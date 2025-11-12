Врачи «РЖД-Медицина» – участники волонтёрской программы «Миссия Добро» в Туркменистане

С 10 по 15 ноября ОАО «РЖД», Россотрудничество, «РЖД-Медицина» и Ассоциация волонтерских центров проведут вторую международную волонтерскую программу «Миссия Добро» в Туркменистане.

Команду врачей будут представлять специалисты из разных областей: Заур Шугушев профессор, д.м.н., кардиохирург; Сергей Черемушкин доцент, к.м.н., терапевт высшей квалификационной категории; Камиль Велиев, врач-хирург; Ольга Довгилева, к.м.н., врач-офтальмолог высшей квалификационной категории; Лариса Давыдова к.м.н., врач-невролог; Наталья Давыденко, акушер-гинеколог.

В рамках Миссии специалисты посетят медицинские центры и учреждения Ашхабада, проведут мастер-классы и лекции для коллег и студентов медицинских вузов, поучаствуют в круглых столах, а также проведут осмотры и консультации. Каждый специалист будет работать на базе определенного медицинского учреждения, в соответствии со своим профилем.

«Участие наших ведущих специалистов играет ключевую роль не только в оказании медицинской помощи тем, кто в ней нуждается, но и в обмене опытом между врачами из разных стран, что способствует укреплению международных связей», – подчеркнула директор ОАО «РЖД» по медицине – начальник Центральной дирекции здравоохранения Елена Фисенко.

Это уже вторая поездка врачей в Туркменистан. Год назад 5 высококвалифицированных врачей сети клиник «РЖД-Медицина» приезжали в Ашхабад для осуществления осмотров и консультаций пациентов, проведения лекций по различным направлениям для студентов и медиков.

«В прошлом году большой упор делался на обмене опытом, проводя лекции, совместные консультации и мастер-классы. В течение года наше сотрудничество продолжалось и в данной Миссии планирую поделиться опытом в лечении глаукомы, витреоретинальной хирургии, а также современными методами лазерной коррекции зрения. Реализация данной программы помогает укреплять сотрудничество между российскими и туркменскими медиками», – отметила к.м.н, врач-офтальмолог Ольга Довгилева.

Справка:

«Миссия Добро» с 2021 года реализуется Россотрудничеством и Ассоциацией Добро.РФ. В формате добровольческих миссий российские специалисты из разных сфер (здравоохранения, образования, культуры, экологии) помогают людям и организациям по всему миру. За время существования программы состоялось 49 Миссий, оказана помощь более 15 тысячам иностранных благополучателей более чем в 20 странах. В 2024 году врачи сети клиник «РЖД-Медицина» приняли участие в двух выездах в рамках «Миссии Добро» – в Узбекистан и Туркменистан. В настоящее время эта работа ведется в рамках Концепции развития гуманитарного потенциала ОАО «РЖД» за рубежом. /// nCa, 12 ноября 2025 г.