Банкротство транспортного гиганта Yellow Corp. и важные уроки для Центральной Азии

Анализ nCa

Американский гигант грузоперевозок Yellow Corp. (ранее известная как YRC Worldwide) объявляет о банкротстве, и это вызвало шок в транспортной отрасли и мире электронной коммерции.

С численностью персонала более 30000 человек Yellow была третьей по величине компанией по мелким грузоперевозкам в транспортном секторе США, специализирующейся на недорогих перевозках небольших объемов грузов (менее одного грузовика).

Это особенно относится к все еще развивающемуся сектору электронной коммерции, где сбор на первой миле и доставка на последней миле небольших объемов грузов, в основном от небольших компаний и частных лиц, являются наиболее сложной задачей при доведении продукции до конечных пользователей.

Это имеет самое непосредственное отношение к Центральной Азии, где транспортные компании быстро развиваются, чтобы не отставать от растущего спроса на перевозки со стороны сектора электронной коммерции.

По данным Reuters и USA Today, Yellow занимала примерно от 8% до 10% доли рынка. Среди его клиентов были крупные розничные сети, такие как Walmart и Home Depot, производители и Uber Freight.

Пока слишком рано с уверенностью комментировать причины, по которым Yellow потерпела неудачу, но вот некоторые возможные причины банкротства компании:

Перевозчик взимал нереально низкие тарифы за перевозку грузов. Объем прибыли был довольно низким, чтобы защитить от любых непредвиденных факторов.

Компания занимала значительные средства, превышающие возможности ее бизнес-модели.

Компания была объединена в профсоюз, и ей приходилось сталкиваться с профсоюзом водителей на каждом этапе процесса принятия решений. Около 22000 из 30000 сотрудников компании были членами профсоюза. Как таковая, фирма не могла конкурировать с автотранспортными компаниями, не входящими в профсоюзы.

Неважно в чем причина – в неумелом менеджменте или в просчетах – нет сомнений в том, что руководство Yellow пыталось удержать компанию на плаву до самого конца. Обладая 100-летней историей, Yellow приносила доходы к существованию для нескольких поколений подряд.

«С глубоким разочарованием Yellow объявляет о закрытии после почти 100 лет работы», – говорится в заявлении генерального директора компании Даррена Хокинса. «Сегодня не принято, чтобы кто-то проработал в одной компании 20, 30 или даже 40 лет, но многие в Yellow так и поступали. На протяжении многих поколений Yellow обеспечивала сотни тысяч американцев надежной, хорошо оплачиваемой работой и полноценной карьерой», – цитирует Хокинса USA Today.

Это трагедия. — Еще в прошлом году оборот Yellow составлял 5,2 миллиарда долларов, когда компания перевозила около 50 000 грузов в день по сети автомобильных перевозок, что сделало ее фундаментальной частью цепочек поставок сотен американских компаний.

Организациям государственного и частного секторов в Центральной Азии, связанным с транспортом, грузоперевозками и логистикой, необходимо тщательно изучить этот случай, чтобы избежать того, чего можно не допустить. /// nCa, 11 августа 2023 г.

#транспортная_компания_Yellow, #США, #Центральная_Азия