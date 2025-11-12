Делегация Туркменистана принимает участие в 65-й сессии Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ

10–12 ноября 2025 года в Вене проходит 65-я сессия Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Участники рассматривают вопросы укрепления международного режима ядерного нераспространения, совершенствования систем мониторинга и верификации, а также расширения сотрудничества между государствами-участниками.

В работе сессии принимает участие делегация Туркменистана, которую возглавляет директор Института сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана Гульджемал Сарыева.

Выступая на пленарном заседании, туркменская делегация подчеркнула неизменную приверженность Туркменистана целям и принципам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, рассматривая его как ключевой элемент международной системы разоружения и нераспространения. Было отмечено, что Туркменистан одним из первых подписал и ратифицировал Договор и последовательно выступает за укрепление глобальной безопасности и предотвращение распространения ядерного оружия.

Особое внимание было уделено участию Туркменистана в международной системе мониторинга. Делегация отметила важную роль Первичной сейсмической станции PS44 «Алибек», входящей в Международную систему мониторинга (IMS) и обеспечивающей передачу достоверных данных в Международный центр данных. Сообщено о предстоящем визите экспертной миссии ОДВЗЯИ в Туркменистан для проведения планового обслуживания станции.

В рамках укрепления научно-технического потенциала Туркменистан также продолжает развивать Национальный центр данных и активно участвует в учебных и подготовительных программах ОДВЗЯИ. В этой связи было объявлено о готовности Туркменистана провести региональный учебный курс для специалистов Национальных центров данных стран региона в первой половине 2026 года.

Делегация подчеркнула, что 2026 год станет 30-летием открытия Договора для подписания и 30-летием участия Туркменистана в нём, выразив готовность принять участие в мероприятиях, посвящённых этой дате, в подтверждение приверженности делу укрепления международного мира и безопасности.

Визит делегации Туркменистана в Вену продолжается. /// nCa, 12 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)