В Казахстане обнаружена пирамида бронзового века

nCa Report

Группа археологов Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (ЕНУ) Казахстана обнаружила крупногабаритную степную пирамиду бронзового века, не найденную в степях Евразии.

Согласно пресс-релизу ЕНУ, в Абайском районе ведутся раскопки.

В пресс-релизе говорится, что с 2014 года ученые кафедры археологии и этнологии исторического факультета ЕНУ ведут археологические раскопки на комплексном памятнике Қырықүңгір возле населенного пункта Токтамыс Абайского района Абайской области. В нем приняли участие студенты и магистранты университета. В результате проведенных исследований была обнаружена Степная пирамида бронзового века начала второго тысячелетия до нашей эры, то есть четыре тысячи лет назад, в крупном размере, не встречающаяся в степях Евразии.

«Степная пирамида построена с большой точностью, шестиугольная. Каждая грань имеет расстояние тринадцать метров и выложена восемью рядами камней. В центре несколько кругов. Это очень сложное комплексное строительство. На стенах за пределами сооружения в том же комплексе преобладают изображения различных животных, особенно лошадей. Есть также изображения верблюда», – заявляют в ЕНУ.

Ancient Origins сообщает, что пирамидальная структура обладает поразительной шестиугольной формой, каждая грань которой имеет длину приблизительно 42 фута (12,8 метра). На снимках, которыми поделилось Министерство науки и высшего образования Казахстана, можно заметить, что каждый конец монументальной стены украшен грандиозным вертикальным черным камнем, чей плоский фасад обращен наружу, к окружающему миру. Между этими значительными отметками для создания внушительной внешней стены был использован другой вид камня.

«Находки в раскопках, керамика, золотые серьги женщины и другие украшения свидетельствуют о том, что этот бронзовый век был центром культуры в древности. Это говорит о том, что уже в тот период культ лошади был очень высоким», – говорит ученый-историк, заведующий кафедрой археологии и этнологии ЕНУ Улан Умиткалиев.

Ancient Origins добавляет, что евразийская степь играла значительную роль в бронзовом веке, периоде, характеризовавшемся широким использованием бронзы для изготовления орудий труда, оружия и других артефактов. Степной регион, простирающийся от Восточной Европы до Азии, являлся каналом культурного обмена, торговли и передвижения людей.

Степь служила пристанищем для различных кочевых и полукочевых культур, которые жили за счет скотоводства. Эти культуры включали ямную, андроновскую и срубненскую культуры в Восточной Европе и Центральной Азии, известные своим опытом в одомашнивании лошадей, что облегчало мобильность и ведение боевых действий. Степные культуры также взаимодействовали с оседлыми цивилизациями, расположенными на периферии степи, такими как шумеры, аккадцы, а позже персы и китайцы. /// nCa, 11 августа 2023 г. [Источник фото – ЕНУ]

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