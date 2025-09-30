В Москве состоялся брифинг, посвящённый 34-й годовщине Независимости Туркменистана, 30-летию постоянного Нейтралитета и итогам Халк Маслахаты Туркменистана

30 сентября 2025 года в Посольстве Туркменистана в Российской Федерации состоялся брифинг, посвящённый знаменательным датам – 34-й годовщине Независимости Туркменистана, 30-летию постоянного Нейтралитета, а также итогам Халк Маслахаты Туркменистана.

В брифинге приняли участие представители средств массовой информации, туркменской диаспоры в России, а также студенты из Туркменистана, обучающиеся в высших учебных заведениях Российской Федерации.

Участники были ознакомлены с успехами Туркменистана, достигнутыми за 34 года независимого и суверенного развития, важными событиями в социально-политической и международной деятельности страны.

Отмечалась важность масштабных международных инициатив, выдвинутых Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

В ходе мероприятия собравшиеся были проинформированы об итогах состоявшегося 19 сентября 2025 года в Ашхабаде очередного заседания Халк Маслахаты Туркменистана – высшего представительного органа народной власти.

Особый акцент был сделан на значимости принятого Конституционного Закона «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана», имеющего стратегическое значение.

Подчёркнута особая символичность 2025 года в контексте знаменательных событий – 30-летия со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета и 80-летия образования Организации Объединённых Наций.

Также участникам была представлена информация о предстоящем в декабре текущего года в Ашхабаде Международном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

Гости получили возможность ознакомиться с книгами Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и трудами Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В рамках брифинга организованы фотовыставка и показ видеоролика, посвящённые достижениям и успехам Туркменистана за годы независимости. ///nCa, 30 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в России)