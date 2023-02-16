Иранская компания Petropars готова инвестировать в Туркменистан

«Petropars может инвестировать в нефтегазовую отрасль Туркменистана», – заявили некоторые высокопоставленные представители иранской компании Petropars во время беседы с nCa в Ашхабаде 15 февраля 2023 г.

Среди них г-жа Шахназ Лашкарян, заместитель руководителя отдела инжиниринга и развития Petropars, и руководители двух полевых проектов, Мохаммад Реза и Фааршид Шахриари.

«Мы можем реализовать любой проект на континентальной части или на шельфе, охватывающий всё, включая финансирование, проектирование установок, строительство и ввод в эксплуатацию», – сообщили собеседники.

Petropars – крупная иранская компания с портфелем проектов стоимостью 33 миллиарда долларов США в добывающих и перерабатывающих секторах.

Petropars

https://www.petropars.com/

Petropars участвовала, самостоятельно или в партнерстве с другими компаниями, в разработке блоков 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, и 19 на месторождении Южный Парс.

Помимо Азии, компании активно присутствует на рынках Африки и Южной Америки.

Petropars – одна из немногих иранских нефтегазовых компаний, которая располагает мощностями для реализации мегапроектов собственными силами, не завися от финансирования из внешних источников. /// nCa, 16 февраля 2023 г.