Туркменистан и Камбоджа рассматривают возможность организации визитов на высоком уровне

Посол Туркменистана в Королевстве Камбоджа (с резиденцией в Куала-Лумпуре) Мухамметнияз Машалов встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел и сотрудничества Камбоджи Туотом Панхой 15 августа во вторник, сообщает Посольство Туркменистана в Малайзии.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Они подчеркнули важность проведения визитов высокого уровня между Туркменистаном и Королевством Камбоджа в 2023 году.

Собеседники также затронули вопросы взаимодействия на площадке международных организаций.

Ранее посол Туркменистана вручил свои верительные грамоты королю Камбоджи и встретился с министром туризма страны. ///nCa, 16 августа 2023 г.

#Туркменистан, #Камбоджа