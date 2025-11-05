Четыре турецкие деревни вошли в Список Лучших Туристических Деревень Мира 2025 года по версии ООН

Четыре живописные деревни Турции — Акыяка (Мугла), Барбарос (Измир), Анытлы (Мардин) и Кале Учагыз (Анталья) — признаны среди Best Tourism Villages 2025 по версии Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism).

Деревни, гармонично сочетающие природу, традиции и культуру, получили почётное звание на церемонии награждения в китайском городе Хучжоу.

Ранее в этот список входили Тараклы (Сакарья), Мустафапаша (Невшехир), Бирги и Ширинджe (Измир), а также Ормана (Анталья). С новыми участниками общее количество турецких деревень, признанных ООН, достигло девяти.

Акяка — побережье Эгейского моря, символ спокойной жизни и экологического туризма.

Барбарос — аутентичная деревня недалеко от Урлы, известная гостеприимством, кулинарными традициями и ремеслами.

Анытлы — уголок Мардина, где веками мирно сосуществуют разные религиозные общины.

Кале Учагыз — прибрежная жемчужина Ликийского пути, хранящая следы античной истории.

«Мы рассматриваем туризм не только как экономическую деятельность, но также как силу, которая помогает сберечь наше культурное наследие и поддержать развитие местности. С этой концепцией мы будем продолжать развивать сельский туризм по всей стране, сохранять местные ценности и делиться ими с миром», – отметил в связи с оглашением списка министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. ///nCa, 5 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)





