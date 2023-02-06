Церемония, посвященная 30-летию туркмено-узбекских отношений, напоминает о разнице между взглядом и видением

В пятницу, 3 февраля 2023 года, посольство Узбекистана в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством культуры Туркменистана организовало церемонию, посвященную 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В непрерывном потоке новостей инстинктивно освещаешь одно событие за другим. Однако, время от времени важно видеть, а не просто смотреть.

Освещая это событие, мы пытались обратиться к истокам, поскольку это необходимо для сохранения свежести точки зрения.

Праздник провел посол Узбекистана Акмалжон Кучкаров. Туркменскую сторону представляли некоторые высокопоставленные должностные лица во главе с вице-премьером министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В выступлениях обеих сторон было выражено удовлетворение динамичными темпами роста партнерства.

Обе стороны отметили, что многовековые связи в культурной и духовной сферах обеспечивают прочную основу для дальнейшего построения взаимовыгодного взаимодействия на всех уровнях.

Для любого, кто просто смотрит, но не видит, не слушает, а просто слышит, это прозвучало бы как расхожие фразы. Тем не менее, здесь мы должны немного остановиться и углубиться в их значение.

На фото выше замечательные девушки стоят с подносами приветственных угощений, в основном это чорек (толстая туркменская лепешка) и пишме.

Это стандартный ритуал перед началом большинства мероприятий. Его корни уходят глубоко в прошлое — если вы попробовали соль в чьей-то юрте, вы никогда не предадите этих людей, никогда не причините им вреда.

Хозяин, предлагая хлеб, берет на себя те же обязательства по отношению к гостю.

Теперь, пожалуйста, посмотрите на снимок еще раз.

У двух девушек, предлагающих чорек, завернутый в ткань из верблюжьей шерсти, на головах туркменские тюбетейки. Они называются Тахъя.

У других девушек на голове узбекские тюбетейки.

Давайте посмотрим, что есть Тахъя и Тюбетейка:

Это Тахъя. Это обычный головной убор как для женщин, так и для мужчин в Туркменистане. Незамужние женщины носят тахъю, а замужние – другие виды головных уборов, как этой видно на фотографиях в этой статье.

Это тюбетейка.

Это еще одна форма тюбетейки. Существует множество форм и дизайнов тюбетейки, и в Узбекистане ее носят как женщины, так и мужчины.

На первый взгляд Тахъя и Тюбетейка выглядят совершенно разными формами головных уборов. Однако, мы все равно видим схожесть базиса моделей, схожесть в подходах.

Это единство в многообразии. Это одна из вещей, которую мы упоминаем, когда говорим об общей культуре.

Теперь посмотрите на картинку выше. На девушках различные модели узбекских головных уборов. Это должно дать некоторое представление об огромных возможностях тюбетейки.

Мальчик – это целая история сам по себе. Его отец – этнический туркмен из Афганистана, который переехал в Пакистан в качестве беженца. Он основал там успешный бизнес. Впоследствии он переехал в Туркменистан, получил гражданство и снова пустил корни как бизнесмен, имеющий торговые отношения с несколькими странами, включая Узбекистан.

Мальчик, хотя и туркмен, носит узбекский шарф под своей толстой курткой.

Как известно, можно быть знатоком только одной культуры – своей собственной. Однако этот мегарегион от Северной Индии до Якутии в России, от Синьцзяна до Турции имеет широкие культурные наслоения, похожие на со вкусом сотканное лоскутное одеяло. Это еще одна из вещей, о которой стоит сказать, когда говорим об общих культурных связях.

В контексте церемонии, которая состоялась 3 февраля по случаю 30-летия туркменских отношений, приведем некоторые факты, подчеркивающие общие исторические связи между этими двумя странами.

Территория обеих государств несколько раз в истории входила в состав общей империи. Наиболее заметной является Великая династия Сельджуков.

Части современного Туркменистана входили в состав империи Амира Темура (для некоторых Тамерлан) – это национальный герой Узбекистана.

Исключением в случае династий Сельджуков и Тимуридов, а также других империй, является обширная пустыня Каракумы, которая вряд ли когда-либо была частью какой-либо из империй.

Мать Улугбека, самого просвещенного царя династии Тимуридов, была туркменкой, дочерью суфийского клана, который до сих пор присутствует в некоторых частях Туркменистана и Узбекистана.

Необходимо также прочувствовать, как работают духовные связи между двумя странами, фактически во всем регионе.

Мавзолей Ходжи Юсуфа Хамдани находится в древнем городе Мерв (территория современного Байрамали в Туркменистане). Он считается святым из святых.

Среди его прямых и косвенных учеников – Ходжа Баха ад-Дин Накшбанд (Узбекистан) и Ходжа Ахмет Есеви (Казахстан).

Орден Накшбанди, основанный Ходжей Баха ад-Дином Накшбандом, является самым распространенным суфийским орденом в мире.

Имам Мохаммад аль-Бухари похоронен в Узбекистане. Он является составителем “Сахих Бухари”, наиболее достоверного сборника хадисов (преданий Святого Пророка – Мир ему и благословение Аллаха) в соответствии с суннитской ветвью ислама.

Подавляющее большинство мусульман в Центральной Азии придерживается суннитской интерпретации ислама.

Интеллектуальное и творческое наследие также является общим для Туркменистана.

Поэт Алишер Навои одинаково почитаем в Туркменистане и Узбекистане. Помимо прочего, он является автором одной из версий эпоса Ширин-Фархад. Его статуя установка в парке «Ылхам» в Ашхабаде.

Фараби, который выдвинул теорию эволюции примерно за тысячу лет до Дарвина, одинаково уважаем во всех странах Центральной Азии. В Казахстане работает крупный университет, названный в его честь. Согласно Фараби, виды эволюционируют внутри самих себя – финиковая пальма будет лучшей финиковой пальмой, кошка будет эволюционировавшей кошкой, но они не перейдут в другой вид.

Эти мимолетные упоминания — лишь малая часть того, что мы имеем в виду, когда говорим о “культурных, исторических, братских, интеллектуальных и духовных связях, уходящих корнями в века” – не только в случае Туркменистана и Узбекистана, но и во всех мероприятиях, связанных со странами этого мегарегиона.

Сегодня общие корни обеспечивают широкую основу для партнерства между всеми странами обширного региона на двусторонней и многосторонней основе.

Фото выше – это фрагмент того, как субкультуры сливаются, чтобы дать начало суперкультуре, где общая сумма больше, чем ее слагаемые. Это сцена выступления этнических туркменских и узбекских детей во время концерта по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Узбекистаном. /// nCa, 6 февраля 2023 [Все фотографии защищены авторским правом nCa, за исключением изображений головных уборов]

Ниже опубликованы еще несколько фотографий с мероприятия: