ПЕРВЫЙ КАСПИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Аваза, Туркменистан 2019 г
Общая информация о первом Каспийском Экономическом форуме
Процесс оформления правового статуса самого большого в мире внутриконтинентального водоема – Каспийского моря, начался в ноябре 1996 года в Ашхабаде на первой встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.
Параллельно с разработкой базового документа – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря прикаспийские страны вели разработку документов по отдельным направлениям регионального сотрудничества. Первым пятисторонним документом стала Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), подписанная в ноябре 2003 года.
В настоящее время принято четыре протокола к этой конвенции – по борьбе с нефтеразливами (Актауский протокол), защите от загрязнений из наземных источников (Московский протокол), сохранению биологического разнообразия (Ашхабадский протокол), оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.
Тегеранская конвенция вступила в силу 12 августа 2006 года. Этот день – 12 августа – отмечается в регионе как День Каспийского моря.
Саммиты Глав прикаспийских государств придали мощный импульс переговорному процессу.
Основа проведения Каспийских саммитов была заложена в Туркменистане – в апреле 2002 года в Ашхабаде состоялся Первый Каспийский саммит, на котором обсуждался документ, в котором закреплялись политические договоренности прибрежных государств по основным вопросам правового статуса Каспия, безопасности на море и другим вопросам.
Этот документ – Декларация Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана – был подписан Главами прикаспийских государств в октябре 2007 года в Тегеране, во время второй встречи Глав государств каспийской пятерки.
На Третьем Каспийском саммите президенты подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море и приняли Совместное Заявление по итогам саммита.
Выступая на саммите в Баку, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул инициативу разработки двух соглашений – в сферах сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов Каспия и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море.
В ходе Четвертой встречи Глав прикаспийских государств, в сентябре 2014 года в Астрахани, было подписано Заявление, в котором были согласованы основные принципы деятельности на Каспии. Кроме того, на саммите были подписаны межправительственные соглашения, инициированные Президентом Туркменистана на Третьем саммите, а также соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря, экспертная работа над которым была завершена в рамках председательства Туркменистана в Координационном комитете по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ). По итогам саммита было принято Коммюнике.
На Астраханском саммите Президентом Туркменистана были озвучены предложения о подготовке двух новых соглашений – в области транспорта и торгово-экономического сотрудничества на Каспии, а также о создании Каспийского Экономического форума. ПодписаниеПрезидентамипятиприкаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на Пятом Каспийском саммите 12 августа 2018 года в г. Актау, Республика Казахстан стало историческим событием.
На саммите также были подписаны соглашения в сфере транспорта, торгово-экономического сотрудничества, об избежании инцидентов и протоколы к соглашению в сфере безопасности на Каспии.
По итогам саммита Президенты прикаспийских государств приняли Коммюнике. В этом документе отражена инициатива Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о проведении первого Каспийского экономического форума в 2019 г. в Туркменистане. Данное мероприятие призвано стать важным звеном в процессе осуществления договоренностей и дальнейшего укрепления сотрудничества на Каспии. ПроведениепервогоКаспийского экономического форума запланировано на 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза».
Строительство туристической зоны было инициировано Президентом Туркменистана в 2007 году. С тех пор Аваза превратилась в современный комфортабельный курортный комплекс, в котором есть все условия для проведения крупных мероприятий различной тематики на самом высоком организационном уровне. В городе Туркменбаши построен международный аэропорт, имеющий возможность принимать воздушные суда любого типа. Аэропорт и Аваза соединены автомагистралью.
ВрамкахФорумапредусматриваетсяобсуждениевопросовразвитияторгово-экономического, транспортногосотрудничества, созданияусловийдлякрупныхпроектов, дискуссииоролиэкономикиКаспийскогорегионавглобальном контексте, инвестиционной привлекательности в различных отраслях экономик прикаспийских государств. Форумбудетсопровождатьсякультурнойпрограммой.
Концепция проведения Первого Каспийского экономического форума
- Место проведения Первого Каспийского экономического Форума (далее – Форум) – г. Туркменбаши, Национальная туристическая зона «Аваза».
- Время проведения Форума – 12 августа 2019 года.
- Организационное и информационно-техническое обеспечение деятельности Форума осуществляется Организационным комитетом, который возглавляет Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Туркменистана.
- За день до Форума, 11 августа 2019 года, организуется встреча министров компетентных органов Сторон, ответственных за имплементацию Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта. На повестку дня выносится рассмотрение вопросов практического осуществления указанных соглашений.
- Параллельно со встречей министров компетентных органов Сторон, 11 августа 2019 года, проводится встреча представителей деловых кругов прикаспийских государств, подготовка Меморандума о взаимопонимании по созданию Делового совета прикаспийских государств (далее – Деловой совет). Сферы сотрудничества Делового совета указаны в пункте 11 настоящей Концепции.
- На Форум приглашаются делегации прикаспийских государств, среди которых:
члены Правительств;
руководители министерств и ведомств экономического блока Правительств прикаспийских государств;
руководители дипломатических представительств прикаспийских государств в Каспийском регионе;
главы регионов и руководители экономических блоков региональных органов управления прибрежных государств;
руководители компаний, банков, ассоциаций и объединений промышленников и предпринимателей, представители деловых кругов;
научные работники;
представители средств массовой информации.
На Форум также приглашаются делегации заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону и руководители и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций.
В рамках Форума будут рассмотрены вопросы развития экономического сотрудничества в Каспийском регионе.
В повестке дня – создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.
Форум состоит из трёх частей – международная Конференция, Каспийская выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов).
По первой части Форума – 12 августа 2019 года организуется международная Конференция по следующим вопросам:
реализация совместных инвестиционных проектов и программ;
обмен опытом по вопросам создания и развития особых, специальных, свободных экономических зон;
обмен опытом в области законодательства, стандартов, правил и статистической информацией в экономической сфере;
сотрудничество в сфере цифровой экономики;
развитие сотрудничества между регионами прибрежных государств;
создание совместных предприятий.
Параллельно с Конференцией организуются бизнес-форумы и круглые столы.
По второй части Форума – 11 – 12 августа 2019 года организуется Каспийская выставка инновационных технологий.
По третьей части Форума – 12 августа 2019 года организуются встречи представителей Сторон, деловых кругов и компаний, подписание документов.
В течение Первого Каспийского экономического форума организуется культурная программа.
Программа Первого Каспийского экономического форума
(г. Туркменбаши, 11 – 12 августа 2019 г.)
Суббота, 10 августа
Прибытие делегаций на Первый Каспийский экономический форум (по отдельному графику).
Воскресенье, 11 августа
08:30-09:30 – Завтрак по месту проживания делегаций.
10:00-12:00 – Открытие международной Каспийской выставки инновационных технологий.
Примечание: выставка работает два дня – 11-12 августа
12:30-14:00 – Обед по месту проживания делегаций.
14:30-16:30 – Встреча министров экономики прикаспийских стран (по отдельной программе).
14:30-16:30 – Встреча министров транспорта прикаспийских стран (по отдельной программе).
14:30-16:30 – Встреча деловых кругов прикаспийских стран.
16:30-17:00 – Согласование и принятие итоговых документов проведенных встреч.
17:00–19:00 – Предусматривается двухсторонние встречи между делегациями.
19:00–21:00 – Ужин от имени туркменской стороны.
Прибытие делегаций на Первый Каспийский экономический форум (по отдельному графику).
Понедельник, 12 августа
07:30-09:00 – Завтрак по месту проживания.
09:00-10:00 – Регистрация делегатов.
10:00-18:30 – Международная конференция «Каспийское море: развитие международного экономического сотрудничества».
10:00-11:30 – Торжественное заседание Конференции.
Выступление Президента Туркменистана.
Выступления глав делегаций.
11:30-12:00 – Кофе-брейк.
12:00-14:00 – Пленарное заседание Конференции.
14:00-15:30 – Обед по месту проживания делегаций.
16:00-18:30 – 1. «Торгово-экономическое партнерство в Каспийском регионе»..
16:00-18:30 – 2. «Перспективы транспортного сотрудничества на Каспии».
16:00-18:30 – 3. «Энергетический потенциал Каспийского моря».
16:00-18:30 – 4. «Развитие индустрии в Каспийском регионе».
16:00-18:30 – 5. «Зеленая экономика» для Каспия»
16:00-18:30 – 6. «Сотрудничество в сфере морских научных исследований на Каспии».
19:30-21:30 – Гала-концерт и ужин от имени туркменской стороны.
12-13 августа
Отбытие делегаций (по отдельному графику).
Event website: https://cefavaza2019.gov.tm/