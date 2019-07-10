ПЕРВЫЙ КАСПИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Аваза, Туркменистан 2019 г

Общая информация о первом Каспийском Экономическом форуме

Процесс оформления правового статуса самого большого в мире внутриконтинентального водоема – Каспийского моря, начался в ноябре 1996 года в Ашхабаде на первой встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.

Параллельно с разработкой базового документа – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря прикаспийские страны вели разработку документов по отдельным направлениям регионального сотрудничества. Первым пятисторонним документом стала Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), подписанная в ноябре 2003 года.

В настоящее время принято четыре протокола к этой конвенции – по борьбе с нефтеразливами (Актауский протокол), защите от загрязнений из наземных источников (Московский протокол), сохранению биологического разнообразия (Ашхабадский протокол), оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Тегеранская конвенция вступила в силу 12 августа 2006 года. Этот день – 12 августа – отмечается в регионе как День Каспийского моря.

Саммиты Глав прикаспийских государств придали мощный импульс переговорному процессу.

Основа проведения Каспийских саммитов была заложена в Туркменистане – в апреле 2002 года в Ашхабаде состоялся Первый Каспийский саммит, на котором обсуждался документ, в котором закреплялись политические договоренности прибрежных государств по основным вопросам правового статуса Каспия, безопасности на море и другим вопросам.

Этот документ – Декларация Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана – был подписан Главами прикаспийских государств в октябре 2007 года в Тегеране, во время второй встречи Глав государств каспийской пятерки.

На Третьем Каспийском саммите президенты подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море и приняли Совместное Заявление по итогам саммита.

Выступая на саммите в Баку, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул инициативу разработки двух соглашений – в сферах сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов Каспия и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море.

В ходе Четвертой встречи Глав прикаспийских государств, в сентябре 2014 года в Астрахани, было подписано Заявление, в котором были согласованы основные принципы деятельности на Каспии. Кроме того, на саммите были подписаны межправительственные соглашения, инициированные Президентом Туркменистана на Третьем саммите, а также соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря, экспертная работа над которым была завершена в рамках председательства Туркменистана в Координационном комитете по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ). По итогам саммита было принято Коммюнике.

На Астраханском саммите Президентом Туркменистана были озвучены предложения о подготовке двух новых соглашений – в области транспорта и торгово-экономического сотрудничества на Каспии, а также о создании Каспийского Экономического форума. ПодписаниеПрезидентамипятиприкаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на Пятом Каспийском саммите 12 августа 2018 года в г. Актау, Республика Казахстан стало историческим событием.

На саммите также были подписаны соглашения в сфере транспорта, торгово-экономического сотрудничества, об избежании инцидентов и протоколы к соглашению в сфере безопасности на Каспии.

По итогам саммита Президенты прикаспийских государств приняли Коммюнике. В этом документе отражена инициатива Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о проведении первого Каспийского экономического форума в 2019 г. в Туркменистане. Данное мероприятие призвано стать важным звеном в процессе осуществления договоренностей и дальнейшего укрепления сотрудничества на Каспии. ПроведениепервогоКаспийского экономического форума запланировано на 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза».

Строительство туристической зоны было инициировано Президентом Туркменистана в 2007 году. С тех пор Аваза превратилась в современный комфортабельный курортный комплекс, в котором есть все условия для проведения крупных мероприятий различной тематики на самом высоком организационном уровне. В городе Туркменбаши построен международный аэропорт, имеющий возможность принимать воздушные суда любого типа. Аэропорт и Аваза соединены автомагистралью.

ВрамкахФорумапредусматриваетсяобсуждениевопросовразвитияторгово-экономического, транспортногосотрудничества, созданияусловийдлякрупныхпроектов, дискуссииоролиэкономикиКаспийскогорегионавглобальном контексте, инвестиционной привлекательности в различных отраслях экономик прикаспийских государств. Форумбудетсопровождатьсякультурнойпрограммой.

Концепция проведения Первого Каспийского экономического форума

Место проведения Первого Каспийского экономического Форума (далее – Форум) – г. Туркменбаши, Национальная туристическая зона «Аваза».

Время проведения Форума – 12 августа 2019 года.

Организационное и информационно-техническое обеспечение деятельности Форума осуществляется Организационным комитетом, который возглавляет Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Туркменистана.

За день до Форума, 11 августа 2019 года, организуется встреча министров компетентных органов Сторон, ответственных за имплементацию Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта. На повестку дня выносится рассмотрение вопросов практического осуществления указанных соглашений.

Параллельно со встречей министров компетентных органов Сторон, 11 августа 2019 года, проводится встреча представителей деловых кругов прикаспийских государств, подготовка Меморандума о взаимопонимании по созданию Делового совета прикаспийских государств (далее – Деловой совет). Сферы сотрудничества Делового совета указаны в пункте 11 настоящей Концепции.

На Форум приглашаются делегации прикаспийских государств, среди которых:

члены Правительств;

руководители министерств и ведомств экономического блока Правительств прикаспийских государств;

руководители дипломатических представительств прикаспийских государств в Каспийском регионе;

главы регионов и руководители экономических блоков региональных органов управления прибрежных государств;

руководители компаний, банков, ассоциаций и объединений промышленников и предпринимателей, представители деловых кругов;

научные работники;

представители средств массовой информации.

На Форум также приглашаются делегации заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону и руководители и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций.

В рамках Форума будут рассмотрены вопросы развития экономического сотрудничества в Каспийском регионе.

В повестке дня – создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

Форум состоит из трёх частей – международная Конференция, Каспийская выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов).

По первой части Форума – 12 августа 2019 года организуется международная Конференция по следующим вопросам:

реализация совместных инвестиционных проектов и программ;

обмен опытом по вопросам создания и развития особых, специальных, свободных экономических зон;

обмен опытом в области законодательства, стандартов, правил и статистической информацией в экономической сфере;

сотрудничество в сфере цифровой экономики;

развитие сотрудничества между регионами прибрежных государств;

создание совместных предприятий.

Параллельно с Конференцией организуются бизнес-форумы и круглые столы.

По второй части Форума – 11 – 12 августа 2019 года организуется Каспийская выставка инновационных технологий.

По третьей части Форума – 12 августа 2019 года организуются встречи представителей Сторон, деловых кругов и компаний, подписание документов.

В течение Первого Каспийского экономического форума организуется культурная программа.

Программа Первого Каспийского экономического форума

(г. Туркменбаши, 11 – 12 августа 2019 г.)

Суббота, 10 августа

Прибытие делегаций на Первый Каспийский экономический форум (по отдельному графику).

Воскресенье, 11 августа

08:30-09:30 – Завтрак по месту проживания делегаций.

10:00-12:00 – Открытие международной Каспийской выставки инновационных технологий.

Примечание: выставка работает два дня – 11-12 августа

12:30-14:00 – Обед по месту проживания делегаций.

14:30-16:30 – Встреча министров экономики прикаспийских стран (по отдельной программе).

14:30-16:30 – Встреча министров транспорта прикаспийских стран (по отдельной программе).

14:30-16:30 – Встреча деловых кругов прикаспийских стран.

16:30-17:00 – Согласование и принятие итоговых документов проведенных встреч.

17:00–19:00 – Предусматривается двухсторонние встречи между делегациями.

19:00–21:00 – Ужин от имени туркменской стороны.

Прибытие делегаций на Первый Каспийский экономический форум (по отдельному графику).

Понедельник, 12 августа

07:30-09:00 – Завтрак по месту проживания.

09:00-10:00 – Регистрация делегатов.

10:00-18:30 – Международная конференция «Каспийское море: развитие международного экономического сотрудничества».

10:00-11:30 – Торжественное заседание Конференции.

Выступление Президента Туркменистана.

Выступления глав делегаций.

11:30-12:00 – Кофе-брейк.

12:00-14:00 – Пленарное заседание Конференции.

14:00-15:30 – Обед по месту проживания делегаций.

16:00-18:30 – 1. «Торгово-экономическое партнерство в Каспийском регионе»..

16:00-18:30 – 2. «Перспективы транспортного сотрудничества на Каспии».

16:00-18:30 – 3. «Энергетический потенциал Каспийского моря».

16:00-18:30 – 4. «Развитие индустрии в Каспийском регионе».

16:00-18:30 – 5. «Зеленая экономика» для Каспия»

16:00-18:30 – 6. «Сотрудничество в сфере морских научных исследований на Каспии».

19:30-21:30 – Гала-концерт и ужин от имени туркменской стороны.

12-13 августа

Отбытие делегаций (по отдельному графику).

Event website: https://cefavaza2019.gov.tm/