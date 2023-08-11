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Азербайджан проложил подводный трубопровод по заказу Туркменистана

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«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) проложило подводный трубопровод на нефтяном месторождении «Лам и Жданов» в туркменском секторе Каспийского моря, сообщает пресс-служба ASCO.

Работы по заказу Туркменистана были выполнены судно-трубоукладчиком «Сулейман Везиров» («Süleyman Vəzirov»).

Газовый трубопровод толщиной четыре дюйма проведен от платформы «LAM-B» до платформ «LAM-C» и «LAM-28».

Работы по прокладке более чем 5-километрового газопровода начались в марте прошлого года. ///nCa, 10 августа 2023 г.

 

#Азербайджан, #Туркменистан, #подводный_трубопровод, #ASCO

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