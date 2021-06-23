Объем поставок туркменского газа “Газпрому” может приблизиться к 9 млрд.кубометров к концу 2021 года

Эльвира Кадырова

Российский газовый гигант «Газпром» постепенно наращивает поставки природного газа из Туркменистана в соответствии с договоренностями после возобновления экспорта в 2019 году. В этом году объем поставок туркменского «голубого топлива» может приблизиться к 9 млрд.кубометров.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Газпрома», в первом квартале 2021 года экспорт газа из Туркменистана увеличился почти вдвое – до 2,2 млрд. кубометров с 1,3 млрд. кубометров годом ранее.

На основе расчетов по этим данным, с учетом сезонных колебаний, можно спрогнозировать, что к концу 2021 года объем газовых поставок из Туркменистана «Газпрому» превысит 8,8 млрд.кубометров.

В январе текущего года в российской прессе прошло сообщение о том, что согласно газовой стратегии, Россия в 2020-2035 годах может увеличить поставки газа из Туркменистана до 5,5 млрд кубометров в год и Узбекистана до 8 млрд кубометров в год в сравнении с объемами 2019 года.

Однако, с учетом текущих показателей, в стратегию возможно будут внесены корректировки, поскольку Узбекистан не возобновил продажу своего газа в Россию. Напротив, российская компания реэкспортирует туркменский газ в Узбекистан. В 2020 году «Газпром» поставил Узбекистану 0,9 млрд кубометров туркменского, а за первый квартал 2021 года – 1,5 млрд кубометров.

Закупки у другого центрально-азиатского поставщика Казахстана также демонстрируют тенденцию на спад. В 2019 году «Газпром» закупил 11,6 млрд кубометров казахстанского газа, в 2020 году – 5,7 млрд кубометров, за первый квартал 2021 года поставки снизились до 0,6 млрд кубометров (по сравнению с 2,2 млрд кубометров за аналогичный период 2020 года).

Туркменский природный газ достаточно привлекателен по качественным показателям – содержание серы в нем наименьшее по сравнению с другими производителями в регионе. /// nCa, 23 июня 2021 г.