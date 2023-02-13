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В этот День Святого Валентина пожертвуйте одеяло жертвам землетрясения в Турции

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В этот День Святого Валентина, пожалуйста, подумайте о пожертвовании одеяла жертвам землетрясения в Турции. Адрес пункта сбора в Ашхабаде указан на плакате ниже:

 

 

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