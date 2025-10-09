OGT 2025 продлевает срок регистрации в связи с рекордным глобальным интересом

Ашхабад, Туркменистан — 8 октября 2025 г.

Организационный комитет 30-й Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025» объявил о продлении срока регистрации до понедельника, 13 октября 2025 года в связи с беспрецедентным наплывом заявок от делегатов.

Изначально приём заявок должен был завершиться 10 октября, однако в связи с исключительно высоким спросом срок продлён на три дня — как для очных, так и для онлайн-участников. Это решение отражает растущую репутацию форума как ведущей энергетической площадки Евразии, объединяющей лидеров отрасли, инвесторов и представителей государственных структур со всего мира.

«Продление срока регистрации предоставляет дополнительную возможность всем, кто ещё раздумывает над участием, присоединиться к этому знаковому мероприятию, — отметили в Оргкомитете. — Активный интерес со стороны международных и региональных компаний подтверждает доверие и уверенность мирового сообщества в энергетическом потенциале Туркменистана».

Рекордное участие и глобальное представительство

На сегодняшний день для участия в форуме зарегистрировались более 1200 делегатов из 70 стран, а также свыше 100 компаний экспонентов, которые представят свои новейшие технологии и инновации на выставке OGT Expo 2025 — крупнейшей энергетической экспозиции, когда-либо проводившейся в Туркменистане.

В мероприятии примут участие руководители высшего уровня мировой энергетической отрасли:

• министры энергетики Узбекистана и Азербайджана,

• руководители компаний SOCAR, BOTAŞ, ADNOC, PETRONAS, CNPC, TotalEnergies, Eni, BP и Shell,

• а также инвесторы и эксперты из Европы, Азии, Ближнего Востока и Соединённых Штатов Америки.

Пять причин принять участие в OGT 2025

Продление срока регистрации предоставляет возможность тем, кто ещё не принял окончательное решение, стать частью этого значимого события. Оргкомитет выделяет пять ключевых причин, по которым участие в форуме будет особенно полезным:

1️ Встретьтесь с более чем 1200 лидерами глобальной энергетической отрасли — установите деловые связи с представителями из 70 стран.

2️ Получите новейшую информацию о мировых тенденциях — узнайте из первых уст о стратегиях инвестиций, инновациях и развитии энергетического перехода.

3️ Изучите инвестиционные возможности Туркменистана — от монетизации природного газа и нефтехимии до возобновляемой энергетики и инфраструктурных проектов.

4️ Встретьтесь с руководителями государственных концернов и министерств — обсудите партнёрства и инициативы напрямую с теми, кто формирует энергетическую повестку.

5️ Оцените туркменское гостеприимство — современный Ашхабад, его архитектура, наследие Великого Шёлкового пути и тёплая атмосфера туркменского гостеприимства.

Новые возможности для Туркменских предпринимателей

Оргкомитет призывает туркменские компании и предпринимателей воспользоваться возможностью зарегистрироваться и принять участие в OGT 2025. Это шанс присоединиться к более чем 50 компаниям, которые впервые станут участниками форума, расширить сеть международных контактов и наладить взаимовыгодное сотрудничество, способствующее развитию энергетического и промышленного потенциала Туркменистана.

Энергетический диалог глобального масштаба

Отмечая тридцатилетие международного сотрудничества, OGT 2025 пройдёт 22–24 октября 2025 года в Торгово-промышленной палате Туркменистана. Форум призван установить новые ориентиры в сфере энергетического диалога, обмена технологиями и инвестиционного партнёрства на евразийском пространстве. Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте: www.ogt-turkmenistan.com