минеральных ресурсов, сельского хозяйства и фармацевтики, способствующие формированию производственной цепочки и создание новых рабочих мест в Таджикистане.

Четвертая ‘нитка D’ газопровода в Китай предназначена для поставок в Китай дополнительных 25 млрд куб. м газа в год в рамках второго этапа разработки гигантского газового месторождения Галкыныш в Туркменистане. В настоящее время ведутся переговоры и согласовываются детали контракта на начало буровых работ и развитие инфраструктуры скважины на Галкыныше в рамках второго этапа. Четвертая нитка газопровода, в отличие от первых трех, пройдет через Кыргызстан, а не через Казахстан.

Первый этап разработки месторождения Галкыныш обеспечил добычу 30 млрд куб. м газа в год. Эти объемы газа частично поступают на внутренний рынок Туркменистана и в Китай по трем ниткам газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. ///Первоначально опубликовано Silk Road Briefing, 23 августа 2023 г. (ссылка: https://www.silkroadbriefing.com/news/2023/08/23/china-to-accelerate-tajikistan-investments-to-speed-up-turkmenistan-uzbekistan-tajikistan-kyrgyzstan-china-gas-pipeline/ )