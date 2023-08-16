Туркменистан и Камбоджа рассматривают возможность организации визитов на высоком уровне

Посол Туркменистана в Королевстве Камбоджа (с резиденцией в Куала-Лумпуре) Мухамметнияз Машалов встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел и сотрудничества Камбоджи Туотом Панхой 15 августа во вторник, сообщает Посольство Туркменистана в Малайзии.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Они подчеркнули важность проведения визитов высокого уровня между Туркменистаном и Королевством Камбоджа в 2023 году.
Собеседники также затронули вопросы взаимодействия на площадке международных организаций.
Ранее посол Туркменистана вручил свои верительные грамоты королю Камбоджи и встретился с министром туризма страны. ///nCa, 16 августа 2023 г.
#Туркменистан, #Камбоджа