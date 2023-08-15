В Туркменистане начал работу вновь назначенный глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии

В понедельник, 14 августа, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, главу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Каху Имнадзе, сообщает Туркменское информационное агентство TDH.

В ходе встречи отмечалось, что сегодня Центральная Азия, являющаяся одним из стратегических регионов планеты, демонстрирует динамичные темпы развития. Страны региона привержены плодотворному взаимодействию во имя достижения всеобщего мира и Целей устойчивого развития.

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) был основан в 2007 году в Ашхабаде по инициативе Национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. За прошедшие годы центр проделал большую работу по продвижению превентивной дипломатии в регионе, создал новые форматы взаимодействия и реализовал конкретные программы.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что деятельность РЦПДЦА будет успешно продолжена и впредь. Он отметил, что укрепление и расширение многопланового партнерства с ООН является одним из ключевых векторов внешней политики Туркменистана. При этом большое значение также придаётся тесному партнёрству с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

За более 15 лет своего существования РЦПДЦА зарекомендовал себя как эффективная платформа, связывающая систему ООН с центральноазиатскими странами в поиске решений актуальных вопросов и проблем современности.

В свою очередь Каха Имнадзе подчеркнул, что нейтральный Туркменистан вносит весомый вклад в упрочение мира, создание климата взаимопонимания и доверия, продвижение конструктивного политико-дипломатического диалога в регионе и мире.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава РЦПДЦА Каха Имнадзе выразили уверенность, что многолетнее партнерство между Туркменистаном и ООН будет и в дальнейшем успешно развиваться во имя всеобщего мира, благополучия и прогресса. ///nCa, 15 августа 2023 г. (источник фото – TDH)

Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии

14 августа 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с новым Специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе.

Р.Мередов поздравил руководителя РЦПДЦА с назначением на этот ответственный пост и выразил надежду что его дипломатическая деятельность будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и ООН.

Также была подчеркнута важность деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для всего региона в сфере поддержания и укрепления согласия, взаимопонимания и поддержки.

Было отмечено, что Туркменистан активно сотрудничает с Региональным центром ООН в деле поддержания региональной безопасности и укрепления мира. Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана отметил, что созданы и успешно работают механизмы многосторонней превентивной дипломатии, такие как инициатива Академия превентивной дипломатии и Диалог женщин стран Центральной Азии.

Каха Имнадзе, в свою очередь, в свете представления приоритетных направлений Туркменистана на 78-ой сессии ГА ООН, выразил значимость такого комплексного подхода к ключевым вопросам глобальной повестки и вклада Туркменистана в представлении своего видения по их решению. ///МИД Туркменистана, 14 августа

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