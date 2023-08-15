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Туркменистан и Камбоджи намерены развивать сотрудничество в сфере туризма

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Туркменистан заинтересован в укреплении сотрудничества в сфере туризма, особенно в налаживании прямого авиасообщения в провинцию Сиемреап, ключевое туристическое направление в АСЕАН, передает камбоджийское информагентство AKP.

Об этом намерении заявил посол Туркменистана в Камбодже (с резиденцией в Куала-Лумпуре) Мухаммеднияз Машалов во время своей встречи с министром туризма Камбоджи Тхонг Хоном в Пномпене 14 августа.

Посол поздравил министерство туризма, а также правительство Камбоджи с их достижениями в восстановлении активности туристического сектора после пандемийного кризиса.

Как сообщает источник, туркменский дипломат предложил организовать мероприятия в Камбодже и Туркменистане для дальнейшего продвижения туристического потенциала и направлений между двумя странами, а также с целью повышения осведомленности между национальными и международным туристами по всему миру.

Со своей стороны, Тхонг Кхон поддержал идеи Туркменистана по укреплению туристического сотрудничества между двумя странами.

Глава минтуризма Камбоджи предложил подготовить меморандум о взаимопонимании, дорожную карту для реализации плана действий, связанных со взаимодействием в сфере туризма.

По словам министра, Камбоджа приняла более 3,04 миллиона иностранных туристов в период с января по июль текущего года 2023 года, и ожидается, что к концу года эта цифра возрастет примерно до 5 миллионов. ///nCa, 15 августа 2023 г . (источник фото  – AKP)

 

#Туркменистан, #Камбоджа, #туризм

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