Азербайджан проложил подводный трубопровод по заказу Туркменистана

«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) проложило подводный трубопровод на нефтяном месторождении «Лам и Жданов» в туркменском секторе Каспийского моря, сообщает пресс-служба ASCO.

Работы по заказу Туркменистана были выполнены судно-трубоукладчиком «Сулейман Везиров» («Süleyman Vəzirov»).

Газовый трубопровод толщиной четыре дюйма проведен от платформы «LAM-B» до платформ «LAM-C» и «LAM-28».

Работы по прокладке более чем 5-километрового газопровода начались в марте прошлого года. ///nCa, 10 августа 2023 г.

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