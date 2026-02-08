Определились явные лидеры по итогам первого круга шахматного чемпионата Туркменистана

В Ашхабаде продолжается Чемпионат Туркменистана по шахматам, который проходит по круговой системе в два круга. В открытой категории принимают участие сильнейшие шахматисты страны, включая семь мужчин и одну девушку, а в женской категории соревнуются 8 представительниц прекрасного пола, отобранных по итогам национальных турниров.

По итогам завершившегося 7 февраля первого круга определились лидеры в обеих категориях.



Женская категория:

Шохрадова Лала (рейтинг 2109) — 6,5 очка из 7. Как и предполагалось, Лала соответствует своему статусу лидера женских шахмат страны;

Сейильханова Гульмира (рейтинг 1810) — 4,5 очка из 7. Гульмира очень бодро стартовала, однако последние две партии первого круга оказались для неё неудачными. Несмотря на это, она удерживается на втором месте;

Реджепова Джахан (рейтинг 2051) — 4 очка из 7. Действующая чемпионка страны пока не демонстрирует свои сильные стороны, однако шахматные эксперты считают, что во втором круге она проявит чемпионский характер и отстоит свои позиции в борьбе за место в сборной.

Открытая категория:

Хоммадов Аманмухаммет (рейтинг 2269) — 7 очков из 7. Аманмухаммет демонстрирует абсолютную доминацию, показывая в партиях очень высокий уровень игры;

Халынязов Вепалы (рейтинг 2194) — 4,5 очка из 7. Действующий чемпион страны уступил лидеру турнира, однако все помнят, как он вырвал победу в прошлом году, поэтому от него ожидается жёсткая борьба в концовке турнира;

Губатаев Ахмет (рейтинг 2176) — 4 очка из 7. Ахмет уступил в 5-м и 6-м турах Хоммадову и Халынязову, однако за счёт победы в последнем туре круга над своим конкурентом Тураевым укрепил свои позиции.



Игры Высшей лиги продолжаются. Впереди решающие партии второго круга, по итогам которых определятся чемпионы страны и члены национальных сборных Туркменистана.

Напомним, что из открытой категории в сборную страны пройдут три призера Высшей лиги. Согласно утвержденному Шахматной федерацией страны регламенту отбора, в мужскую сборную на основании высокого международного рейтинга без участия в текущем турнире включены Сапармурат Атабаев (рейтинг 2487) и Мейлис Аннабердиев (рейтинг 2424).

В женскую сборную по рейтингу напрямую включена Лейла Шохрадова (рейтинг 2182) – лидер национального женского рейтинга. Остальные четыре участницы олимпийской команды определятся по результатам чемпионата. ///Федерация Шахмат Туркменистана, 8 февраля 2026 г.