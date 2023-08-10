МИДы стран Центральной Азии обсудили подготовку к Консультативной встрече глав государств

9-10 августа 2023 года в городе Душанбе состоялись консультации министерств иностранных дел стран Центральной Азии по вопросу подготовки Пятой юбилейной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, сообщает МИД Таджикистана.

В ходе консультаций были обстоятельно обсуждены проекты повестки дня, Совместного заявления и других документов, планируемых к принятию по итогам предстоящего душанбинского саммита.

Стороны также рассмотрели вопросы подготовки к 12 параллельным мероприятиям, запланированным Таджикистаном к проведению в рамках предстоящей Консультативной встречи.

Пятая юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится 14-15 сентября 2023 года в городе Душанбе под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ожидается, что по итогам Пятой юбилейной Консультативной встречи будет принят ряд важных документов, главным из которых станет Совместное заявление глав государств Центральной Азии. ///nCa, 10 августа 2023 г. (источник фото – МИД Таджикистана)

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