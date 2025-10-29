Министры внутренних дел стран ОЭС встретились в Тегеране после 15-летнего перерыва: Региональная безопасность и экономическая интеграция в центре внимания

nCa Report

Обзор

Четвертая встреча министров внутренних дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) завершилась в Тегеране 28 октября 2025 года, ознаменовав собой важную веху после 15-летнего перерыва.

На саммите собрались министры и высокопоставленные должностные лица из десяти государств-членов и была принята Тегеранская декларация, в которой изложены всеобъемлющие обязательства по укреплению региональной безопасности и сотрудничества правоохранительных органов.

Участники и охват

На встрече присутствовали министры внутренних дел и высокопоставленные должностные лица из Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве приглашенных делегатов присутствовали министр внутренних дел Омана и заместитель министра внутренних дел Ирака. В мероприятии также принял участие Генеральный секретарь ОЭС д-р Асад М. Хан, а открыл встречу Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Основные темы и обращение Президента

Президент Пезешкян подчеркнул, что регион ОЭС нуждается в надежной инфраструктуре для экономического развития, безопасности и благосостояния больше, чем когда-либо прежде. Он назвал министерства внутренних дел ключевыми столпами стабильности и экономической устойчивости, подчеркнув, что эффективное экономическое сотрудничество не может быть достигнуто без совместных механизмов безопасности и предсказуемых правовых норм.

Президент выделил несколько важнейших региональных проблем, включая незаконную миграцию, незаконный оборот наркотиков и терроризм, призвав к усилению координации для устранения этих общих угроз безопасности. Он охарактеризовал ОЭС как наследие десятилетий усилий по региональной интеграции и указал на недавний саммит ОЭС в Азербайджане как свидетельство новой политической воли к формированию Концепции ОЭС до 2035 года.

Призыв к созданию региональных полицейских сил

Заметным предложением президента Пезешкяна было создание регионального полицейского органа, “Полиции ОЭС” или “ОЭСПОЛ”, для противодействия общим угрозам. Он назвал его отсутствие серьезным пробелом в архитектуре безопасности региона и назвал это важным незавершенным проектом организации.

Региональный контекст и проблемы

Обращаясь к более широкому геополитическому ландшафту, Пезешкян заявил, что регион столкнулся с большим количеством внешних вмешательств, чем любой другой в современной истории. Он упомянул о продолжающихся конфликтах в Западной Азии, особо упомянув израильскую оккупацию и ситуацию в Газе, которые он осудил как самый ужасный геноцид и преступление против человечности за последние годы. В заключение он призвал страны Центральной Азии, Кавказа, Южной и Западной Азии, а также Персидского залива разработать согласованную, самобытную и ориентированную на развитие архитектуру безопасности для обеспечения региональной стабильности и независимости.

Заявления министров

Министр внутренних дел Ирана д-р Эскандар Момени подчеркнул важность использования потенциала и опыта полиции, обеспечения своевременного и эффективного обмена информацией между государствами-членами и совершенствования международного сотрудничества полиции в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Он отметил, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в сотрудничестве в области региональной безопасности, Тегеранская декларация устанавливает дорожную карту для более эффективных и действенных шагов в решении возникающих проблем.

Генеральный секретарь ОЭС д-р Асад М. Хан признал важность возобновления работы после столь длительного перерыва. Он отметил, что, хотя ОЭС добилась значительных успехов в институционализации судебного и правоохранительного сотрудничества между ее членами, для решения возникающих проблем в области безопасности и поддержки региональной интеграции требуется более регулярное взаимодействие и реализация согласованных правил.

Тегеранская декларация

Встреча завершилась принятием Тегеранской декларации, всеобъемлющей основы, устанавливающей общие обязательства по будущему сотрудничеству. В декларации рассматриваются следующие вопросы:

• Укрепление трансграничного сотрудничества полиции

• Инициативы государств-членов по наращиванию потенциала

• Коллективные действия против терроризма и транснациональной организованной преступности

• Предупреждение организованной трансграничной преступности

• Упорядоченное взаимодействие для обеспечения постоянного диалога

• Механизмы своевременного и эффективного обмена информацией

Экономическая дипломатия и сотрудничество в сфере городского хозяйства

Помимо вопросов безопасности и пограничного контроля, на встрече также обсуждались вопросы экономической дипломатии, партнерства на уровне городов между государствами-членами. Такие вопросы, как побратимство между городами, трансграничное сотрудничество и роль местных органов власти в региональной интеграции, занимали важное место в повестке дня, что отражает целостный подход к региональному развитию.

Двусторонние контакты

Встреча с министром внутренних дел Таджикистане

ПНа полях главного саммита президент Пезешкиан встретился с министром внутренних дел Таджикистана Рахимзодой Рамазоном Хамро. В ходе этой встречи Президент Ирана предложил возможность введения общей валюты для поддержки экономического развития в регионе Западной Азии. Он подчеркнул важность укрепления сплоченности между региональными государствами, особенно исламскими нациями, отметив, что на основе религиозных и культурных связей мусульманские государства могут создать рамки, в которых общение протекает гладко и устраняются препятствия.

Пезешкян подчеркнул, что Иран и Таджикистан разделяют общую культуру, традиции и обычаи, что делает необходимым расширение двусторонних отношений во всех областях. Он подчеркнул, что безопасность является основой для торговли и сотрудничества, добавив, что укрепление дружественных отношений и охрана границ позволят обеим сторонам эффективно бороться с контрабандистами и угрозами безопасности. Министр внутренних дел Таджикистана подчеркнул, что безопасность является ключом к расширению экономических связей, и призвал к тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и контрабандой.

Участие Афганистана

Афганистан на встрече представлял Мохаммад Ибрагим Садр, заместитель министра безопасности Министерства внутренних дел. Садр встретился с заместителем министра внутренних дел Турции, где обсуждались вопросы укрепления сотрудничества. Примечательно, что турецкий чиновник выразил удовлетворение по поводу 50-процентного сокращения торговли людьми и наркотиками с момента прихода к власти Исламского эмирата.

Другие двусторонние встречи

Генеральный секретарь ОЭС д-р Асад М. Хан провел двусторонние встречи с заместителем министра внутренних дел Азербайджана Исматом Алиевым и министром внутренних дел Туркменистана Мухаммедом Хыдыровым, на которых обсуждались вопросы укрепления сотрудничества правоохранительных органов в различных областях в регионе ОЭС.

Более широкие региональные связи

Встреча проходит на фоне укрепления двусторонних отношений между Ираном и Афганистаном. Недавно заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади встретился в Кабуле с министром по делам границ, национальностей и племен Афганистана. Обе стороны назвали свои общие границы “границами дружбы” и договорились возобновить проект по обновлению пограничных знаков и активизировать сотрудничество.

Анализ и перспективы

Аналитики полагают, что проведение этой встречи могло бы способствовать укреплению безопасности и экономических отношений и потенциально помочь Афганистану преодолеть политическую изоляцию. Саммит представляет собой значительный шаг вперед в укреплении сотрудничества между государствами – членами ОЭС и отражает обновленную решимость укреплять сотрудничество в ключевых областях взаимоотношений.

Предостережение Президента Пезешкяна от иностранного вмешательства звучало на протяжении всего его выступления, поскольку он подчеркнул, что внешние силы пытаются разрушить позитивные отношения и натравить мусульманские народы друг на друга. Его послание было ясным: “Если мы будем едины, мы будем сильны; в противном случае мы будем слабы”.

Вывод

Четвертая встреча министров внутренних дел стран ОЭС в Тегеране знаменует собой поворотный момент для регионального сотрудничества после более чем десятилетнего бездействия. Принятие Тегеранской декларации в сочетании с амбициозными предложениями о создании региональных полицейских сил и дискуссиями об экономической интеграции, включая потенциальную общую валюту, свидетельствует о новой приверженности решению общих проблем посредством коллективных действий. По мере того, как организация продвигается к реализации своего видения до 2035 года, саммит заложил важную основу для углубления сотрудничества в области безопасности, экономики и дипломатии между государствами-членами. /// nCa, 29 октября 2025 г.