News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » МИДы стран Центральной Азии обсудили подготовку к Консультативной встрече глав государств

МИДы стран Центральной Азии обсудили подготовку к Консультативной встрече глав государств

By

9-10 августа 2023 года в городе Душанбе состоялись консультации министерств иностранных дел стран Центральной Азии по вопросу подготовки Пятой юбилейной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, сообщает МИД Таджикистана.

В ходе консультаций были обстоятельно обсуждены проекты повестки дня, Совместного заявления и других документов, планируемых к принятию по итогам предстоящего душанбинского саммита.

Стороны также рассмотрели вопросы подготовки к 12 параллельным мероприятиям, запланированным Таджикистаном к проведению в рамках предстоящей Консультативной встречи.

Пятая юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится 14-15 сентября 2023 года в городе Душанбе под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ожидается, что по итогам Пятой юбилейной Консультативной встречи будет принят ряд важных документов, главным из которых станет Совместное заявление глав государств Центральной Азии. ///nCa, 10 августа 2023 г. (источник фото – МИД Таджикистана)

 

#Консультативная_встреча_глав_государств_Центральной_Азии, #Центральная_Азия, #Таджикистан, #Туркменистан, #Казахстан, #Узбекистан, #Кыргызстан

Related posts:

  1. Президент Туркменистана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
  2. Таджикистан начал подготовку к сентябрьским саммитам глав государств Центральной Азии и МФСА
  3. Саммит глав государств Центральной Азии состоится в Таджикистане в сентябре
  4. В Кыргызстане состоялось Совещание министров иностранных дел государств Центральной Азии
  5. Главы МИД стран Центральной Азии встретятся в Кыргызстане
  6. Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Саммите глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива и стран Центральной Азии
  7. (ОБНОВЛЕНО) Министры иностранных дел России и стран Центральной Азии обсудили прогресс в многостороннем сотрудничестве
  8. В апреле состоится встреча глав таможенных ведомств стран Центральной Азии и КНР
  9. На следующей неделе главы МИД России и стран Центральной Азии встретятся в Самарканде
  10. Саммит глав государств Центральной Азии в Ташкенте придаст новый импульс региональной интеграции
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan