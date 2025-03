TEIF 2025: Глобальное Партнерство, Инвестиции и Развитие

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025), запланированный к проведению в 23-24 апреля текущего года, привлекает всё большее внимание представителей и глав крупнейших международных организаций и межправительственных структур.

Среди подтверждённых спикеров конференции Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Салсиа Алисджабана, Генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль-Гайс, Генеральный секретарь Энергетической Хартии Атсуко Хироси, Исполнительный директо Глобального газового центра (GGC) Валери Дюкро и другие. Подтверждённое участие спикеров подобного уровня свидетельствует о значительном потенциале предстоящего мероприятия. Организация форума в Куала-Лумпуре, динамично развивающемся экономическом центре Юго-восточной Азии, позволит сформировать конструктивную переговорную площадку, ориентированную на привлечение инвестиций в экономику Туркменистана из данного региона.

TEIF 2025, посвященный развитию энергетического сектора и привлечению инвестиций в экономику Туркменистана, также получил поддержку глобальных энергетических компаний, осуществляющих деятельность в Туркменистане. Компания Petronas выступила в роли генерального партнера, подтвердив свою приверженность развитию энергетического сектора как в Туркменистане, так и в Малайзии. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), на протяжении десятилетий реализующая масштабные проекты в нефтегазовой отрасли нашей Родины, присоединилась к форуму в статусе платинового партнера. Южнокорейская компания Hyundai Engineering Ltd., имеющая многолетний опыт работы в различных секторах экономики Туркменистана, стала серебряным партнером мероприятия.

Растущее число компаний, планирующих принять участие, подчеркивает устойчивый интерес международного бизнеса к Туркменистану как перспективному инвестиционному направлению. В рамках TEIF 2025 участники обсудят новые отраслевые проекты, вопросы устойчивого развития и перспективы международного сотрудничества. Форум станет ключевой площадкой для выстраивания взаимовыгодных партнерств, основанных на инвестиционной политике Туркменистана и его стратегии устойчивого развития. Это укрепляет доверие международных инвесторов и открывает перед ними новые возможности в быстро меняющемся глобальном финансово-экономическом ландшафте, что является важным в год «Международного Мира и Доверия».

Стоит также отметить, что TEIF 2025 привлекает внимание ведущих мировых и региональных медиа-агентств. В дополнение к освещению мероприятия ключевыми средствами массовой информации Туркменистана, информационную поддержку форуму оказывают такие авторитетные отраслевые издания, как S&P Global Platts, Malaysian Oil, Gas & Energy Services Council (MOGSC) и Society of Petroleum Engineers (SPE) Kuala Lumpur Section. Кроме того, в число глобальных медиа-партнёров форума входят NewsBase, Argus, The Edge, Interfax, Natural Gas World, TRT, Bernama и Investor Beyond. Данные СМИ обеспечивают оперативное распространение информации о мероприятии среди международной деловой аудитории, предоставляя подробные репортажи непосредственно с места событий и достигая широкого охвата по всему миру. Несомненно, в рамках совместной работы экспертов и нефтегазовых компаний глобального масштаба будут озвучены конкретные предложения, подписаны инвестиционные соглашения, а также приняты важные экономические решения, которые станут ценным информационным наполнением сюжетов мировой прессы.

То, что проведение TEIF 2025 крайне актуально не только для Туркменистана, но и для глобального энергетического рынка в условиях меняющейся конъюнктуры, подтвердили на недавно прошедших энергетических форумах в Лондоне. О поддержке запланированного форума заявили участники Международной энергетической недели, организованной интеллектуальным партнёром мероприятия S&P Global Platts. В этом контексте было отмечено, что в целом такие инициативы, как Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025), Международная научная конференция (TESC 2025) и 30-я Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана» (OGT-2025), также будут способствовать укреплению международного сотрудничества и содействовать экономическому развитию на основе производственной кооперации и инвестиций.

На сегодняшний день в форуме подтвердили участие более 130 делегатов из 21 страны, представляющих ведущие государственные и частные компании, международные организации и экспертное сообщество в различных областях экономики.

Регистрация на мероприятие продолжается до 15 апреля, 2025 года. Более подробную информацию о форуме можно получить на официальном сайте TEIF 2025.///nCa, 1 марта 2025 г. (материал предоставлен Организаторами TEIF 2025)