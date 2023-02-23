Переговоры на высшем уровне между Туркменистаном и Бахрейном – подписано 9 документов – Опубликовано совместное коммюнике – Бахрейн наградил Президента Туркменистана высшей наградой

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Переговоры на высшем уровне между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Королем Хамадом бин Исой Аль Халифой состоялись в Манаме 22 февраля 2023 года, на второй день официального визита президента Туркменистана.

По итогам переговоров на высшем уровне было подписано девять документов и опубликовано совместное коммюнике.

Бахрейн наградил президента Туркменистана своей высшей наградой – орденом шейха Исы бин Салмана Аль Халифы первой степени.

Президент Туркменистана посетил Совет экономического развития Бахрейна и национальный музей Бахрейна.

Лидеры Туркменистана и Бахрейна побывали на конном шоу.

Ниже приводится отчет о визите, основанный на материалах BNA (Бахрейн) и TDH (Туркменистан):

Переговоры на высшем уровне

Переговоры на высшем уровне между президентом Сердаром Бердымухамедовым и Королем Хамадом бин Исой Аль Халифой состоялись во дворце Гудайбия.

Переговоры охватили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в экономической, торговой, инвестиционной, культурной и туристической сферах. Стороны также обсудили последние региональные и глобальные события, представляющие взаимный интерес.

Его Величество Король Хамад и президент Сердар Бердымухамедов обменялись подарками.

Выступление Короля Бахрейна

“Во имя Аллаха, милостивого, милосерднейшего

Ваше Превосходительство, Президент Сердар Бердымухамедов, Президент Туркменистана,

Да пребудет с вами мир, благословения и милость Аллаха,

Здравствуйте и добро пожаловать в Королевство Бахрейн, по случаю вашего первого визита в ответ на наше приглашение, вытекающее из нашего большого интереса к прочным историческим отношениям между нашими двумя странами, охватывающим более четверти века, в дополнение к нашему стремлению к реализации результатов нашего визита в вашу братскую страну, чья древняя история, яркое настоящее и гостеприимство ее народа произвели на нас впечатление. Во время визита мы открыли новую главу нашего сотрудничества и сближения, и сегодня мы с нетерпением ожидаем вместе с вами продолжения совместных планов, о которых мы договорились, принимая во внимание все, что укрепляет и развивает наши стратегические интересы.

Это хорошая и ценная возможность встретиться с вами здесь сегодня, вместе с вашей уважаемой делегацией высокопоставленных должностных лиц, чтобы начать новый раунд дискуссий по развитию наших партнерских отношений в различных областях, представляющих общий интерес, принимая во внимание возможности, имеющиеся в наших двух странах, особенно в инвестиционной и торговой сферах, а также в секторе энергетики, продовольственной безопасности, туризма и культурного обмена, что будет способствовать повышению уровней экономического роста в двух странах.

В этой связи мы хотели бы поблагодарить комитет, ответственный за контроль за выполнением наших двусторонних соглашений, который мы распорядились сформировать в Королевстве Бахрейн, чтобы обеспечить все необходимое для развития наших братских отношений, основанных на взаимном доверии, понимании и уважении.

Ваше превосходительство Президент Сердар Бердымухамедов, мы придаем большой интерес вашему историческому визиту в нашу страну, поскольку мы стремимся развивать наше партнерство, координировать наши позиции по региональным вопросам и решать текущие глобальные вызовы, чтобы внести вклад в поддержание глобальной безопасности и стабильности, и, работая сообща, предлагать мирные решения для укрепления дружественных отношений между нациями и народами. Нашим проводником в этом является цивилизация ислама, к которой принадлежат наши две страны и которая основана на ценностях терпимости, сосуществования и умеренности, которые мы действительно ценим, и мы всегда протягиваем руку ради них, ради блага и безопасности человечества.

По этому почетному случаю мы рады вручить Вашему Превосходительству орден шейха Исы бин Салмана Аль Халифы первой степени, чтобы выразить нашу глубокую признательность за вашу роль и влиятельный вклад вашей страны в установление международной безопасности и поддержание всеобъемлющей стабильности в соседних странах.

В заключение, мы хотели бы еще раз поприветствовать вас, дорогие гости, на земле Бахрейна, народ которого разделяет с вами большую признательность и любовь, и пожелать вам здесь счастья.

Да пребудет с вами мир, милость и благословения Аллаха”.

Выступление Президента Туркменистана

“Ваше величество Король Хамад бин Иса Аль Халифа, мой дорогой брат

Прежде всего я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность Вашему Величеству за приглашение посетить Королевство Бахрейн и за щедрое гостеприимство и теплый прием.

Я передаю вам приветствия Его Превосходительства, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Я благодарю вас за ваши конструктивные усилия по развитию отношений между двумя братскими странами.

С момента установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Королевством Бахрейн в 1995 году мы прошли долгий путь в формировании эффективной модели сотрудничества, основанной на дружбе, братстве, равенстве и взаимном уважении.

Основы для этого плодотворного диалога были заложены в 2019 году во время официального визита Вашего Величества в Туркменистан, в ходе которого были достигнуты важные договоренности.

Мы отмечаем наличие плодотворного сотрудничества на различных многосторонних форумах, в частности в Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и ряде других международных организаций.

Мы высоко ценим конструктивную позицию, занятую Бахрейном в отношении нейтралитета Туркменистана и его международных инициатив по важнейшим вопросам в мире.

Королевство Бахрейн регулярно поддерживает проекты и резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по энергетическим и транспортным вопросам, предложенные Туркменистаном.

В свою очередь, Туркменистан твердо поддержал конструктивные предложения Бахрейна.

Что касается торгово-экономических отношений, мы хотим подчеркнуть наличие широкого потенциала для создания совместных предприятий с Бахрейном в ведущих секторах экономики Туркменистана, таких как топливно-энергетический комплекс, нефтеперерабатывающая промышленность, строительство, грузовые перевозки и текстильное производство.

В качестве первого шага мы приглашаем наших бахрейнских партнеров рассмотреть предложение о проведении деловых и инвестиционных форумов и выставок в следующем году.

Мы приветствуем расширение сотрудничества между двумя странами в гуманитарной области, установление тесного сотрудничества в различных областях, таких как наука и образование, а также проведение дней культуры на регулярной основе.

Ваше величество,

Туркменистан ценит и дорожит братскими и дружественными отношениями с Королевством Бахрейн, и мы считаем, что этот визит станет мощным стимулом для более глубокого изучения огромного потенциала сотрудничества в интересах наших народов и стран.

Мы приглашаем вас еще раз посетить Туркменистан с официальным визитом, и мы тепло поприветствуем вас, и вы будете нашим почетным гостем.

Ваше величество,

Я также хотел бы выразить свою искреннюю благодарность Вашему Величеству за награждение меня орденом шейха Исы бин Салмана Аль Халифы первой степени во время моего первого официального визита в братское Королевство Бахрейн.

Я принимаю этот орден как явный символ уважения к Туркменистану и туркменскому народу, приверженному всестороннему развитию дружественных отношений между Туркменистаном и Бахрейном.

Я еще раз выражаю свою глубокую благодарность за награждение меня орденом.

Я желаю вам крепкого здоровья, а народу братского Королевства Бахрейн процветания, мира и развития”.

Подписанные документы

По итогам переговоров на высшем уровне были подписаны следующие документы:

Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн в области ремёсел и традиций, связанных с наследием;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Академией дипломатических наук имени Мухаммеда бин Мубарака Аль Халифы Министерства иностранных дел Королевства Бахрейн;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн по сотрудничеству в области морского транспорта;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн по сотрудничеству в области железнодорожного транспорта;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн по сотрудничеству в области общего, технического и высшего образования;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн по сотрудничеству в области стандартизации, сертификации, аккредитации и метрологии;

Программа сотрудничества между Министерством культуры Туркменистана и Департаментом культуры и древностей Королевства Бахрейн в области культуры на 2023–2027 гг.;

Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Бахрейнским Банком развития.

Принято Совместное коммюнике

СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ по итогам визита Его Превосходительства Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Королевство Бахрейн

В рамках прочной традиционной дружбы между Туркменистаном и Королевством Бахрейн, стремления к укреплению и развитию двустороннего сотрудничества между двумя дружественными странами состоялись официальные переговоры между Президентом Туркменистана, Его Превосходительством Сердаром Бердымухамедовым и Его Величеством Королём Хамадом бин Исой Аль Халифой во Дворце Аль-Гудайбия в присутствии делегаций двух государств. Стороны обсудили ход тесного двустороннего сотрудничества, связывающего два государства, направления многопланового парт­нёрства и близкие контакты между двумя народами, пути их дальнейшего развития на службе взаимных интересов. Обе стороны подтвердили общее стремление развивать ­сотрудничество между двумя государствами в области экономики, торговли, инвестиций и развития, поддерживать роль частного сектора в экономическом сотрудничестве и использовать имеющиеся экономические и инвестиционные возможности для развития совместного сотрудничества, которое принесёт пользу двум дружественным государствам и их народам. На переговорах обсуждались возможности расширения и углуб­ления двустороннего партнёрства в политико-дипломатической сфере, унификации позиций по текущим региональным и международным вызовам и проблемам, а также дальнейшего содействия координации, сотрудничеству и обмену поддержкой на региональных и международных форумах, что будет служить взаимным интересам. Обе стороны выразили признательность за Соглашения и Меморандумы о взаимопонимании, подписанные между двумя государствами для поощрения двустороннего сотрудничества в области финансов, воздушного сообщения, ремёсел и традиций, морского судоходства, железных дорог, общего, технического и высшего образования, метрологии, культуры и дипломатической подготовки, что будет способствовать развитию двусторонних отношений на более всеобъемлющих уровнях. Обе стороны приветствовали признание Туркменистана в качестве партнёра в Глобальном Логистическом Хабе «Море–Воздух» Королевства Бахрейн в целях содействия логистическим услугам и укреплению экономических и торговых отношений между двумя государствами. Стороны обсудили региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, а также проблемы, стоящие перед странами Ближнего Востока и Цент­ральной Азии и странами мира. Они подчеркнули важность продолжения сотрудничества и совместной координации для поддержки всех усилий и начинаний, направленных на достижение политических решений, укрепляющих мир и стабильность на благо всех стран и народов мира. Они также подтвердили свою твёрдую приверженность продвижению ценностей мира, терпимости, мирного сосуществования, глобального диалога, уважения религий и убеждений, а также принципов, закреплённых в Уставе Организации Объединённых Наций, главными из которых являются принципы добрососедства, невмешательства во внутренние дела государств и мирное разрешение споров. Обе стороны подчеркнули необходимость координации усилий в рамках универсальных и региональных организаций, членами которых являются Туркменистан и Королевство Бахрейн. При этом была подтверждена важность повышения роли Организации Объединённых Наций и её институтов в решении глобальных вопросов, обеспечении устойчивого развития, укрепления безопасности и стабильности в мире, а также повышения усилий международного сообщества против актов агрессии, представляющих угрозу международному сообществу. Главы государств отметили необходимость разрешения мирными средствами конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, на основе уважения и соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ государств. Стороны отметили важность проводимой Туркменистаном политики нейтралитета и подчерк­нули актуальность инициативы Туркменистана об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира в соответствии с Резолюцией 77/32 Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 2022 года, как части общего процесса многостороннего конструктивного и равноправного общения государств. Обе стороны осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и подчеркнули необходимость развития сотрудничества и совместной координации на двустороннем и многостороннем уровнях в борьбе с терроризмом и его финансированием, транснациональной организованной преступностью, а также укрепления партнёрства в сфере кибербезопасности в целях поддержания международной безо­пасности и стабильности. Обе стороны выразили солидарность с Турецкой Республикой и Сирийской Арабской Республикой в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло в двух странах, повлекшим жертвы, увечья и большие разрушения, выразив соболезнования и сочувствие правительствам и народам двух стран, а также семьям жертв, и призвали международное сообщество протянуть руку помощи двум государствам для преодоления последствий этой катастрофы. Его Превосходительство Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поблагодарил Его Величество Короля Хамада бин Иса Аль Халифу и Его Королевское Высочество принца Салмана бин Хамад Аль Халифу за тёплый приём и гостеприимство. Президент Туркменистана пригласил Его Величество Короля, Его Королевское Высочество Наследного принца, Премьер-министра посетить Туркменистан в самое ближайшее время. Приглашение было с благодарностью принято.

Манама, 22 февраля 2023 г.

Президент Туркменистана посетил Совет экономического развития

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках официального визита в Королевство Бахрейн посетил штаб-квартиру Совета экономического развития в Бахрейн-Бей. По прибытии он был принят заместителем премьер-министра Шейхом Халидом бин Абдаллой Аль Халифой, министрами и высокопоставленными должностными лицами.

Заместитель Премьер-министра приветствовал Президента Туркменистана и сопровождающую его делегацию, подчеркнув прочные связи, связывающие две страны в различных экономических областях, и необходимость их дальнейшего укрепления в соответствии с целями “Марша всеобъемлющего развития”, возглавляемого Его Величеством Королем Хамадом бин Исой Аль Халифой при поддержке Его Королевского Высочества принца Салмана бин Хамад Аль Халифа, наследного принца и премьер-министра.

Вице-премьер-министр заявил, что поступательное развитие двусторонних отношений откроет более широкие горизонты для сотрудничества в различных областях, включая, главным образом, торгово-экономическую и инвестиционную.

Президент Туркменистана был проинформирован о перспективных возможностях в Королевстве Бахрейн, услугах, предоставляемых Советом инвесторам, и усилиях данной организации по диверсификации экономической базы и продвижению инвестиций между Королевством Бахрейн и мировыми рынками. /// nCa, 23 февраля 2023 [Фото – TDH]