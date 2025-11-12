Центральная Азия делает шаг к укреплению продовольственной безопасности

Страны Центральной Азии предприняли значительный шаг к укреплению своей продовольственной безопасности и расширению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана, министры стран региона собрались 10 ноября в Ташкенте, чтобы подписать совместную декларацию и представить амбициозный План продовольственной безопасности Центральной Азии, рассчитанный до 2030 года.

В совещании высокого уровня приняли участие государственные чиновники, дипломаты и представители международных организаций, что свидетельствует о приверженности региона устойчивому развитию сельского хозяйства. Делегацию Казахстана возглавил Заместитель министра сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, который подчеркнул, что партнёрские отношения между центральноазиатскими соседями вступили в новый, захватывающий этап.

Казахстан демонстрирует впечатляющие успехи в модернизации своего агропромышленного комплекса. Страна расширяет посевные площади под масличные культуры на 1 миллион гектаров и под бобовые — на 300 тысяч гектаров. Пожалуй, наиболее примечательно, что площадь, где используются водосберегающие ирригационные технологии, за два года почти удвоилась, достигнув 590 тысяч гектаров. Ожидается, что к 2030 году этот показатель увеличится более чем вдвое — до 1,3 миллиона гектаров. Эти улучшения позволили Казахстану собрать рекордные урожаи зерновых и масличных культур два года подряд.

Экономические выгоды регионального сотрудничества уже очевидны. Товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Казахстаном и его центральноазиатскими соседями за первые девять месяцев текущего года вырос до 2,3 миллиарда долларов США, что на 24,4% выше, чем в предыдущем году. Казахстан в основном экспортирует в регион пшеницу, муку, растительное масло, говядину и сахар, импортируя при этом фрукты и овощи.

Министры также обсудили амбициозные трансграничные проекты, включая создание Центральноазиатского международного центра промышленной кооперации на узбекско-казахстанской границе и Промышленно-логистического комплекса «Алатау» вблизи Кыргызстана.

Кроме того, участники рассмотрели возможность создания регионального центра устойчивого сельского хозяйства, который будет служить узлом обмена знаниями и способствовать внедрению лучших международных практик по всей Центральной Азии. /// nCa, 12 ноября 2025 г.