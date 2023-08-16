Как Туркменистан обеспечивает устойчивость городов?

Достижение Цели 11 устойчивого развития предусматривает решение нескольких задач – обеспечить всеобщий доступ к безопасному и недорогому жилью, к пользованию безопасным, недорогим и экологически устойчивым транспортом и к безопасным, открытым для всех зелёным зонам, а также создание в городах комфортной и привлекательной среды для проживания и работы.

Согласно проведённой в декабре 2022 года сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана в стране 47,1% населения проживают в городах, 52,9%– в сёлах. В контексте Цели 11 в Туркменистане важнейшей задачей государства является улучшение жилищных условий населения, сокращение разрыва между регионами за счёт опережающего развития сельских территорий.

В последние годы в стране активно реализуются масштабные градостроительные программы с целью обес­печения всем городским жителям доступа к безопасному качественному жилью. В результате в 2022 году численность людей, проживающих в аварийных домах, по сравнению с 2019 годом сократилась на 97,1%.

Особое внимание Правительство уделяет городской инфраструктуре, которая включает в себя комплекс объектов социального и иного назначения. Это – детские сады, школы и другие специализированные учебные заведения, учреждения сфер здравоохранения, культуры, торговли и услуг, спортивные сооружения, административные здания, а также транспортно-коммуникационные и инженерно-технические системы.

В стране также ведётся работа по комплексному и сбалансированному планированию развития регионов. На решение данной задачи нацелена «Национальная программа Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года».

Улучшению жилищных условий граждан страны в последние годы во многом способствует повышение доходов населения и программы льготного ипотечного кредитования, объёмы которого в период с 2015 по 2022 год возросли в 2,5 раза.

Во всех регионах страны осуществляется поэтапная застройка, в рамках которой возводятся высотные жилые дома, дома повышенной комфортности и улучшенной планировки, дома коттеджного типа. В целом по Туркменистану в 2022 году было введено более 1,5 млн кв.м жилья, что на 2,2% больше по сравнению с 2019 годом. По итогам 2022 года соотношение темпов застройки и темпов роста населения составило 99%.

В настоящее время реализуется совместный с Правительством страны проект Программы Развития ООН «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зелёных городов в Ашхабаде и Авазе». В рамках Проекта предусмотрены разработка и реализация комплексных низкоуглеродных и климатически устойчивых решений, сокращение выбросов парниковых газов и других негативных воздействий на окружающую среду, а также содействие стратегии устойчивого развития городов.

В связи с развитием процессов урбанизации возрастает нагрузка на окружающую среду и экологию. В этой связи в крупных городах Туркменистана на системной основе проводится мониторинг качества атмосферного воздуха. Среднегодовой уровень пыли по стране не превышает предельно допустимую концентрацию. В рамках проекта ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зелёных городов в Ашхабаде и Авазе» был поставлен новый прибор – анализатор воздуха «АТМАС».

Важным компонентом городской экосистемы страны является озеленение и расширение открытых общественных пространств, особенно улиц и зон отдыха. Так, общая площадь зелёных насаждений в 2022 году составила 30,6 тыс.га, по сравнению с 2015 годом рост – на 4,8%. Зелёные насаждения к общей площади городских земель в 2022 году составили 16,1%. ///nCa, 16 августа 2023 г. (на основе материалов газеты «Нейтральный Туркменистан»)

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