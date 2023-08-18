Потрясающие музеи Стамбула, которые нельзя пропустить

Стамбул, оживленный мегаполис Турции, открывает перед туристами разносторонние возможности благодаря историческим памятникам, насыщенной общественной жизни, музеям, мероприятиям из сферы культуры и искусства, а также бесподобным гастрономическим впечатлениям. Богатое наследие Стамбула делает его классическим направлением туризма, а искусство и культура города поддерживают притягательность города. В Стамбуле есть особые места, где туристы могут открыть для себя его грандиозное культурное достояние. Мы сделали подборку самых знаменитых музеев города для тех, кто желает окунуться в историю, культуру и искусство Стамбула чудесными летними днями.

Обновленный музей Стамбул Модерн

Стамбул Модерн, первый турецкий музей современного искусства, получил новое здание на берегу Босфора, которое просто нельзя не отметить. Как и раньше, оно расположено на европейской стороне Стамбула в районе Каракей, где Босфор встречается с заливом Золотой Рог. Лауреат Притцкеровской премии Ренцо Пьяно создал новое здание Стамбул Модерн на территории Галатапорта. Архитектор вдохновлялся искрящимися водами Босфора и переливами света. В Стамбульском музее современного искусства выставляются творения турецких и зарубежных авторов, работающих в различных техниках. Здесь также проходят международные выставки современного искусства, представленные в качестве постоянных и временных экспозиций. Посетив новое здание Стамбул Модерн, обязательно выпейте чашечку кофе в кафе с фантастическим видом на город.

История оживает в Стамбульском археологическом музее

Экспонаты Стамбульского археологического музея, расположенного на территории дворца Топкапы, делают его одним из ценнейших в мире. Музейный комплекс состоит из трех основных подразделений: Археологический музей, Музей Древнего Востока и Изразцовый павильон. Здесь представлено свыше миллиона экспонатов, созданных различными цивилизациями на территории Османской империи. Главное здание комплекса, где находится Археологический музей, является одним из немногих в мире, изначально построенных прежде всего для музейных целей. В его великолепной коллекции хранятся статуи Бранхидов времен Архаики со «Священной дороги» между Дидимой и Милетом, коры и куросы (статуи девушек и юношей), статуя льва из Галикарнасского мавзолея, голова Афродиты со знаменитого алтаря Зевса в Пергаме, портрет Александра Великого, а также скульптуры, найденные в Афродизиасе, Эфесе и Милете, трех поразительных античных городах, известных своими мраморными строениями. Здесь также находятся многочисленные артефакты, обнаруженные в ходе раскопок под руководством Османа Хамди-Бея, основателя турецкой музеологии и первого директора музея, открывшегося в XIX веке. В частности, в экспозиции представлен знаменитый на весь мир саркофаг Александра, найденный Османом Хамди-Беем в некрополе Сидона во время раскопок 1887–1888 гг. После визита отдохните в кафе этого завораживающего музея с видом на парк Гюльхане и насладитесь изысканностью одного из самых красивых и впечатляющих образцов неоклассики в Стамбуле.

Культовые экспонаты Музея Пера

Музей Пера, основанный Фондом Суны и Инана Кырача, находится в районе Тепебаши, по соседству с центральной улицей Истикляль. В здании, возведенном по проекту архитектора Ахилла Мануссоса как отель «Бристоль», а затем превращенном в музей, проходило множество знаменательных выставок. В коллекции музея представлены работы в стиле ориентализма, вдохновленные образом Османской империи XVII–XIX веков, а также свыше 10 тыс. анатолийских мер и весов, применявшихся различными цивилизациями на территории Анатолии. Помимо этого, сотни образцов насчитывает собрание изразцов и керамики из турецкого региона Кютахья. Рекомендуем обратить внимание на пять выдающихся ориенталистских картин Османа Хамди-Бея, приобретенных Фондом Суны и Инана Кырача, среди которых выделяется «Дрессировщик черепах». До 17 сентября 2023 г. в музее проходит выставка Исабель Муньос «Новая история: фотографии Гебеклитепе и окрестностей».

Уникальный «музейный тур» вдоль Босфора

Музей Сакыпа Сабанджи (SSM) расположен в стамбульском Эмиргане, одном из старейших поселений на берегу Босфора. Вилла, служащая главным зданием музея, была построена в 1925 году итальянским архитектором Эдоардо де Нари. Здание, известное как «Конный особняк», выполняет роль музея, а также центра искусств и культуры с 2002 года. SSM гарантированно подарит многогранные впечатления, ведь здесь объединились потрясающий вид на Босфор, постоянные и временные экспозиции, консервационное и научно-исследовательское отделения, превосходные просветительские программы, представления, конференции и семинары. В музее демонстрируются обширная коллекция каллиграфии и живописи, а также работы многих всемирно известных мастеров. Проведя несколько часов в атмосфере культуры и искусства, не забудьте полюбоваться захватывающим видом на Босфор, который открывается из очаровательного сада при музее.

Первый в Турции музей пластических искусств представляет тысячи работ

Стамбульский музей живописи и скульптуры, первый турецкий музей пластических искусств, выразительно раскрывает художественную историю Турции со времен заката Османской империи в конце XIX века вплоть до XXI столетия. Коллекция музея насчитывает 10497 картин, 719 скульптур, 257 образцов керамики, 182 каллиграфические работы, десять икон и одну инсталляцию.

Музей был основан 18 июля 1937 года в апартаментах наследника престола на территории дворца Долмабахче и открыт 20 сентября того же года по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка. После того, как в 2007 году апартаменты наследника закрылись на реставрацию, в 2011 году коллекцию перевели в здание Antrepo 5 в Топхане, созданное Седадом Хаккы Эльдемом, которое было превращено в музей по проекту Эмре Аролата. Новые выставочные пространства и хранилища, административные помещения, студии, библиотека и читальные залы Antrepo 5, спроектированные по последнему слову музейного дела, были сданы в 2021 году, и уже в декабре состоялось открытие. ///nCa, 18 августа 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)