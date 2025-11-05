Туркменистан усиливает развитие креативной и инновационной экономики

В Союзе экономистов Туркменистана открылось новое Отделение по развитию креативной и инновационной экономики Туркменистана. Выступая с приветственным словом, Председатель Союза Экономистов Туркменистана Юрий Аронский подчеркнул, что в эпоху возрождения новой эры государства Туркменистан под руководством Президента Сердара Бердымухамедова уверенно следует созидательному курсу, основанному на принципах устойчивого развития. Государственная политика направлена на раскрытие человеческого потенциала, обеспечение высоких социальных стандартов и достойного качества жизни населения.

Особое внимание уделяется инновациям как ключевому инструменту решения глобальных вызовов. На Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC), прошедшей в августе 2025 года в Туркменистане, Президент страны подчеркнул стратегическую направленность на инновации и реализацию Целей устойчивого развития, в частности Цели 9 — развитие инфраструктуры, индустриализации и инноваций.

В этих условиях принято решение о создании Отделения креативной и инновационной экономики при Союзе экономистов Туркменистана, которое будет способствовать модернизации и диверсификации национальной экономики.

28 октября 2025 года в Союзе Экономистов Туркменистана состоялось заседание, на котором Аронский, отметил, что в течение нескольких месяцев совместно с членами Отделения велась кропотливая работа над разработкой положения о развитии программы креативной и инновационной экономики.

В ходе заседания члены Отделения представили презентацию, рассказав о первом участии в форуме по креативной экономике в 2019 году в Ташкенте, а также о ключевых мероприятиях, организованных в последующие годы, включая форум по Креативной и Инновационной Экономике в Ашхабаде, проведенный в марте текущего года при поддержке ООН, ЮНЕСКО и Посольства Великобритании. Были обозначены цели и задачи нового Отделения, его направления деятельности и состав Консультативного совета.

Также подробно была представлена организационная структуру Отделения, отметив, что оно будет действовать в рамках задач Союза экономистов Туркменистана и законодательства страны. Единогласным решением руководителем Отделения был назначен Абдырахим Агаджиков, который поделился планами развития и сообщил о своем участии в предстоящем Форуме по креативной экономике в Узбекистане. ///nCa, 5 ноября 2025 г.