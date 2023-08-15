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Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Королю Камбоджи

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Посол Туркменистана Мухамметнияз Машалов вручил в понедельник, 14 августа, свои верительные грамоты Королю Камбоджи Преа Бат Самдеч Преа Боромнит Нородому Сиамони в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Камбоджа (с резиденцией в Куала-Лумпуре), сообщили в Посольстве Туркменистана в Малайзии.

В рамках церемонии посол передал теплые приветствия и наилучшие пожелания Королю Камбоджи Нородому Сиамони и дружественному народу Камбоджи от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Король, в свою очередь, попросил полпреда передать дружеские приветствия в адрес руководства Туркменистана и выразил свои наилучшие пожелания туркменскому народу. ///nCa, 15 августа 2023 г.

 

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