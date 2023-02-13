В этот День Святого Валентина пожертвуйте одеяло жертвам землетрясения в Турции 13/02/2023 By Admin В этот День Святого Валентина, пожалуйста, подумайте о пожертвовании одеяла жертвам землетрясения в Турции. Адрес пункта сбора в Ашхабаде указан на плакате ниже: Related Posts26/05/2011 Второй Газовый Конгресс Туркменистана 26/01/2023 Китайско-узбекское совместное предприятие будет производить электромобили17/01/2023 Представители Туркменистана, Узбекистана, России и Кыргызстана обсудили регулярные грузоперевозки на Каспии24/11/2022 People’s Council of Turkmenistan ordered the lower house of Parliament to revise the draft state budget 202308/12/2021 Looking at China through Golden Sayings – Part 1929/10/2022 Russia launches a regular container service through TurkmenistanSovrn