Иран готов ввести в эксплуатацию 11–ю фазу Южного Парса – годовая добыча в Иране вырастет еще на 4 млрд кубометров

11-я фаза “Южного Парса” будет введена в эксплуатацию в ближайшие недели, заявил министр нефти Ирана Джавад Овджи 2 августа 2023 года.

Он сказал, что суточная производственная мощность составит от 12 до 15 миллионов кубометров (около 4,38 миллиарда кубометров в год).

По сообщению иранской службы новостей Mehr, Овджи назвал 11-ю фазу газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе самым важным и отдаленным этапом месторождения.

«Контракты [на строительство 11-й очереди] заключались в течение примерно 20 лет один за другим, и, наконец, именно при 13-й администрации [при президенте Эбрахиме Раиси] было выполнено 100% работ на этой фазе», – добавил он.

Южный Парс / Северный купол – крупнейшее газовое месторождение в мире. Он находится в совместной собственности Ирана и Катара – Южный Парс на иранской стороне и Северный Купол на катарской стороне.

Суммарные запасы природного газа на месторождении составляют 51 триллион кубометров и около 50 миллиардов баррелей (7,9 миллиарда кубометров) конденсата природного газа.

Состав консорциума по разработке 11-й фазы несколько раз менялся, и в итоге эту часть месторождения разрабатывают только иранские компании. Это Национальная нефтяная компания, Petropars, Pars Oil and Gas. В июне 2023 года платформа весом 3200 тонн, самая тяжелая на месторождении Южный Парс, была перемещена и установлена иранскими специалистами в ходе беспрецедентной операции, и с этого этапа началась добыча газа.

В декабре 2022 года Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) заявила, что суточная добыча природного газа в стране превысила 1 миллиард кубометров. /// nCa, 3 августа 2023 г.

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