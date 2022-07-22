Четвертая Консультативная встреча лидеров Центральной Азии в Кыргызстане – в фокусе общее региональное видение на противодействие внешним потрясениям

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В Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана 21 июля прошла Четвертая Консультативная встреча глав государств стран Центральной Азии.

Нынешняя встреча отличается от прошлых саммитов тем, что лидеры Центральной Азии встретились в период, когда происходит формирование нового политического и постпандемийного мироустройства. Степень внутрирегиональной сплоченности во многом определит силу голоса Центральной Азии на большом Евразийском континенте.

Определила повестку дня нынешнего высокого форума и меняющаяся парадигма безопасности. С момента проведения прошлого саммита в Туркменистане, две из пяти стран Центральной Азии – Казахстан и Узбекистан – пережили срежисированные извне протестные волнения. В соседнем Афганистане произошла трансформация власти и риски, исходящие из различных террористических группировок создают угрозу всему региону. В данном контексте, вполне справедливо, почему в выступлениях глав государств четко выделена мысль о консолидации взаимодействия в области безопасности.



Глобальный продовольственный кризис – это еще один вызов для всего человечества после пандемии. Каждая из стран Центральной Азии реализует собственные стратегии, пытаясь избежать дефицита продуктов питания и стремительного роста цен на них. Однако, синергия этих усилий может обеспечить центральноазиатскому региону надежную продовольственную защищенность. И об этом также шла речь на саммите.

Транспортные коридоры, логистика и взаимосвязанность – эти темы были озвучены в выступлениях всех пяти президентов. Представленные инициативы нацелены на дальнейшее раскрытие транспортно-транзитных потенциалов стран и улучшение связуемости с тем, чтобы в конечном итоге Центральная Азия извлекла выгоды из своего значимого расположения на перекрестке маршрутов Север-Юг, Восток-Запад.

Региональная ситуация в области водной взаимозависимости также была оценена главами государств. Высказанные предложения в практической плоскости могут создать взаимовыгодные схемы партнерства в регионе Центральной Азии.

В целом, идеи, представленные главами Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Таджкистана, свидетельствует о сильной политической воле к диалогу, компромиссу, согласию, мирному, устойчивому развитию. Вот краткое изложение инициатив, которые способны изменить правила игры в региональном масштабе и за его пределами:

запуск сети приграничных торгово-экономических хабов как базис для Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии

выработка Общих подходов к формированию Центральноазиатского пространства промышленной локализации и импортозамещения на основе национальных программ индустриального развития

совместное развитие транспортного маршрута Центральная Азия–Каспий–Чёрное море и Центральная Азия–Персидский залив

разработка Комплексной схемы гарантированного обеспечения населения широкой номенклатурой продовольственной продукции

налаживание прямых контактов между бизнес-сообществами – создание Делового Совета

координация по линии специальных служб и советов безопасности в целях создания конкретных механизмов совместной борьбы против вызовов и угроз региональной безопасности

выработка Дорожной карты по всему спектру повестки в сфере безопасности

создание экспертной площадки для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ

сотрудничество в гидроэнергетике (проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане)

создание Проектного офиса стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведению согласованной политики по изменению климата в регионе

создание общерегионального телеканала или новостного интернет-сайта – формирование общего информационного мэйнстрима

сотрудничество в сфере высшего образования через открытие филиалов ведущих вузов

выработка многостороннего Соглашения об общих направлениях реализации молодёжной политики

продолжение тесного сотрудничества в вопросах содействия обеспечению долгосрочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана.

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По итогам саммита подписан пакет документов, а также принято Совместное заявление.

Следующую консультативную встречу главы государств проведут 14-15 сентября 2023 года в городе Душанбе, одновременно с очередным заседанием Совета глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала.

Президент Садыр Жапаров: В нынешних кризисных условиях международных отношений страны ЦА будут еще более тесно сотрудничать, чтобы продвигать общие интересы региона на мировой арене

Выступление Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова:

«В этом и следующем году мы отмечаем тридцатилетие установления дипломатических отношений. За прошедшие столетия прочной дружбы и гармоничного сосуществования наших пяти братских народов, мы вместе выдержали все перипетии истории, и сегодня значимся на политической карте мира как независимые, суверенные государства.

Именно наши древние народы, сквозь века неся в себе уникальную цивилизацию, сегодня олицетворяют Центральную Азию. Это общее достояние, которым мы гордимся!

Историческая миссия перед нами видится в том, чтобы сохранить целостность и безопасность, обеспечить развитие и процветание наших стран и народов. К счастью, наш регион самодостаточен и многообразен в плане возможностей и ресурсов для реализации такой важной миссии.

Кыргызстан поддерживает формат Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, который является проводником общерегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в международных делах.

Считаю, что в нынешних кризисных условиях международных отношений, наши страны будут еще более тесно сотрудничать с тем, чтобы защищать и продвигать общие интересы региона на мировой арене.

К сожалению, международная обстановка не вселяет оптимизма, как с точки зрения глобальной безопасности, так и мировой экономики.

Сегодня перед государствами Центральной Азии сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности, появились их новые гибридные формы.

В этой связи не могу не затронуть очень важный вопрос, который продолжает оказывать значительное влияние на региональную безопасность в Центральной Азии. Я имею в виду ситуацию в Афганистане. К сожалению, ситуация там продолжает оставаться сложной и непредсказуемой.

По нашему мнению, приход к власти талибов и сформированное им правительство – это суровая реальность и нам необходимо выработать совместную линию поведения в данном направлении, в том числе приложить максимум усилий, чтобы соседний Афганистан встал на рельсы мирного и устойчивого развития.

В данном контексте хотел бы отметить стремление Кыргызстана к тесному взаимодействию со странами региона ЦА в данном направлении как на двусторонней основе, так и в рамках участия в международных и региональных диалоговых площадках.

Хотел бы также сообщить вам, что мы поддерживаем контакты с правительством Афганистана по текущим вопросам двустороннего сотрудничества. Наше посольство там продолжает функционировать. В прошлом году мы доставили гуманитарный груз в Кабул и Афганский Бадахшан. Провели ряд встреч с руководством Афганистана, в ходе которых мы выразили нашу обеспокоенность по ряду вопросов региональной безопасности и сотрудничества, а также важности в интересах народа Афганистана создание инклюзивного правительства.

Надеюсь, мы согласованно будем двигаться по афганской проблеме, активно взаимодействовать между собой, особенно с ООН и странами региона в целях обеспечения мира и стабильности в Афганистане, оказывать афганскому народу необходимую гуманитарную и экономическую помощь, содействовать его борьбе с международным терроризмом, наркотиками и в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности, на принципах невмешательства во внутренние дела. Кыргызстан со своей стороны готов активно содействовать этому процессу.

Уважаемые главы государств,

Трагические события в регионе вывели на первый план вопросы обеспечения безопасности от деструктивных сил, в том числе внешних, привлекающих на свою сторону религиозных фанатиков и криминалитет.

Со своей стороны, Кыргызстан полностью поддерживает решительные и мудрые действия руководства соседних стран по наведению конституционного порядка и общественно-политической стабильности.

Больше нельзя допустить подобных кризисов безопасности, созданных по надуманным социально-экономическим, межэтническим, религиозным и другим мотивам.

Призываю к объединению взаимных усилий в этом направлении.

Наконец, общая безопасность, стабильность и благополучие зависят от атмосферы отношений между государствами региона. В настоящее время продолжается работа по делимитации государственной границы Кыргызстана с братскими Узбекистаном и Таджикистаном.

Хочу подтвердить нашу политическую волю завершить переговорный процесс во взаимовыгодном ключе с тем, чтобы превратить эти границы в открытые мосты мира, дружбы и доверия, а саму Ферганскую долину – в подлинный оазис Центральной Азии.

Уважаемые коллеги,

Мировая экономика, не успевшая ещё полностью оправиться от влияния коронавирусной пандемии, сейчас переживает новые шоки из-за международной напряженности.

В таких кризисных условиях вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности требуют от нас приоритетного внимания и скоординированной деятельности.

Из-за нарушения глобальных торговых цепочек и вводимых экспортных ограничений на товары и сырье, считаю, что нашим странам вполне под силу обеспечить себя продовольствием, учитывая мощности и резервы аграрной и пищеперерабатывающей индустрий.

Мы выступаем за расширенное сотрудничество по всем направлениям, которые повысят продовольственную безопасность и аграрное развитие в регионе.

Одним из таких направлений являются водные ресурсы, объемы которых из-за изменения климата безвозвратно сокращаются. Действующие механизмы управления водными ресурсами уже не отвечают реалиям настоящего времени, не удовлетворяют потребности стран Центральной Азии.

В частности, Кыргызстан пока не получает адекватного возмещения от накопления и сохранения водных ресурсов. Вновь предлагаю совместно разработать взаимовыгодные механизмы водопользования, чтобы у стран верховья были возможность и заинтересованность из расчёта на несколько лет вперёд накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период независимо от водности, в том числе в период маловодья.

Мы выступаем за возобновление и совершенствование сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами.

Кыргызстан также выступает за расширенное сотрудничество в гидроэнергетической сфере с целью повысить энергетическую самодостаточность и безопасность стран Центральной Азии.

Мы приветствуем инвестиционное участие Казахстана и Узбекистана в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане. Следует отметить, что имевшая место весной текущего года авария показала уязвимость, в связи с чем необходимо укреплять защищенность Единой энергетической системы Центральной Азии.

Уважаемые главы государств,

По экспертным прогнозам, мировой экономический «центр тяжести» постепенно смещается в сторону Азии, в связи с чем для нашего региона открываются новые возможности, в том числе для развития “зеленой”, цифровой и креативной отраслей экономики.

За последние десять лет в Центральной Азии наблюдаются динамичные темпы экономического роста и прироста валового продукта. В 2021 году суммарная доля ВВП превысила триста млрд долларов США.

Считаю, что драйвером роста в Центральной Азии являются свободная торговля и инвестиции, развитие транспортно-транзитной инфраструктуры и цифровизация. Сегодня уже есть позитивные примеры взаимовыгодного сотрудничества в этих отраслях.

Активизации торговли будут способствовать созданные центры приграничной торговли на границе Казахстана и Узбекистана, а также индустриальный торгово-логистический центр вблизи кыргызско-казахстанской границы.

Чрезвычайно важным является полностью снять препятствующие свободной торговле тарифные и нетарифные барьеры, включая необоснованные задержки грузов на границах. Надеюсь, что инструменты цифровизации помогут решить накопившиеся вопросы.

Учитывая, что наши страны не имеют выхода к морю, необходимо предпринимать усилия по улучшению транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры стран Центральной Азии, прежде всего, с точки зрения повышения уровня интегрированности внутри региона, а также подключения к мировым транспортным узлам и коридорам.

Развитие железнодорожных и автомобильных коридоров в предстоящие десятилетия может трансформировать Центральную Азию в перекресток новых торговых путей, который по значимости не будет уступать историческому Шелковому пути.

Важным проектом является строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, успешная реализация которого в значительной мере повысит международный торгово-инвестиционный и транзитный потенциал Центральной Азии.

Находясь на берегу Иссык-Куля, не могу обойти вниманием вопросы сотрудничества в сфере туризма.

Центральная Азия на пути Великого трансконтинентального пути как магнит притягивает туристов со всего мира.

Кыргызстан предлагает совместную организацию специализированных туристических маршрутов, введение послаблений при пересечении общих границ туристами, образование информационных центров с базой данных о туристических возможностях каждой из стран региона, а также проведение общих туристических выставок и ярмарок, выпуск общих рекламных материалов.

Уважаемые коллеги,

Глубокие исторические традиции добрососедства между нашими народами являются хорошей предпосылкой для позиционирования Центральной Азии как единого культурно-гуманитарного пространства. Связи между нашими гражданами, творческими коллективами, научными кругами, не имеют границ.

Принимая во внимание духовную близость наших стран, мы предлагаем создать общий Центрально-Азиатский телеканал и подготовить серию телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, цикла образовательных теле-радиопередач по истории и самобытности наших народов.

Центральная Азия – это молодой, с точки зрения демографии, регион.

Молодые люди, проживающие в наших странах, станут локомотивом будущего процветания нашего региона. Нам необходимо проведение мероприятий по поддержке молодых талантов во всех областях: экономике, культуре, инновациях. Мы считаем важным инвестировать в нашу молодежь, в их образование, подготовку высококлассных специалистов, в том числе и в новых «цифровых» направлениях, в области креативной индустрии.

Уважаемые главы государств,

Сегодня мы подпишем Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Уверен, что этот важный документ окажет положительное влияние на процессы дальнейшего сближения стран нашего региона и консолидацию совместных усилий в преодолении возникающих вызовов и угроз современности. Это исторический момент, и надеюсь, что данный Договор станет надежной основой для всеобщего процветания на пространстве Центральной Азии».

Президент Казахстана: Дружба – неисчерпаемое богатство

Выступление Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева:

Прежде всего, выражаю глубокую признательность Президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову за теплый прием, гостеприимство, прекрасную организацию мероприятия на живописном побережье Иссык-Куля. Наши Консультативные встречи стали важным фактором международной политики, они позволяют нам в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития данного региона. В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам. Всестороннее сближение наших государств обусловлено велением времени и полностью отвечает коренным интересам братских народов. С момента проведения первой Консультативной встречи в Казахстане в 2018 году региональное сотрудничество неуклонно укрепляется по всем направлениям. На качественно новый уровень вышел межгосударственный политический диалог, задающий тон динамичному развитию отношений в духе подлинного добрососедства и союзничества.

Поступательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Совместными усилиями удалось не только восстановить допандемийный уровень взаимодействия, но и существенно нарастить товарооборот. По нашим данным, в прошлом году объемы внутрирегиональной торговли выросли на 27 %, превысив 8 миллиардов долларов.

Незыблемым фундаментом долгосрочных взаимоотношений государств Центральной Азии остаются активные культурно-гуманитарные связи. Регулярно проводятся перекрестные дни культуры, масштабные форумы и выставки, организуются совместные научно-исторические исследования, активно осуществляется студенческий обмен и многое другое.

Ярким подтверждением присущего нашим отношениям «чувства локтя» стало продуктивное партнерство в борьбе с распространением коронавируса. В самые сложные дни пандемии мы проявили единство и сплоченность, без колебаний оказывая друг другу всю необходимую продовольственную, медицинскую и иную гуманитарную помощь.

Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления межгосударственных дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве. Обеспечение устойчивого развития, стабильности и безопасности региона – общая задача, возлагающая на нас огромную ответственность перед будущими поколениями. Хочу заверить вас, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене.

Уважаемые коллеги!

В настоящее время сотрудничество в Центральной Азии сталкивается с новыми вызовами. Они хорошо известны. Несмотря на это, наши взаимоотношения, уверен, выдержат испытание временем и в непростой геополитической ситуации станут еще более устойчивым. Страны региона достойно проявляют себя в переломный период нарастающей международной напряженности. Этому способствует наша прагматичная и сбалансированная внешняя политика. Испокон веков территории наших стран выступали важным связующим звеном между цивилизациями. И сегодня важнейшей миссией Центральной Азии, на мой взгляд, является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики. Рано или поздно период геополитической конфронтации закончится, а возведенные мосты останутся. Они станут бесценным наследием для будущих поколений наших братских народов. Исходя из общих интересов, предлагаю сосредоточиться на решении следующих фундаментальных задач.

ПЕРВОЕ. Ключевым вопросом повестки дня остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Это крайне необходимо с целью обеспечения надлежащих условий для процветания народов Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить механизм регулярных консультаций Секретарей Советов Безопасности.

Кроме того, предлагаю поручить министрам иностранных дел на регулярной основе, минимум раз в полгода, проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики.

Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах.

В работе Консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая. Уверен, это пойдет на пользу странам Центральной Азии, особенно при рассмотрении конкретных вопросов.

ВТОРОЕ. Мы, лидеры государств, должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе.

Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист.

Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует. Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и, в конечном счете, может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии.

Казахстан как единственное на постсоветском пространстве государство, которое осуществило полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений. В частности, предлагаем создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ. К этой работе должны быть привлечены опытные юристы, картографы, пограничники и другие специалисты, а координацию может взять на себя Совет министров иностранных дел.

ТРЕТЬЕ. Актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. В последние годы на этом направлении достигнуты ощутимые результаты. За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 миллиарда долларов. Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе желательно довести этот показатель до 15 миллиардов долларов.

Угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества. В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации.

На этом фоне приведенные мною показатели торговли между нашими странами все же не отражают весь имеющийся потенциал. Центрально-азиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик. Для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных ограничений. Было бы практически полезно принять действенные меры для запуска сети приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения.

Казахстан уже осуществляет практические шаги в этом направлении с кыргызскими и узбекскими партнерами. В частности, на казахско-узбекской границе реализуется проект Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», на казахско-кыргызской границе – Индустриальный торгово-логистический комплекс.

Договоренность о создании оптово-распределительных центров есть с Таджикистаном, а совместно с Туркменистаном мы планируем построить зерновой терминал. Эти проекты отвечают нашим общим интересам в увеличении объемов взаимного товарооборота, а также экспорта продукции на рынки ЕАЭС и других стран.

Наряду с традиционными подходами, необходимо шире использовать современные пути наращивания экспорта товаров. В частности, недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития электронной коммерции. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции на предстоящих онлайн-выставках.

К примеру, в ходе последней выставки на площадке Alibaba только Россия представила свыше 50 тысяч наименований товаров. В текущем году Казахстан стал 18-й страной, которая открыла Национальный павильон на платформе Alibaba. Павильон был открыт 24 июня 2022 г., всего на платформе представлено 7500 единиц казахстанских товаров порядка 130 компаний. Совокупные продажи с 2020 года составили 167 млн долларов.

Но это, конечно, не предмет полной удовлетворенности, резервы имеются. Укрепление социально-экономической стабильности региона сейчас во многом зависит от эффективных мер по привлечению инвестиций.

По оценкам международных экспертов, наш совокупный потенциал привлечения прямых иностранных инвестиций в течение следующих 10 лет оценивается в объеме до 170 миллиардов долларов, в том числе в несырьевые отрасли – около 70 миллиардов.

В этом контексте эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты может стать Международный финансовый центр «Астана». МФЦА соединяет в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. В Центре зарегистрировано более 1400 компаний из 64 стран мира. При этом большинство зарубежных участников МФЦА проявляют интерес к ведению бизнеса не только на территории Казахстана, но и в сопредельных странах. Для повышения инвестиционной привлекательности региона разработан новый продукт – AIFC Multipass. Это особая категория визы, которая будет обеспечивать партнеров МФЦА беспрепятственным доступом на территории стран-участниц для деловых поездок. Мы открыты к любым форматам двустороннего и многостороннего сотрудничества на площадке МФЦА.

ЧЕТВЕРТОЕ. Необходимо повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии на стыке России, Китая, Южной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает.

В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. С 2017 перевозка контейнеров по маршрутам данного коридора выросла почти в 3 раза – до 25 тысяч.

Кроме того, Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар». В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав.

Со своей стороны, призываем партнеров активнее использовать железную дорогу «Казахстан – Туркменистан – Иран», кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива.

В ходе моего недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык. Уверен, такой же позиции придерживается и Туркменистан, который успешно развивает инфраструктуру порта Туркменбаши. При этом нашим странам нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой.

В настоящее время мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал» позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза.

Также поддерживаем строительство новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги «Жанаозен – граница Туркменистана». Координация деятельности в данной сфере позволила бы существенно увеличить отдачу от наших транспортно-логистических проектов. Поэтому правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур для транзитных перевозок. Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики.

ПЯТОЕ. Современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря.

Согласно докладу Международной группы экспертов по изменению климата, температура в нашем регионе растет намного быстрее чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников – главного источника воды для нашего региона. Их объем в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20 – 30 %, что в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных совместных мер.

В этом ключе приветствуем инициативу Кыргызстана об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. Кроме того, считаем своевременным предложение Таджикистана объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников. Глубоко убежден, что без консолидации наших усилий преодолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для координации совместных действий предлагаем создать Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведения согласованной политики по изменению климата в регионе.

Пользуясь возможностью, хотел бы привести интересные факты по этой животрепещущей, актуальной проблеме. Спецдоклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата о 1,5 градусах прогнозирует рост температуры в Центральной Азии к концу столетия до 6 градусов по Цельсию. Это в два раза выше прогнозируемого роста глобальной температуры. Сегодня в Казахстане имеются 2724 ледника. Самый большой – Туюксу – за последние 38 лет уменьшился на 1 км. Он ежегодно теряет примерно 1 млн тонн своего объема, составляющего 58 млн тонн. Это приведет к уменьшению объема водных ресурсов более чем на 20 % к 2040 г.

Казахстан также придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Вчера мы, три президента, подробно обсудили данную проблему и пришли к предварительным конкретным и очень полезным договоренностям. Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства.

Мы также призываем усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала. Положительно отмечаем участие кыргызской стороны в региональной Рабочей группе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы. Выражаем надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного Фонда.

Уважаемые коллеги!

Общая история, прочные узы дружбы и традиции добрососедства всегда служили незыблемой основой для сближения наших братских народов. В этой связи хотел бы поделиться своим видением дальнейшего укрепления наших связей и наполнения новым содержанием культурно-гуманитарной повестки.

Актуальной задачей является расширение сотрудничества в сфере науки и образования. Базой для этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном.

Немаловажным вектором совместной работы считаю популяризацию богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тесные связи между академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать Объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки.

Следовало бы усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону. Сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы. Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни. К сожалению, до сих пор в наших СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт.

Для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии. В целях позиционирования региона как единого культурного пространства стоит начать практику ежегодного избрания «культурной столицы Центральной Азии».

Уважаемые коллеги!

Считаю, что итоги сегодняшнего Саммита откроют новую страницу в развитии региональной кооперации во имя мира, безопасности и прогресса Центральной Азии. Казахи говорят: «Татулық – таусылмас бақыт», что означает «Дружба – неисчерпаемое богатство». Уверен, испытанные временем близкие доверительные отношения, общие исторические и духовные корни всегда будут неиссякаемым источником дружбы наших стран.

Президент Таджикистана призвал к укреплению взаимодействия по противодействию рискам безопасности

В своем выступлении Президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон, отметив значение проведения Консультативной встречи глав государств Центральной Азии на регулярной основе, подчеркнул важность дальнейшего поступательного развития регионального сотрудничества на основе исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений.

Глава Таджикистана акцентировал внимание на растущие угрозы терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия, киберпреступности и других форм трансграничной организованной преступности. В качестве серьёзного вызова безопасности были названы тенденции насаждения в регионе идеологии религиозного радикализма, а также так называемые «спящие ячейки» международного терроризма и экстремизма.

Президент Таджикистана также затронул вопрос о негативном влиянии на страны региона процессов, происходящих в Афганистане. В этой связи он выступил за укрепление координации по линии специальных служб в целях создания конкретных механизмов совместной борьбы против вызовов и угроз региональной безопасности.

Важное место в выступлении Эмомали Рахмона заняли вопросы совместной деятельности государств региона по социально-экономическому развитию Центральной Азии. В этом контексте внимание было акцентировано на необходимости создания благоприятных условий для расширения торговли, тесных кооперационных связей, развития транспортно-транзитного потенциала региона и совершенствования транспортных коридоров для формирования благоприятных условий для перемещения грузов.

Президент Таджикистана выступил за принятие дополнительных мер по развитию общего культурно-гуманитарного пространства в Центральной Азии. Была подчеркнута необходимость укрепления сотрудничества научных учреждений стран региона в развитии прикладных дисциплин, дальнейшего развития межкультурного диалога и совместного продвижения в мире материального и нематериального культурного и природного наследия народов стран региона.

Президент Туркменистана: Вызовы безопасности требуют создания в регионе прочной и долгосрочной системы безопасности

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова:

«Уважаемые главы государств Центральной Азии!

Уважаемые участники!

Прежде всего, хотел бы выразить признательность Президенту Кыргызской Республики за приглашение к участию в этой встрече, гостеприимство и радушный приём.

За год, прошедший со времени третьей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши, в мире произошли существенные трансформации, возникли новые реалии и вызовы. Не обошли они стороной и наш регион.

Со всей остротой встал ключевой вопрос – обеспечение безопасности. К сожалению, мы пока не можем говорить, что мир на широком Евразийском пространстве незыблем, а стабильность приобрела необратимый характер. Угрозы есть, они проявляются в разных формах и при различных обстоятельствах.

Я бы выделил главные из них.

Во-первых, это попытки дестабилизации внутриполитической ситуации в государствах нашего региона.

Мы видим, к каким последствиям они приводят. И это требует от нас сплочённости и решимости противостоять им вместе. Здесь я хочу подтвердить твёрдую поддержку Туркменистаном своевременных и решительных действий руководителей государств Цент­ральной Азии, направленных на сохранение мира в стране, защиту жизни и безопасности граждан, обеспечение устойчивости государственных и общественных институтов.

Во-вторых, это попытки проникновения в Центральную Азию экстремистских и радикальных элементов, террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, другие виды противоправной деятельности.

В-третьих, это возможное негативное воздействие на ситуацию в Центральной Азии последствий военно-политических конфликтов, происходящих в относительной близости от границ нашего региона.

В-четвёртых, это противоправное использование информационных технологий, насаждение извне идей и установок, идущих вразрез с историческими традициями народов Центральной Азии, базовыми ценностями и вековыми устоями их жизни.

Перечисленные вызовы требуют принятия эффективных мер по созданию в регионе прочной и долгосрочной системы безопасности, нейтрализации потенциальных угроз, которые могли бы помешать или затормозить наше продвижение вперёд. Вместе мы должны сделать так, чтобы Центральная Азия оставалась зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития.

В этой связи считаем целесообразным активизировать и усилить политико-дипломатическое взаимодействие. Координацию работы должны взять на себя внешнеполитические ведомства наших стран через механизм пятисторонних регулярных консультаций. Нужен постоянный мониторинг ситуации, своевременный обмен информацией, объективный анализ событий, происходящих в мире, как основа для принятия решений.

Предлагаю дать поручения внешнеполитическим ведомствам государств Центральной Азии разработать Дорожную карту по всему спектру повестки в сфере безопасности на ближайшие два года, с участием Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Также для эффективной защиты информационного пространства в регионе предлагаем подумать над укреплением профессиональных связей между государственными информационными структурами наших стран. Возможно выработать некий «кодекс поведения» при освещении чувствительных тем.

В этом контексте можно рассмотреть идею проведения центральноазиатского медиафорума, посвящённого проблемам безопасности, с участием государственных информационных агентств, средств печати, электронных средств массовой информации.

Полагаю, что это даст хороший стимул созданию позитивного информационного фона, лучшему пониманию реальной обстановки в регионе, хода и направленности идущих здесь процессов, усилий государств и правительств по обеспечению условий для мирного и стабильного развития Центральной Азии, благополучия наших народов.

Важнейшей частью сотрудничества в сфере региональной безопасности по-прежнему является совместная работа на афганском направлении.

Нам как государствам-соседям Афганистана, имеющим с ним особые исторические связи, нужно продолжать наращивать усилия, направленные на стабилизацию ситуа­ции в этой стране, создание условий для достижения общенационального согласия путём мирного диалога, содействие международным усилиям по борьбе с терроризмом, оказание народу Афганистана экономической и гуманитарной помощи.

В этом контексте Туркменистан приветствует запланированное на конец июля нынешнего года проведение Международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

Тема доверия в межгосударственных отношениях, культуры диалога сегодня приобретает глобальное значение на фоне тех кризисных явлений, которые мы наблюдаем в глобальной политике и экономике. Цент­ральноазиатские страны призваны подавать пример уважения, равноправия и доверия во взаимоотношениях друг с другом и активно продвигать эти идеи на международной арене.

В настоящее время Туркменистан готовит в ООН инициативу об объявлении 2023 года Международным годом «Диалога как гарантии мира», и мы рассчитываем, что это конструктивное предложение будет поддержано всеми странами Центральной Азии.

Одновременно мы выступили в ООН с предложением о разработке Резолюции Генеральной Ассамблеи «Зона мира и доверия в Центральной Азии». Также надеемся на поддержку этой инициативы.

На фоне возросшей интенсивности региональных конфликтов особую значимость приобретает наша согласованная позиция по их нейтрализации и предупреждению.

Полагаю целесообразным активизировать дипломатическое взаимодействие как в региональных рамках, так и с другими государствами с целью поддержки международных усилий в деэскалации конфликтов, создании благоприятных условий для их перевода в переговорное русло.

Здесь мы можем и должны предложить своё видение использования механизмов превентивной дипломатии в регионе, в частности, через деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, оказывать ему всяческую поддержку и содействие. В данной связи предлагаю осенью этого года провести консультации на уровне руководителей министерств иностранных дел государств Центральной Азии и Регионального центра.

Важным фактором предупреждения конф­ликтов мы обоснованно рассматриваем нейт­ралитет Туркменистана. Хотелось бы отметить, что конструктивная роль туркменского нейтралитета была признана и подтверждена двумя резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми при соавторстве всех государств Центральной Азии. Предлагаем использовать этот фактор при дальнейшей практической реализации нашими странами своей международной повестки по укреплению всеобщего мира и стабильности.

Уважаемые главы государств!

Наши страны образуют единое геоэкономическое пространство, что подразумевает развитие и укрепление сотрудничества, основанного на общем видении своего места и роли в континентальных и глобальных процессах, осознание и чёткое формулирование целей, использование имеющихся объективных возможностей и преимуществ для их достижения.

Туркменистан считает, что сегодня торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество государств Центральной Азии должно приобрести стратегическую направленность, а именно, превращение его в одну из основ формирования нового геоэкономического ландшафта Евразии.

Краеугольным камнем этой стратегии выступают транспорт и логистика.

Считаю, что усилия наших стран могут и должны быть направлены на достижение главной цели – создание мощной и современной инфраструктуры, которая обес­печила бы объединение транспортных систем Цент­ральной Азии, Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, Туркменистан готов к совместной работе по развитию транспортного маршрута Центральная Азия–Каспий–Чёрное море и Центральная Азия–Персидский залив.

Напомню, что в августе в Туркменистане планируется проведение Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Надеемся на инициативное участие стран Центральной Азии в этом форуме, нацеленное на выработку согласованных подходов к формированию международных транспортно-логистических коридоров, их конфигурации и принципам функционирования.

В рамках конференции предлагаем провести отдельную встречу руководителей транспортных ведомств стран Центральной Азии. Тема – возможности увеличения грузопотоков как внутри региона, так и на внешний контур, из Центральной Азии в Китай и Европу.

В целом, говоря о транспортном значении региона, мы с полным основанием можем ставить амбициозную, но реалистичную цель превращения его в неотъемлемую часть возрождения «Великого Шёлкового пути».

Рассчитываем на продолжение и расширение партнёрства в энергетике. В нашем общем активе уже имеется реализованный крупный энергетический проект – газопровод Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай.

Готовы рассмотреть вместе с партнёрами возможности для существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации.

Сегодня международный бизнес, финансовые институты внимательно и с интересом относятся к нашему региону, прекрасно понимают его потенциал и геоэкономическую ценность. Создать комфортную среду для предпринимательства, освободить его от ненужных, зачастую устаревших барьеров, сделать Центральную Азию привлекательной для серьёзных и долгосрочных инвестиций – для этого у нас есть все возможности.

Важнейший вопрос – центрально­азиатская производственная кооперация. Наши страны обладают обширными природными ресурсами, крепким промышленным и технологическим потенциалом. Их объединение, создание производственных линий партнёрства, «коридоров интеграции» являются актуальной темой.

Важную роль в этом призван сыграть частный бизнес. Нужно дать старт целевым бизнес-форумам наших стран, в ходе которых наши предприниматели могли бы общаться напрямую, самостоятельно выстраивать схемы партнёрства там, где им это выгодно и целесообразно. Предлагаем в данной связи вернуться к высказанной на прошлой Консультативной встрече идее создания Совета делового сотрудничества центральноазиатских стран.

Несколько слов о культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Центральная Азия – это одна из колыбелей мировой цивилизации. Сегодня стоит задача создания в регионе единого культурного пространства как системы комплексного, многопланового взаимодействия культурных сообществ наших стран, популяризации богатейшего духовно-исторического наследия народов Центральной Азии, современных достижений в области литературы, искусства, кинематографа, поощрения широких контактов между представителями творческой интеллигенции.

Именно они призваны взять на себя инициативу создания предпосылок для запуска регионального культурного диалога, который имел бы регулярный характер. Можем назвать его Форумом культурного диалога Центральной Азии.

Для поощрения деятельности в этой сфере предлагаю учредить ежегодную Премию Президентов стран Центральной Азии за достижения в области культуры.

Также актуально усилить и активизировать совместную работу в ЮНЕСКО, в том числе по сохранению исторического наследия народов Центральной Азии, выделив данную тему в качестве отдельного направления деятельности наших делегаций в этой Организации. Предлагаю поручить внешнеполитическим ведомствам разработку совместного плана действий стран Центральной Азии по работе с ­Секретариатом ЮНЕСКО.

Уважаемые главы государств!

Завершая своё выступление, хотел бы подчеркнуть, что сегодня в условиях крайнего обострения мировой ситуации нам, соседям, братским народам с общей историей и корнями, нужно во что бы то ни стало сохранить единство и сплочённость, проявить ответственность и дальновидность. И тогда, я убеждён, мы сможем обеспечить мир, благополучие и прогресс для наших народов и государств, полноценное и эффективное вхождение Центральной Азии в ряд быстроразвивающихся и перспективных экономических регионов мирового значения.

Туркменистан готов к самому тесному взаимодействию для достижения этих целей.

Президент Узбекистана: мир и стабильность всего региона зависят от сплоченности, готовности принимать решительные меры по защите общих интересов Центральной Азии

Глава Узбекистана в своем выступлении отметил, что благодаря регулярному диалогу в этом формате удалось укрепить отношения дружбы и добрососедства, создать совершенно новую, конструктивную атмосферу регионального сотрудничества в Центральной Азии.

– Мы последовательно решаем непростые задачи обеспечения безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития Центральной Азии, – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

На этом пути было устранено множество барьеров, созданы условия для свободного перемещения наших граждан, активных культурных и туристических обменов. Сформирована благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли и инвестиций.

Страны региона приступили к реализации совместных проектов промышленной кооперации, создают эффективные цепочки добавленной стоимости, развивают транспортную и энергетическую инфраструктуру.

– Самое важное – все эти положительные изменения чувствуют наши братские народы, – сказал лидер Узбекистана.

Вместе с тем глава Узбекистана отметил сложную ситуацию в мире, которая непосредственно влияет и на регион ЦА.

Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мир становится свидетелем растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне.

В результате усиления кризисных явлений в мировой экономике наши страны сталкиваются с проблемами разрыва традиционных логистических цепочек, растёт импорт инфляции, многократно повысились риски продовольственной и энергетической безопасности.

– В этих условиях ещё больше возрастает востребованность координации и повышения эффективности многостороннего сотрудничества в рамках формата Консультативных встреч, – отметил Шавкат Мирзиёев. – Подчеркну, что мир, стабильность и благополучие всего региона зависят от нашей сплочённости, готовности принимать решительные меры по защите общих интересов Центральной Азии.

Президент Узбекистана высказал свое видение по актуальным вопросам и выдвинул ряд предложений, направленных на дальнейшее укрепление многоплановых отношений и развитие практического регионального взаимодействия.

Отмечено, что несмотря на положительную динамику, потенциал торгово-экономического сотрудничества стран всё ещё остаётся нераскрытым. Сегодня на внутрирегиональную торговлю приходится, по разным оценкам, от 5 до 10 процентов от общего товарооборота стран региона.

В этой связи предложено активно внедрять новые формы и механизмы стимулирования взаимной торговли. Речь идёт о создании системы зон приграничной торговли, с унифицированными правилами и упрощёнными процедурами поставок товаров.

Глава Узбекистана выступил за активизацию усилий по реализации проектов, направленных на замещение импорта из третьих стран продукцией производителей стран региона.

Другой важной задачей является продвижение совместных проектов промышленной кооперации. Мирзиёев подчеркнул важность выработки Общих подходов к формированию Центральноазиатского пространства промышленной локализации и импортозамещения на основе национальных программ индустриального развития.

Особое внимание лидер Узбекистана призвал уделить вопросам цифровизации отраслей экономики, что позволит снизить себестоимость и обеспечить конкурентоспособность продукции.

В целях дальнейшего развития торгово-экономических связей предложено также шире использовать потенциал прямого межрегионального взаимодействия и запустить ежегодный Форум регионов Центральной Азии.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность партнерам по региону за поддержку недавно принятой по инициативе Узбекистана специальной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии и в развитие этой инициативы выступил за разработку «дорожной карты» по продвижению приоритетных альтернативных транспортных коридоров для выхода на рынки Индии, Пакистана и Китая.

Внимание участников обращено на важность системной совместной работы по обеспечению продовольственной безопасности исходя, в первую очередь, из общих интересов региона Центральной Азии.

В этих целях, Мирзиёев предложил совместно разработать Комплексную схему гарантированного обеспечения населения широкой номенклатурой продовольственной продукции, которая в достаточном объёме производится в странах Центральной Азии.

Подчеркнута важность многостороннего взаимодействия в экологическом направлении.

В рамках разработанной Узбекистаном программы «Зелёная повестка» для Центральной Азии партнерам предложено сфокусировать внимание на вопросах декарбонизации экономики, опережающего развития альтернативной энергетики с организацией взаимных поставок электроэнергии, широкого внедрения водосберегающих и экологически чистых технологий, а также рационального использования водных ресурсов.

Президент Узбекистана с сожалением констатировал, что сегодня страны Центральной Азии сильно отстают от ведущих регионов мира в вопросах «зелёного развития».

– Для обеспечения конкурентоспособности наших стран в долгосрочной перспективе уже сегодня необходимо поручить правительствам подготовить План конкретных действий по реализации принимаемой сегодня программы, – отметил он.

Для дальнейшего сближения братских народов стран региона необходимы глубокое изучение общей истории, а также совместные программы в области культуры, образования, спорта и туризма.

В этом контексте узбекский лидер предложил поочерёдно проводить Центральноазиатский фестиваль искусства, кино и национальной кухни.

Отмечено, что следует активно стимулировать внутрирегиональный туризм через разработку специальных туристических маршрутов и продуктов, проведения единых пиар-кампаний.

Выдвинута инициатива о подготовке многостороннего Соглашения об общих направлениях реализации молодёжной политики.

Отдельное внимание глава Узбекистана уделил стратегическим направлениям регионального взаимодействия в сфере безопасности.

– Подчеркну, что безопасность региона неделима и прежде всего зависит от того, как эффективно выстроено наше партнёрство, – отметил Шавкат Мирзиёев. – В этом плане нам необходимо и далее наращивать практическое взаимодействие в борьбе с традиционными угрозами экстремизма и терроризма, организованной преступности и наркотрафика.

Пристального внимания требуют новые вызовы, связанные с незаконной деятельностью в Интернете, масштабы которой всё более возрастают. «Сегодня для этих угроз нет границ – они проникают через мобильные телефоны. К сожалению, недавние трагические события в Узбекистане вновь подтвердили наличие деструктивных сил, которые пытаются нарушить наши планы, посеять хаос и нестабильность в нашем регионе». В этой связи Президент Узбекистана поддержал предложение Президента Казахстана предложение о запуске регулярных консультаций руководителей советов безопасности и спецслужб стран региона по этим направлениям.

Подчеркнуто, что важнейшим приоритетом должно оставаться продолжение тесного сотрудничества в вопросах содействия обеспечению долгосрочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана.

Государства региона, как близкие соседи этой страны, как никто другой должны быть заинтересованы в ее стабильности, отметил лидер Узбекистана.

Он выступил за активное развитие торговых связей с этой страной, её вовлечение в региональные экономические процессы, расширение гуманитарной помощи афганскому народу, продвижение важных социальных и инфраструктурных проектов.

В завершение своего выступления Президент Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что результаты Консультативной встречи послужат укреплению стратегического партнёрства и доверия стран Центральной Азии, дадут мощный импульс для продвижения совместных программ и проектов практического взаимодействия.

Итоговые документы

По итогам Четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии приняты итоговые документы.

• Совместное заявление

• Президенты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали договор о дружбе добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Таджикистан и Туркменистана подпишут данный документ после завершения внутригосударственных процедур.

• Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы

• Региональная программа «Зеленая повестка» для Центральной Азии

• Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов

• Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий Эмомали Рахмона в качестве Президента Международного фонда спасения Арала.

Состоялся официальный прием от имени Президента Кыргызстана для глав государств Центральной Азии

В культурном центре «Рух Ордо», в рамках Четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии состоялся официальный прием от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова для президентов стран Центральной Азии.

Красочные выступления артистов эстрады, танцевальных ансамблей и актеров наглядно продемонстрировали историческую дружбу, согласие, всестороннее сотрудничество и культурно-социальное взаимодействие стран Центральной Азии: Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Для лидеров стран были исполнены знаменитые музыкальные композиции стран Центральной Азии.

Совместное заявление четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

21 июля 2022 года в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики состоялась очередная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие Президент Республики Казахстан К.Токаев, Президент Кыргызской Республики С.Жапаров, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, Президент Туркменистана С.Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев.

По итогам переговоров, прошедших в традиционной атмосфере взаимопонимания, доверия, дружбы и конструктивного сотрудничества, с удовлетворением отмечая поступательный процесс дальнейшего сближения стран и углубление регионального сотрудничества по всем аспектам взаимодействия, отмечая 30-летие со дня установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии,

подчёркивая их весомый вклад в укрепление идеалов ООН, сохранение центральной роли Организации в международной системе, выражая приверженность целям и принципам, закреплённым в Уставе ООН, отмечая 30-летие членства государств Центральной Азии в Организации Объединённых Наций и участия в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права, включая принципы взаимного уважения, независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности, нерушимости государственных границ, равенства и невмешательства во внутренние дела государств,

подтверждая стремление государств Центральной Азии к развитию регионального диалога на основе укрепления доверия и взаимопонимания, консенсуса, равноправия, уважения и учёта интересов друг друга,

подчёркивая первостепенную и ключевую роль самих государств Центральной Азии в решении актуальных региональных вопросов,

подтверждая свою приверженность открытости и широкому взаимодействию в интересах обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития как в регионе, так и во всем мире,

подчёркивая всеобщее стремление государств региона к созданию в Центральной Азии зоны доверия, мира и процветания, а также к укреплению регионального сотрудничества, способствующего достижению этой цели,

выражая твёрдое намерение сообща противостоять глобальным и региональным вызовам,

отмечая большой потенциал регионального торгово-экономического сотрудничества и заинтересованность в его полноценном использовании для укрепления конкурентоспособности национальных экономик, повышения качества жизни своих народов, упрочения регионального мира и стабильности,

подчёркивая общую приверженность дальнейшему укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционно-финансовой, транспортно-логистической, водно-энергетической, информационно-технологической, экологической и культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес,

высоко оценивая значимость площадки Консультативных встреч глав государств Центральной Азии как уникального пятистороннего механизма на высшем уровне по поддержанию политического диалога, обсуждению и определению дальнейших перспектив регионального взаимодействия,

Стороны заявляют о нижеследующем:

1. Консультативная встреча, прошедшая в г. Чолпон-Ата Кыргызской Республики, в очередной раз подтвердила приверженность глав государств Центральной Азии к конструктивному и взаимовыгодному диалогу в интересах народов всех стран региона и стала важным этапом регионального взаимодействия.

2. Согласован Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, начата процедура его подписания.

3. Главы государств высоко оценили тот факт, что Консультативные встречи глав государств Центральной Азии приобретают регулярный характер и подчеркнули важность практической реализации достигнутых на них договорённостей.

Главы государств отметили важность укрепления политического взаимодействия и продолжения на регулярной основе пятисторонних консультаций на уровне внешнеполитических ведомств, дипломатических учреждений и представительств при международных организациях по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня, представляющим взаимный интерес.

Главы государств также отметили целесообразность развития механизмов взаимодействия на уровне отраслевых министерств и ведомств, в том числе в соответствии с Дорожной картой по развитию регионального сотрудничества.

4. Стороны высказались за повышение эффективности взаимодействия в рамках многосторонних форматов «Центральная Азия+», укрепление сотрудничества с государствами-партнерами стран региона, международными и региональными организациями, а также взаимовыгодное использование накопленного опыта многосторонней дипломатии.

5. Стороны отметили важность координации совместных усилий в целях ускорения реализации Повестки дня ООН по устойчивому развитию до 2030 года и её 17 целей.

6. Стороны, подчеркивая необходимость обеспечения широкого участия женщин в политической, экономической, общественной, социальной и других сферах деятельности в Центральной Азии, считают важным регулярное проведение форумов, конгрессов и встреч женщин.

7. Главы государств подчеркнули важность межпарламентского сотрудничества для укрепления дружественных и взаимовыгодных связей между государствами Центральной Азии, высказались за дальнейшую активизацию диалога в этой области.

8. Главы государств заявили о своей приверженности укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе и мире, отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества государств региона в рамках Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 ноября 2006 года, совместного продвижения проектов и инициатив разоруженческой тематики на международной арене, а также важность дальнейшего взаимодействия с другими безъядерными зонами с целью консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения.

9. Стороны отметили необходимость дальнейшего развития взаимодействия по вопросам обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности.

10. Главы государств подчеркнули, что одним из вызовов в современном мире является использование информационно-коммуникационных технологий в преступных и иных целях, представляющих угрозу международному миру и безопасности. В этой связи они высказались за укрепление регионального сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности.

11. Стороны отметили важность взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, нелегальной миграцией, трансграничной организованной преступностью, и другими видами преступления и высказались о необходимости создания благоприятных организационных, правовых, экономических и других условий для укрепления сотрудничества в этих сферах.

Стороны подтвердили приверженность действующей международной системе борьбы с незаконным оборотом наркотиков на основе норм и принципов международного права, а также соответствующих трех антинаркотических конвенций ООН. Отмечая важность международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих правовых документов, Стороны посчитали необходимым укрепление мер по борьбе с наркоугрозой, производством, изготовлением и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

12. Главы государств вновь заявили, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии остаётся скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане.

Стороны выразили намерение развивать взаимодействие стран Центральной Азии, в том числе в рамках региональных площадок и международных организаций, направленное на обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане, улучшение гуманитарной ситуации, восстановление социально-экономической инфраструктуры и полноценное вовлечение этой страны в региональные экономические связи для достижения гражданского мира и согласия в афганском обществе.

Главы государств считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических и политических групп афганского общества.

13. Стороны отметили важность решения задач, направленных на повышение благосостояния и уровня жизни населения государств Центральной Азии. В данном контексте Главы государств выразили готовность развивать сотрудничество в целях обеспечения устойчивого роста национальных экономик, минимизации негативного воздействия мировых кризисных явлений на социально-экономическое развитие их государств, а также обмениваться информацией и опытом о предпринимаемых в этой связи на национальном уровне мерах.

14. Главы государств подтвердили, что одним из важнейших направлений сотрудничества между государствами Центральной Азии является развитие взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В этой связи Стороны считают важным укреплять сотрудничество в области транспорта и логистики, энергетики, городской инфраструктуры, архитектуры и градостроительства, перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий, торговли, туризма и т.д. Стороны подтвердили намерение создавать благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности их государств.

Стороны считают необходимым и далее развивать промышленную и агропромышленную кооперацию государств Центральной Азии в целях производства конкурентоспособной продукции, в том числе для совместного экспорта на рынки третьих стран.

15. Стороны выразили намерение приложить усилия для полноценного функционирования глобальной цепи поставок и обеспечения устойчивой торгово-экономической деятельности, создания товаропроводящей сети, центров приграничной торговли, реализации торгово-логистических проектов.

16. Стороны констатировали важность использования потенциальных возможностей сотрудничества на фоне происходящей технологической революции, индустриального и научно-технического прогресса. В этой связи, Главы государств считают необходимым активизировать взаимодействие в области информационно-коммуникационных технологий, цифровизации, укреплять взаимосвязанность цифровой инфраструктуры, расширять сотрудничество в сфере цифровой экономики, инноваций и «зеленых» технологий.

17. Стороны отметили, что электронная коммерция представляет одну из наиболее стремительно развивающихся и перспективных сфер сотрудничества и выразили готовность укреплять взаимодействие в данной сфере и прилагать усилия по выходу стран региона на глобальные платформы электронной коммерции.

18. Признавая важность создания системы интегрированного управления перевозками по территории государств-членов Центральной Азии, Стороны проводят работу по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного использования транзитного потенциала.

19. Главы государств вновь подчеркнули, что географическое положение государств Центральной Азии позволяет региону стать важной транзитной зоной для коммерческих перевозок и торговли между Россией, Китаем, Южной Азией и Ближним Востоком, Европой, и, учитывая, что государства региона являются развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, отметили важность создания высокоэффективной региональной логистической цепи, включая строительство новых автомобильных и железных дорог, и обеспечения ее интеграции в международную логистическую систему.

Главы государств подчеркнули, что одной из важнейших задач в дальнейшем развитии сотрудничества является реализация большого транспортного и транзитного потенциала региона Центральной Азии. В этой связи, они отметили важность развития транспортной инфраструктуры, оптимизации деятельности контрольно-пропускных пунктов, улучшения качества транспортных услуг и создания благоприятных условий для функционирования всех видов транспорта, осуществляющих перевозки между странами региона и транзитом по их территории.

20. Стороны отметили важность укрепления регионального сотрудничества в области финансовых рынков, с целью повышения инвестиционной привлекательности региона путём развития фондовых рынков.

21. Стороны вновь отметили востребованность продолжения сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.

22. Признавая актуальность экологических угроз и вызовов, Главы государств подчеркнули важность расширения взаимодействия и координации в сфере климатической повестки, построения низкоуглеродной экономики, внедрения ресурсосберегающих и «зеленых» технологий, включая развитие возобновляемых источников энергии.

23. Главы государств отмечают важность дальнейшего укрепления регионального взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с опустыниванием, рационального использования водно-энергетических ресурсов, обеспечения чистой питьевой водой, охраны окружающей среды, экологии, сохранения биоразнообразия, ледников и рекультивации урановых хвостохранилищ, продвижения проектов и программ в указанных сферах.

Стороны, отмечая важность существующих и строящихся гидроэнергетических объектов для содействия решению водно-энергетических вопросов в Центральной Азии, выступили за укрепление взаимовыгодного многостороннего сотрудничества стран Центральной Азии по комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов в регионе с учетом интересов всех стран региона.

Главы государств подчеркнули значимость осуществляемых работ по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного Фонда спасения Арала и отметили необходимость их скорейшего завершения, с учетом интересов всех стран Центральной Азии.

Стороны подчеркивают важность продвижения на площадке ООН международных и региональных инициатив по решению важнейших экологических вопросов в регионе.

24. Признавая актуальность и необходимость дальнейшего усиления взаимодействия компетентных органов государств Центральной Азии в области чрезвычайных ситуаций, Стороны отметили необходимость дальнейшей консолидации усилий в рамках консультативной платформы Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.

25. Стороны признают важность усиления взаимодействия компетентных органов в области регулирования миграционных процессов между государствами Центральной Азии, а также необходимость обеспечения защиты прав и интересов граждан, в том числе осуществляющих временную трудовую деятельность, оказания им правовой, социальной и консультативной помощи.

26. Главы государств отметили необходимость тесного взаимодействия в сфере туризма, в том числе в целях возобновления туристического обмена между странами региона после пандемии, а также организации совместных экспедиций для изучения перспектив трансграничных маршрутов, улучшения дорожной инфраструктуры, запуска сертифицированных туристических автобусных маршрутов.

Стороны выступили за тесное сотрудничество между органами государственного управления туризма и туристическими компаниями, участвующими в развитии международного и внутреннего туризма.

Стороны выразили готовность и далее содействовать обмену информацией о развитии туристической деятельности, печатными материалами, фильмами, сотрудничать в проведении рекламных компаний, конференций и семинаров, организации выставок, ярмарок и роуд-шоу.

27. Стороны выступили за дальнейшее укрепление многостороннего сотрудничества государств региона в области образования и науки путем проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, научных конференций, симпозиумов, а также в рамках форума ректоров вузов стран Центральной Азии, которые способствуют развитию совместных научных и образовательных проектов по приоритетным направлениям и расширению сотрудничества на региональном уровне.

28. Стороны выразили готовность содействовать изучению национальных языков и распространению литературы, а также развитию контактов между деятелями науки, литературы и искусства.

Стороны намерены прилагать усилия для всестороннего развития отношений в культурно-гуманитарной сфере, а также оказывать поддержку национально-культурным объединениям, функционирующим в государствах Центральной Азии.

29. Главы государств отметили исключительную важность координации усилий в целях сохранения культурного наследия и традиции народов, проживающих в регионе, популяризации праздника Навруз, формирования в Центральной Азии единого культурно-исторического пространства, а также созидательных ценностных ориентиров и общерегионального единства народов.

30. Стороны согласились с необходимостью уделять особое внимание молодежной тематике и принятию совместных мер и программ, направленных на поддержку молодых людей, реализации их потенциала, а также на развитие диалога и сотрудничества между молодежными организациями государств региона в областях культуры, науки, технологии, предпринимательства, в том числе в рамках Форумов молодых предпринимателей государств Центральной Азии, круглых столов по обмену опытом среди молодых лидеров.

31. Главы государств, учитывая серьезные социально-экономические последствия пандемии СОVID-19, высказались за наращивание взаимодействия в области профилактики и борьбы с распространением инфекционных заболеваний, повышение готовности к оперативному реагированию на осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, укрепление взаимодействия в сфере общественного здравоохранения и научно-технического сотрудничества в области медицинской науки.

32. Главы государств отметили высокий потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества и высказались за создание необходимых условий для развития связей между регионами.

33. Главы государств приняли решение одобрить Дорожную карту по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепцию взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов и Региональную программу «Зеленая повестка» для Центральной Азии.

34. Стороны поддержали предложение провести Пятую юбилейную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии 14-15 сентября 2023 года в Республике Таджикистан.

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в г. Чолпон-Ата прошла в традиционно дружеской, тёплой и доверительной атмосфере.

Стороны выразили признательность Президенту Кыргызской Республики Жапарову Садыру Нургожоевичу за гостеприимство и высокий уровень организации Консультативной встречи.

г. Чолпон-Ата, 21 июля 2022 года

/// nCa, 22 июля 2022 г. (источник фото – официальные веб-сайты Президента Казахстана, Президента Кыргызстана, Президента Узбекистана, TDH)