Альтернативные источники энергии не заменят нефть и газ в одночасье – глава Saudi Aramco

Альтернативные источники энергии не смогут заменить нефть и газ в одночасье в русле усилий по энергетического переходу, поскольку для удовлетворения растущего спроса потребуются дополнительные инвестиции в углеводороды, заявил генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер.

Инвестиции в нефть и газ резко сократились, при этом объем инвестирования в разведочные операции в 2022 году составил более 400 миллиардов долларов, что меньше половины от пиковых размеров финансирования 2014 года. Такие данные Нассер привел, выступая на Форуме саудовских рынков капитала (Saudi Capital Markets Forum).

«Основная причина: давление с разных сторон с требованием прекратить все новые инвестиции в нефть и газ. Давление, основанное на том, что, по моему глубокому убеждению, является ошибочными предположениями и аргументами», – сказал он.

По мнению главы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, «популярный нарратив об энергетическом переходе рисует картину утопического мира, где альтернативы готовы заменить нефть и газ в одночасье».

«Как продемонстрировал энергетический кризис в Европе, альтернативы не готовы взвалить на себя тяжелое бремя глобального спроса», – подчеркнул Нассер.

«Фактически, мир будет продолжать зависеть от нефти и газа в обозримом будущем, особенно в таких секторах, как тяжелый транспорт, тяжелая промышленность и производство электроэнергии», – считает он.

По данным октябрьского отчета Rystad Energy, капитальные вложения в возобновляемую энергетику “значительно увеличились” и достигнут 494 млрд.долл. в 2022 году, превысив объем инвестиций в добычу нефти и газа, которые оцениваются на уровне 446 млрд.долл.

Между тем в докладе ОПЕК утверждается, что в условиях растущего спроса на нефть отрасли требуются “огромные инвестиции” в размере 12,1 трлн долларов до 2045 года, чтобы увеличить добычу и удовлетворить спрос.

Ожидается, что спрос на нефть в качестве основного топлива вырастет до 101 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день к 2045 году с 88 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день в 2021 году, при этом доля нефти в энергобалансе снизится с 31 % до 29 %, прогнозирует ОПЕК.

Нассер призывает всех игроков нефтегазовых рынка, в том числе рынки капиталов, более реалистично взглянуть на то, как будет происходить глобальный энергетический переход для менее рискованного глобального энергетического перехода.

По его словам, необходимо уделить больше внимания инвестированию в экологические, социальные инициативы и инициативы в области управления (ESG).

В то время как в прошлом году на глобальный энергетический переход было выделено 1,1 триллиона долларов, инвестиции в две важнейшие области — улавливание и хранение углерода и водород — составили менее 1% от этой общей суммы.

Нынешний “инвестиционный дисбаланс ведет нас по опасному пути”, предостерег Нассер.

Однако по мнению главы Saudi Aramco, у рынков капитала есть возможность одновременно решить трилемму – это доступность энергии, энергетическая безопасность и устойчивое развитие.

Такие шаги могут включать восстановление инвестиций в жизненно важные традиционные источники энергии, увеличение инвестиций в технологии, которые сокращают углеродный след, инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также в голубой и зеленый водород. ///Опубликовано TheNationalNews, 13 февраля 2023. Ссылка на оригинальную статью: https://www.thenationalnews.com/business/energy/2023/02/13/energy-alternatives-cannot-replace-oil-and-gas-overnight-says-aramco-chief/