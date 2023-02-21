Шейх Катара Фейсал бин Нассер бин Хамад Аль-Тани встретился с Национальным лидером Туркменистана, пригласил его с визитом в Катар

20 февраля 2023 года в Ашхабаде состоялась встреча национального лидера Туркменистана и председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с шейхом Фейсалом бин Нассером бин Хамадом Аль-Тани, членом королевской семьи Катара.

Стороны высказали единое мнение о том, что сегодня туркмено-катарское сотрудничество динамично развивается в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства и высоких технологий. В частности, было отмечено, что открываются новые возможности для налаживания инвестиционных партнерств.

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества был топливно-энергетический комплекс. Также было подчеркнуто, что культурно-гуманитарная сфера является неотъемлемой частью традиционно дружественного межгосударственного диалога.

В ходе беседы Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты от своего имени и по поручению Президента Туркменистана поздравил гостя с проведением Чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году на высоком организационном уровне, отметив, что этот спортивный праздник стал значимым событием для всего исламского мира.

Выразив искреннюю благодарность за поздравления, шейх Фейсал бин Нассер бин Хамад Аль-Тани подчеркнул, что визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Доху во время чемпионата мира и его присутствие на одном из матчей были восприняты как знак высокого уважения к государству Катар. Это также придало действенный импульс дальнейшей интенсификации двустороннего сотрудничества, в том числе в области спорта.

Шейх Фейсал бин Нассер бин Хамад Аль-Тани пригласил Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова посетить Государство Катар в любое удобное для него время.

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана выразил благодарность за приглашение. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам. /// nCa, 21 февраля 2023 г.