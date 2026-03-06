В Баку отметили 100-летие Первого Тюркологического съезда: единство сквозь века

27–28 февраля 2026 года в Баку, в историческом здании, где век назад впервые собрались лингвисты-тюркологи, прошло торжественное заседание и международная конференция, посвященная вековому юбилею Первого Тюркологического съезда.

Масштабный форум был организован Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) совместно с ведущими научными центрами: Институтом имени Юнуса Эмре, Ассоциацией турецкого языка (TDK), Университетом Мармара и Университетом Хазар.

Церемония открытия собрала элиту современной тюркологии: руководители Международной тюркской академии, Организации тюркских государств, Организации истории тюркских народов, Организации культуры, языка и истории имени Ататюрка и других профильных организаций.

Президент НАНА академик Иса Габиббейли в своем выступлении подчеркнул, что Первый тюркологический съезд 1926 года в Баку заложил исторический фундамент научно-культурного единства тюркских народов.

Туркменистан на конференции представлял директор Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Давут Оразсахедов.

Он напомнил, что туркменские ученые были активными участниками съезда 1926 года даже в те непростые времена. На основе тех исторических решений были заложены основы современного туркменского языкознания. Оразсахедов подробно рассказал о достижениях страны в области филологии и истории за годы Независимости, отметив, что изучение родного языка сегодня возведено в ранг приоритетной государственной политики.

Участники форума перешли от исторических экскурсов к обсуждению практических шагов по интеграции. Ключевыми темами стали разработка единого алфавита для тюркских языков. Также были освещены такие темы как, унификация терминологии, в контексте того, что создание общих словарей упростит научное и культурное общение. Состоялся обмен мнениями о возможностях издания в ближайшем будущем книг, газет, журналов, словарей и научных монографий на общемировом тюркском языке.

В рамках форума делегаты посетили Институт литературы имени Низами Гянджеви, где функционирует Центр туркменской литературы имени Махтумкули Фраги. В ходе встреч ученые Азербайджана и Туркменистана обсуждали вопросы совместного изучения литературы двух братских народов, подготовки антологии туркменской литературы и более глубокого изучения жизни и творчества поэтов.

Идеи, заложенные 100 лет назад, не только сохраняют актуальность, но и трансформируются в конкретные проекты, направленные на создание единого научно-образовательного пространства Тюркского мира в XXI веке. ///nCa, 6 марта 2026 г. (по материалам газеты «Туркменистан» и ТЮРКСОЙ)