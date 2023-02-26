Водородная энергетика – на повестке дня международной конференции в туркменской столице

Анастасия Касьянова

В Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева состоялась Международная научно-практическая конференция «Научно-технические возможности получения водородной энергии из природного газа», организованная столичным вузом совместно с Министерством образования Туркменистана.

В форуме приняли участие эксперты, ученые, специалисты отечественных и зарубежных вузов, исследовательских центров, филиалов иностранных компаний в Туркменистане, международных агентств. Представители из зарубежных стран участвовали в мероприятии в онлайн-формате.

В ходе конференции выступили директор Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна «Туркменгаз» Байраммырат Пирниязов, директор Центра технологий Академии наук Туркменистана, доктор технических наук Дурдымырат Гадамов, директор Центра водородной энергетики Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, кандидат химических наук Хакберди Хошдурдыев, ректор Государственного энергетического института Туркменистана, кандидат технических наук Сердар Назаров, а также эксперт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ), доктор наук Франческо Ганда (Австрия), генеральный директор департамента Водородных газов компании «Iwatani Corporation» Хироши Кимура (Япония), профессор отдела химического машиностроения Технологического университета «ПЕТРОНАС» Бавади Абдуллах (Малайзия), директор исследовательского Центра водородной энергетики Китайской национальной нефтегазовой корпорации, доктор наук Ли Цинсюнь (Kитай) и многие другие профильные специалисты.

В своих выступлениях участники подробно рассказали о научной и практической работе, ведущейся на местах, предпринимаемых конкретных мерах и позициях государств в области изучения, развития, применения возобновляемых источников энергии.

Подчеркивалось, что Туркменистан занимает активную позицию по использованию альтернативных источников энергии, о чём свидетельствуют его конкретные инициативы, направленные на формирование новых принципов глобальной энергетической безопасности, всеобщего доступа к недорогим и надёжным источникам энергии и баланса между производственными целями и задачами по охране окружающей среды.

Как отмечалось, Туркменистан, осуществляя соответствующую работу по внедрению новых, экологически чистых технологий для производства энергии на национальном уровне, принимает долгосрочные документы, направленные на снижение влияния вредных веществ на окружающую среду. В этой связи в январе 2022 года была утверждена Дорожная карта по развитию международного сотрудничества Туркменистана в области водородной энергии на 2022–2023 годы и соответствующая программа совместных действий с ведущими странами, международными организациями и компаниями мира.

Для внедрения в жизнь поставленных целей в стране проводится масштабная работа. Один из ее примеров – открытие в Международном университете нефти и газа имени Я.Какаева Центра водородной энергетики, в котором ведётся научная и учебная работа по изучению технологических особенностей получения водорода.

Развитие водородной энергетики в странах мира выступавшие отмечали как одно из ведущих направлений развития, в рамках которого активно проводятся научные исследования, организуются тематические мероприятия, реализуются проекты и возводятся инновационные объекты энергетической инфраструктуры, совершенствуется законодательство.

Как известно, использование низкоуглеродной энергетики в мире направлено на снижение последствий изменения климата, загрязнения окружающей среды и достижения углеродной нейтральности. В связи с этим, страны стремятся к достижению соответствующих целей, которые также закреплены в долгосрочных документах ведущих международных организаций. К ним относятся такие основополагающие документы ООН, как Рамочная конвенция ООН по изменению климата и Цели устойчивого развития. Активную работу в области использования «зеленой» энергии ведут Международное агентство по возобновляемой источникам энергии и Водородный совет.

В завершение участники форума отметили высокую значимость проведенной конференции, позволившей обменяться ценным опытом, обсудить с коллегами широкий ряд важных вопросов и перспектив, конкретные планы по дальнейшему сотрудничеству, направленному на достижение взаимных интересов, всеобщего благополучия и прогресса.

///газета “Туркменистан: Золотой Век”, 24 февраля 2023 г.

Первоначально опубликовано по ссылке: https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/70214/vodorodnaya-energetika-na-povestke-dnya-mezhdunarodnoj-konferencii-v-turkmenskoj-stolice