Грузия и Туркменистан обсуждают сотрудничество в сфере здравоохранения

3 апреля 2026 года в Фармакохимическом институте имени И.Кутателадзе состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедова с Министром по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии М.Сарджвеладзе. На встрече также присутствовали ректор Тбилисского государственного университета И.Натрошвили и директор Фармакохимического института М.Гетия.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере фармацевтики, медицинских исследований и внедрения инновационных технологий в систему здравоохранения.

Были также затронуты вопросы изучения лекарственных растений и развития фитотерапии как важного дополнения к современным методам медицины, при этом была особо подчеркнута значимость научного изучения растительных компонентов для разработки эффективных и безопасных лекарственных средств. Посол отметил, что ярким примером тому является 17-томное издание Национального Лидера туркменского народа, доктора медицинских наук, профессора Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана», в котором можно найти подробное описание целебных свойств лекарственных растений, их использование в научной и народной медицине.

Участники встречи подчеркнули важность укрепления научно-практического взаимодействия между профильными учреждениями, а также выразили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества.

В завершение встречи для Посла была проведена экскурсия по институту, в ходе которой он ознакомился с современным оборудованием, а также с научной и исследовательской деятельностью института. ///nCa, 3 апреля 2026 г.