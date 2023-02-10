Землетрясение в Турции и Сирии – Число погибших превышает 21000, спасательные команды творят чудеса – Надежда против отчаяния

По состоянию на конец 9 февраля 2023 года число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 21000 человек. В то время как за 72 часа быстро выросло число жертв, спасательные команды буквально наперегонки со временем спасали и спасают из-под обломков как можно больше выживших, насколько это в человеческих силах.

Тысячи профессиональных спасателей и добровольцев из Турции и со всего мира, отчаянно раскапывая завалы, творят чудеса – это триумф надежды над отчаянием.

Каждая спасенная душа – это общая победа для всех нас.

Вот несколько фото; каждой фото само по себе представляет целую историю:

Семилетняя Мариам и ее младший брат были найдены после того, как около 36 часов находились в ловушке под завалами. Она защищала и утешала своего младшего брата.

Этому крошечному малышу всего 20 дней от роду. Никто не знает, кто его родители. О нем временно заботится мать-волонтер.

Абдулалим Муайни, тяжело раненный, но живой, лежит под обломками рядом с телом своей жены Эсры. Обе его дочери тоже не выжили.

Этот ребенок в шоке, но, по-видимому, здоров.

Спасатели услышали крики трехлетней Айды из-под завалов и сумели вытащить ее несколько часов спустя. Она пробыла под завалами почти четыре дня.

Эта маленькая девочка была спасена из-под завалов в Сирии.

Надежды тают, однако спасательные команды не сдаются. Несмотря на суровую погоду, которая осложнила ситуацию в пострадавших районах Турции и Сирии, чудеса действительно случаются.

Наши надежды и молитвы со спасателями и за несчастных жертв, оказавшихся под обломками. /// nCa, 10 февраля 2023 г. [Фото – Reuters, Daily Mail, The Middle East Eye]