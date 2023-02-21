Мощные землетрясения снова обрушились на Турцию и Сирию

В то время как Турция и Сирия все еще справились с разрушениями, вызванными серией землетрясений пару недель назад, еще два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 поразили несчастные страны в понедельник, 20 февраля 2023 года.

Согласно первоначальным сообщениям, три человека погибли и 213 получили ранения в турецкой провинции Хатай.

По данным The Guardian, мэр Хатая Лютфу Саваш выразил обеспокоенность тем, что последние землетрясения привели к еще большим разрушениям по всей провинции и, возможно, к дальнейшим человеческим жертвам. «Некоторые здания были разрушены, есть те, кто оказался в ловушке под завалами», – сказал он.

Число погибших в Турции в результате землетрясений, которые произошли две недели назад, в понедельник возросло до 41 156 человек, и ожидается, что число жертв будет расти и дальше: известно, что 385 000 квартир были разрушены или серьезно повреждены, а многие люди все еще числятся пропавшими без вести. По оценкам, по всей Турции и Сирии погибло по меньшей мере 47 000 человек, говорится в отчете The Guardian. /// nCa, 21 февраля 2023 г.