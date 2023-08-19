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Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Эмиру Катара

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17 августа 2023 года во дворце Эмира Государства Катар состоялась церемония вручения верительных грамот Посла М.Сейитмаммедова Эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамад Аль Тани в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Государстве Катар.

В рамках церемонии вручения грамот Посол передал Эмиру Государства Катар теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также от имени Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Выразив признательность за теплые слова от имени Руководства Туркменистана, Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани попросил, в свою очередь Посла передать Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову самые теплые и дружественные слова приветствия, а народу Туркменистана – свои наилучшие пожелания мира и процветания. ///МИД Туркменистана, 19 августа 2023 г.

 

 

#Катар, #Туркменистан

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