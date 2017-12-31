Казахстан в качестве председателя Совета Безопасности ООН в январе 2018 года

Казахстан уже год в составе ключевого органа самой главной Организации Планеты – Совета Безопасности ООН. В январе 2018 года указанная страна на месяц вступает в должность Председателя Совбеза, то есть имеет возможность, если потребуется, созывать экстренные заседания, открывать и вести совещания. Говоря проще, у Казахстана появится шанс сделать свой голос в рядах ООН еще громче и озвучить свои инициативы на самом высоком уровне.

Центральным вопросом председательства Казахстана станет принятие Совбезом документа по Центральной Азии и Афганистану (прим. его формат пока не определен). Стоит напомнить, что Казахстан – первая и пока единственная из этого региона, кто удостоился чести занять кресло в Совете Безопасности ООН. Понимая всю ответственность и взяв на себя роль центральноазиатского лидера, Казахстан с этой позиции продвигает в ООН не страновые инициативы, а региональные и глобальные.

В Центральной Азии, между тем, список проблем неизменно возглавляет афганская тематика и все, что связано с нормализацией ситуации в Афганистане – от контртеррористической деятельности до гуманитарных усилий. Именно гуманитарному аспекту афганской стратегии Казахстан уделяет особое внимание в условиях, когда прежние методы по нормализации ситуации уже доказали свою неэффективность: военные операции, которые завершаются пораженческим выводом контингента и бесконечные вливания астрономических сумм в экономику Афганистана, которые при высочайшем уровне коррупции в стране, так и не доходят до адресатов.

Надо помнить, что гражданская война в Афганистане продолжается почти 40 лет. За это время выросло уже целое поколение, которое не знает другой жизни и не умеет держать в руках ничего, кроме оружия. Для них это и есть работа. Поэтому для того, чтобы остановить войну в Афганистане и наладить нормальную жизнь, необходимо в первую очередь воспитать новое поколение, которое умеет жить в мире без войны. Для этого Казахстан 7 лет назад запустил программу бесплатного обучения афганских студентов в своих ВУЗах. Часть из них уже отучились, вернулись на родину и сейчас работают инженерами, дипломатами и врачами. Этот позитивный опыт, определённо, достоин внимания международного сообщества. И с позиции члена Совета Безопасности Казахстан имеет шанс обратить внимание других участников ООН именно на гуманитарный аспект урегулирования афганского кризиса.

Конечно, список наболевших вопросов Большой Центральной Азии не исчерпывается только Афганистаном. Здесь целый клубок застарелых проблем: аспекты продовольственной и энергетической безопасности, вопросы водопользования и так и не определенных до конца границ. И по каждому из этих пунктов у Казахстана есть свой рецепт решения. Поэтому попытка разработки и принятия отдельного документа по центральноазиатской проблематике, инициированная именно указанной страной на уровне Совета Безопасности ООН, для региона событие – знаковое.

Что касается глобальных инициатив Казахстана, то они сейчас представляются как никогда актуальными. В условиях, когда международный терроризм обрел катастрофические масштабы и стер все границы, когда теракт может произойти абсолютно в любой точке планеты, отвечать на этот вызов необходимо единым фронтом, а точнее глобальной антитеррористической коалицией под эгидой ООН. С инициативой ее создания Нурсултан Назарбаев выступил еще в 2015 году. Смысл в том, чтобы не наращивать военный потенциал друг против друга, а объединиться против общей угрозы. А военный потенциал направить на созидательные цели. Казахстан предлагает странам-членам ООН перечислять 1 процент от оборонного бюджета в специальный Фонд по финансированию борьбы с нищетой, голодом и изменением климата.

Кстати, об изменении климата. Огромные острова мусора в океане, города утопающие в ядовитых выхлопных газах, цунами и землетрясения, которые случаются чаще, чем когда либо – сегодня это уже не кадры фантастических фильмов с апокалиптическим сценарием, это наша реальность. Чтобы остановить деградацию экологии планеты, необходимо массовое внедрение «зеленых технологий». Понимая это, Казахстан выбрал для Международной Выставки ЭКСПО в Астане тему «Энергия будущего». А после ее проведения инициировал создание Центра ООН по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов, чтобы страны могли обмениваться опытом, знаниями и финансовой поддержкой.

В общем, Казахстану есть, что предложить международному сообществу в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН для решения по-настоящему насущных проблем и улучшения ситуации не только в отдельно взятом центральноазиатском регионе, но и во всем мире. И хочется надеяться, что эти инициативы будут услышаны. /// nCa, 31 December 2017