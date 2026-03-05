Война против Ирана – Часть четвертая – Тревожные брифинги в Конгрессе и раскол в Палате представителей

Тарик Саиди

Во вторник днем, 3 марта 2026, главные архитекторы американской войны против Ирана прибыли в Капитолий, чтобы предстать перед законодателями, чье мнение они проигнорировали пятью днями ранее. Госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн провели встречи сначала в полном составе Сената, а вечером — в Палате представителей.

Официальная цель визита заключалась в информировании законодателей о ходе операции «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury). Однако для многих присутствующих эффект оказался прямо противоположным ожидаемому успокоению.

Произошедшее стало одним из самых показательных дней на Капитолийском холме со времен войны в Ираке — и не из-за того, что администрация сообщила на закрытых заседаниях, а из-за того, что сенаторы и конгрессмены начали заявлять прессе сразу же после выхода из зала заседаний.

«Все гораздо хуже, чем вы думали»

Реакцию демократов на брифинг в Сенате можно описать одним словом: тревога. Причем это не та наигранная партийная обеспокоенность, характерная для вашингтонских пресс-конференций, а нечто более живое и пугающее — беспокойство людей, которым только что в клинических деталях объяснили, что война, за которую они не голосовали, вот-вот примет куда более масштабные формы.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен высказалась наиболее резко. В видеообращении, записанном для своих сторонников сразу после заседания, она была предельно откровенна: «Все гораздо хуже, чем вы думали. У вас есть все основания для беспокойства. У администрации Трампа нет никакого плана по Ирану. Эта незаконная война основана на лжи, она была развязана при отсутствии какой-либо неминуемой угрозы нашей стране. Дональд Трамп до сих пор не назвал ни одной четкой причины для этой войны, и, похоже, у него также нет плана, как ее закончить». Common Dreams

Сенаторы не бросаются такими словами просто так. Это слова человека, который вошел в секретную комнату в ожидании ответов, а вышел оттуда еще более напуганным, чем прежде.

Сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи облек свой страх в политическую и стратегическую форму: «Это максимально серьезно. Речь идет о вопросе войны и мира. В этом зале нам прямо сказали, что погибнет еще больше американцев. Что они не смогут остановить беспилотники, которые продолжат летать на Ближнем Востоке». ” The Hill

Мерфи охарактеризовал операцию как самое значительное военное действие Соединенных Штатов со времен войны в Ираке, и после брифинга его убежденность в этом лишь укрепилась: «Теперь я еще больше убежден, что это противостояние будет бессрочным и затянется навсегда». Common Dreams

Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь прямо высказал опасение, которое больше всего преследовало участников сессии — вопрос о наземной операции. «После этого брифинга я как никогда боюсь, что нам придется вводить сухопутные войска и что контингент США может понадобиться для достижения тех целей, которые, судя по всему, ставит перед собой администрация». Common Dreams

Администрация не заявляла о наземном вторжении в явной форме, но и не исключала такой возможности, и этот отказ навис над делегацией демократической партии, подобно грозовой туче.

Сенатор от Гавайев Брайан Шац сформулировал то, что многие демократы сочли фундаментальной проблемой брифинга — он ничего не объяснил. «Бывают случаи, когда вы заходите на закрытое заседание и выходите оттуда с лучшим пониманием серьезности ситуации и логики военных действий. Это не тот случай. Мы остаемся в таком же замешательстве, как и весь американский народ. За последние четыре или пять дней они представили три, четыре или пять разных обоснований этого акта войны, и ничего на этой закрытой сессии не помогло развеять этот туман». The Hill

Сенатор от Вирджинии Марк Уорнер, ведущий демократ в комитете Сената по разведке, представил, пожалуй, самое разгромное резюме проблемы доверия к администрации.

Он публично проследил, как менялись обоснования: «Неделю назад речь шла об иранском ядерном потенциале. Через несколько дней — об уничтожении баллистических ракет. Затем заговорили о смене режима, а теперь мы слышим, что цель — потопление иранского флота». The Hill

Он добавил: «Я не уверен, какая из этих целей, в случае ее достижения, будет означать финал игры». Rolling Stone

Это наблюдение бьет в самую суть стратегического вакуума, находящегося в центре этой войны.

Сенатор от Вирджинии Тим Кейн, возглавивший попытки добиться голосования по закону о военных полномочиях (War Powers Act), напрямую потребовал от администрации уточнить сроки.

Ответ не внушил оптимизма. Сенатор Шумер заявил, что на брифинге звучали «постоянно меняющиеся цели, разные цели в разное время, разные ответы каждый день» (The Hill), а сам Кейн пришел к выводу, что задачи остаются «весьма туманными».

Он поставил под сомнение правовые основания, на которых администрация обошла Конгресс: «Очевидно, что никакой неминуемой угрозы не существовало. Я не верю, что ситуация была хоть сколько-нибудь близка к понятию “неминуемая угроза” в том смысле, в котором этот термин традиционно используется применительно к военным действиям». The Hill

Он сообщил журналистам, что брифинг убедил многих законодателей в отсутствии у Белого дома каких-либо намерений запрашивать разрешение Конгресса: «Это убедило многих из нас в зале, что вы решили вообще никогда не обращаться к Конгрессу. Вы считаете, что вам вовсе не нужно получать санкцию Конгресса на ведение войны». The Hill

Сенатор от штата Нью-Джерси Энди Ким, бывший сотрудник Госдепартамента с непосредственным опытом работы в регионе, вышел с заседания крайне встревоженным. «Все, что я там услышал, подтверждает: это война. Уровень насилия уже значителен», — заявил он (Democracy Now!), добавив, что администрация прямо предупредила законодателей: готовятся новые, более мощные удары, и членам Конгресса следует «ожидать еще более массированных атак в будущем, что само по себе является зловещим предзнаменованием для безопасности американских граждан в регионе». Washington Times

Он подытожил: «Это только самое начало того, что, по словам некоторых из них, станет очень долгой операцией. Это война. Это война с Ираном». The Hill

Сенатор от Мэриленда Крис Ван Холлен резюмировал итоги встречи фразой, которая мгновенно разлетелась по социальным сетям: «Они понятия не имеют, каков финал этой игры». В видеоролике, опубликованном в сети X, он назвал риторику администрации «полной бессвязностью», отметив, что услышанное сенаторами за закрытыми дверями по сути дублировало те же противоречивые версии, что уже циркулировали в обществе: отсутствие последовательных объяснений, отсутствие надежной стратегии выхода и постоянно меняющиеся доводы о том, ради чего на самом деле проводится операция. PBS

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер после брифинга ограничился лаконичным и резким заявлением: «Я счел их ответы абсолютно и полностью недостаточными. На самом деле, по крайней мере для меня, этот брифинг породил гораздо больше вопросов, чем дал ответов». newsnationnow

Выступая в Сенате, он призвал коллег поддержать резолюцию о военных полномочиях: «Как только наша резолюция будет вынесена на голосование, сенаторам придется выбрать сторону: встать на сторону американцев, которые не хотят войны». newsnationnow

Раскол в рядах республиканцев

Не все вышли с заседания потрясенными. Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм — «ястреб», который на протяжении многих месяцев призывал к военным ударам по Ирану — покинул зал в состоянии, близком к ликованию. «Этот режим находится в предсмертной агонии. Огневая мощь, которую мы обрушим в ближайшие день-два, будет сокрушительной. То, что мы готовим в ближайшие дни, будет гораздо масштабнее всего, что было за последние пару суток. Арабы теперь тоже в деле, так что следите за новостями. Освобождение Ирана близко. Врата к миру вот-вот откроются». NPR

Триумфализм Грэма представлял собой максимально резкий контраст на фоне тревоги демократов. Там, где демократы услышали в брифинге предупреждение об опасности, Грэм разглядел сводку о победе.

Другие республиканцы высказывались более сдержанно. Сенатор от штата Миссури Джош Хоули признал, что масштаб операции «очень широк», ситуация «стремительно развивается» и «буквально меняется с каждым часом». Washington Times

Он отметил, что не хотел бы видеть американские войска на иранской земле и что любое решение о вводе сухопутного контингента потребует санкции Конгресса, однако добавил: «Я не услышал там никаких прогнозов относительно наземной операции». The Hill

Сенатор от Миссисипи Роджер Уикер, возглавляющий комитет Сената по вооруженным силам, был более откровенен в этом вопросе: администрация «не исключает» возможности наземной операции. Сенатор Рик Скотт от Флориды выразил надежду, что до этого никогда не дойдет, но при этом отказался снимать данный вариант с повестки дня. Сенатор Кевин Крамер от Северной Дакоты, отвечая на вопрос о попытках демократов ограничить военные полномочия, отмахнулся: «Все пойдет как обычно. Нам придется в очередной раз осадить Тима Кейна». The Hill

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн от Южной Дакоты озвучил официальную позицию республиканцев, назвав удары «необходимым шагом для защиты жизней американцев» и сославшись на то, что он охарактеризовал как неминуемую угрозу американским активам в регионе. Rolling Stone

Сенатор Маркуэйн Маллин от Оклахомы, который общался напрямую с Трампом после начала ударов, прямо заявил, что поддержит любой запрос на дополнительное финансирование, который Белый дом направит в Конгресс.

Одним из негромких, но значимых голосов стала сенатор Лиза Мурковски от Аляски, которая ранее уже демонстрировала готовность идти вразрез с позицией партии в вопросах военных полномочий. Она ограничилась лишь коротким комментарием: «Сегодня состоялся важный брифинг; ситуация явно развивается стремительно». Rolling Stone

Она отказалась сообщить, как проголосует по резолюции о военных полномочиях — так же поступила и ее коллега из Мэна, сенатор Сьюзан Коллинз. От того, присоединятся ли они к Рэнду Полу от Кентукки — единственному республиканцу, который на данный момент твердо намерен проголосовать «за», — может зависеть окончательный исход голосования.

Палата представителей: громче, злее, разобщеннее

Если Сенат вышел с заседания потрясенным и расколотым по вполне предсказуемым линиям, то в Палате представителей ситуация зашла еще дальше. Вечерний брифинг вызвал там более резкую реакцию, не сглаженную условностями сенаторского достоинства.

Конгрессмен Джаред Хаффман от Калифорнии задал тон еще до того, как войти в зал, обратившись к коллеге с вопросом: «Готов отведать порцию бреда, Стив?». Выйдя после заседания, он подтвердил свои ожидания, признав, что в докладах «было место и чуши, и вольным интерпретациям». The Hill

Конгрессмен Дэйв Мин от Калифорнии, представляющий конкурентный «колеблющийся» округ, высказался еще более прямолинейно: «Они приходят и вешают нам лапшу на уши точно так же, как делали это с Венесуэлой». The Hill

Гейб Васкес от Нью-Мексико, один из наиболее уязвимых членов фракции демократов в Палате, заявил, что брифинг для него ничего не изменил: его позиция «ни капли» не пошатнулась, и он намерен поддержать демократическую резолюцию о военных полномочиях.

Даже конгрессмен Джим Коста от Калифорнии, который ранее поддерживал более мягкий центристский вариант резолюции, после выхода заявил, что теперь готов поддержать обе версии документа. The Hill

С республиканской стороны реакция, как и ожидалось, была более теплой. Конгрессмен Дасти Джонсон от Южной Дакоты назвал встречу «одним из самых продуктивных брифингов, в которых он когда-либо принимал участие». (The Hill)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что «весьма удовлетворен» представленной информацией, и выразил уверенность в том, что у республиканцев достаточно голосов, чтобы отклонить резолюцию о военных полномочиях. The Hill

Однако в Палате представителей наблюдается реальный раскол, который местами идет вразрез с партийной принадлежностью. Конгрессмен Томас Мэсси от Кентукки — республиканец либертарианских взглядов, последовательно выступающий против военного авантюризма своей партии, — стал соавтором резолюции о военных полномочиях вместе с демократом-прогрессистом Ро Ханной от Калифорнии. «Конституция требует голосования, и ваш представитель в Конгрессе должен официально зафиксировать свою позицию: выступает он против этой войны или поддерживает ее», — заявил Мэсси (The Tribune). Его участие в качестве соавтора-республиканца не является просто символическим: если Мэсси и еще один-два республиканца присоединятся к демократам, расклад сил в почти поровну разделенной Палате станет предельно шатким.

В самом демократическом кокусе также наметились трещины. Шесть конгрессменов-демократов — Джош Готтхаймер (Нью-Джерси), Грег Ландсман (Огайо), Джаред Голден (Мэн), Джим Коста (Калифорния), Генри Куэльяр (Техас) и Джимми Панетта (Калифорния) — представили альтернативную резолюцию. Этот документ дает администрации 30 дней с момента начала боевых действий на прекращение конфликта и запрещает использование сухопутных войск в боевых действиях для смены режима или оккупации, сохраняя при этом право на защиту американских сил и союзников. The Hill

Лидер меньшинства Хаким Джеффрис сосредоточил усилия на поддержке инициативы Ханны — Мэсси, однако само появление альтернативного законопроекта обнажило реальные разногласия внутри демократических рядов.

И, наконец, сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман — самый заметный демократ, полностью порвавший с позицией партии. Будучи решительным сторонником Израиля, Феттерман объявил, что твердо проголосует «против» резолюции о военных полномочиях. «Мой голос — за операцию “Эпическая ярость”», — заявил он (Political Wire), назвав резолюцию «на самом деле пустым жестом» (OPB). Он бросил вызов коллегам: «Каждый член Сената США согласен с тем, что мы не можем позволить Ирану завладеть ядерным оружием. Я в недоумении, почему так много людей не желают поддержать единственное действие, способное привести к этой цели». ANI News

О чем говорят нам эти брифинги

В совокупности закрытые заседания, прошедшие во вторник, выявили нечто важное, что участники — вольно или невольно — выдали в тот самый момент, когда вернулись в коридоры Капитолия.

Во-первых, заявленное администрацией обоснование войны менялось так часто, что даже лояльные члены Конгресса с трудом могут определить, как должен выглядеть успех. Список сенатора Уорнера — ядерный потенциал, баллистические ракеты, смена режима, уничтожение иранского флота — это не последовательность задач, а постоянно меняющееся «меню». Ни одна из этих целей, даже в случае достижения, не дает четкого сигнала о завершении операции. Это явный признак войны без определенной стратегии выхода.

Во-вторых, вопрос о вводе сухопутных войск не является настолько решенным, насколько Белый дом хотел бы убедить в этом общественность. Многие сенаторы от обеих партий признали, что такая возможность остается на повестке дня. Отказ администрации исключить этот вариант отражает не тактику ведения переговоров, а реальную оперативную неопределенность в конфликте, который, как отметил сенатор Хоули, меняется каждый час — в то время как Иран продолжает наносить удары по американским посольствам, консульствам и гражданским объектам по всему региону Залива.

В-третьих, Конгресс готовится к голосованию по вопросу ограничения полномочий президента, который уже начал действовать — и ожидается, что обе резолюции, скорее всего, провалятся. Однако, как аргументировал сенатор Кейн, определяя суть этого процесса: «Если у вас не хватает смелости проголосовать “за” или “против” войны, как вы смеете отправлять наших сыновей и дочерей на войну, где они рискуют своими жизнями?». Baltimore Sun

Этот аргумент трудно оспорить. И брифинги от 3 марта — со всей их тревогой, бравадой и тщательно выверенной двусмысленностью — сделали это еще труднее. ///nCa, 5 марта 2026 г.